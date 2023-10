– Jeg tror ikke Israel blir det samme igjen etter dette

Lørdag morgen gjennomførte Hamas koordinerte angrep fra Gaza mot flere mål i Israel. Militante palestinere rykket inn i en rekke israelske småbyer og kibbutzer, hvor de skjøt og drepte sivile i hjem og gater. En rekke israelske soldater ble også drept. Mandag hadde dødstallet passert 900, melder israelsk TV.

Mens alt dette skjedde, satt Elin Henriksen i hjemmet sitt i Israel og fulgte med på nyhetene. Etter hvert kom det inn meldinger om at Hamas-soldater tok seg inn i bomberom utenfor Gaza og drepte sivile som gjemte seg der. Det satte en støkk i henne.

Elin Henriksen flyttet til Israel for ti år siden. Hun mener lørdagens angrep vil endre landet for godt. (Privat)

For selv om byen som Elin og resten av familien bor i, Rosh Haayin, ligger langt unna Gaza, grenser den til et annet sted hvor Hamas også holder til: Vestbredden.

– Jeg tenkte at hvis de hadde klart å komme seg inn i Israel slik som de gjorde ved Gaza, så kunne de sikkert også gjort det fra Vestbredden. Da kunne de kommet til huset vårt. Den frykten, den er vond, forteller Henriksen.

Våknet til krig

Elin Henriksen har en mor fra Israel, men er født og oppvokst i Norge. For ti år siden flyttet hun til Israel sammen med ektemannen og deres to barn.

Familien har en app på mobiltelefonen, som varsler om rakettangrep. Lørdag morgen våknet Henriksen av at den varslet om et angrep.

– De som bor i nærheten av Gaza opplever dette veldig ofte, men ikke vi. Derfor tenkte jeg i ørska at «nei, det kunne ikke stemme».

Så vibrerte telefonen en gang til. Da skjønte hun at det var alvor. Hun sto opp, slo etter hvert på TV-en og så det som var i ferd med å skje i landet hennes. De var under angrep.

– Vi er vant til rakettangrep. Vi vet hva vi skal gjøre når det skjer. Men når det sies på nyhetene at det er full krig … Det er en virkelighet som er vanskelig å forstå. Jeg mangler ord, forteller den norsk-jødiske kvinnen.

Hamas-soldater kom seg inn i Israel fra Gazastripen lørdag og drepte mange sivile. Denne soldaten ble fotografert av kameraet til en israelsk bil som sto parkert ved Supernova-festivalen. (Anonymous / AFP / NTB)

Kjenner flere som savner venner og familie

Rakettangrepene har fortsatt siden lørdag. Mandag falt en rakett noen kvartaler bortenfor huset til Henriksens kusine, forteller hun.

Henriksen ble ikke direkte berørt av lørdagens angrep, men kjenner flere som har blitt det. Hun jobber i et selskap med mange unge mennesker. Mange av dem hadde venner på musikkfestivalen Supernova i Negev-ørkenen. Dette var et av de første stedene som ble angrepet av Hamas, tidlig lørdag morgen. Mens tusenvis av ungdommer danset, ankom plutselig bevæpnede menn med paraglidere. Så begynte de å skyte.

En slektning av en savnet israeler under en pressekonferanse i Ramat Gan. (Maya Alleruzzo/AP)

Ifølge lokale medier ble 260 personer funnet drept etter det blodige kaoset. I tillegg ble flere festdeltakere tatt til fange og bortført til Gazastripen. Skjebnen deres er fortsatt ukjent.

– Mange av de jeg jobber med vet fortsatt ikke hvor noen av vennene deres er, etter denne festen. Min tidligere nabo har dessuten en tvillingsøster som ble tatt av Hamas med familien hennes. De ble sett i en video som ble vist på Facebook, forteller Henriksen.

– Dette er ikke en vanlig krig hvor de sender opp raketter. Dette har vært en grotesk terrorhandling, hvor de har gått inn i hus og henrettet familier med barn og tatt gisler. Det er helt forferdelig. Disse handlingene har gjort at vi rett og slett er livredde. Du føler deg så forsvarsløs, legger hun senere til.

Flere av kollegaene til Elin Henriksen kjente personer som deltok på musikkfestivalen som Hamas angrep. Ifølge lokale medier ble 260 personer funnet drept etter dette angrepet. (AFP / South First Responders / NTB)

Frykter ytterligere eskalering

Hun innrømmer at hun har vært innom tanken om å rømme landet. Å flykte tilbake til Norge. Men båndet til den israelske staten holder henne tilbake – i hvert fall foreløpig.

– Jeg vet ikke hva som vil skje videre, men jeg tror ikke Israel blir det samme igjen etter dette, sier Henriksen.

Israel har angrepet over 1000 mål på Gazastripen etter lørdagens angrep. (MAHMUD HAMS/AFP)

Etter Hamas-angrepet har Israel svart med å angripe mål i Gaza. Helsemyndighetene på Gazastripen melder mandag kveld at de nå har registrert 687 døde og over 3.700 sårede som følge av Israels motangrep, melder Al Jazeera.

Henriksen frykter at konflikten vil eskalere ytterligere.

– Jeg tror at mens vi har en krig gående i sør, så vil det bli utnyttet av Hizbollah i nord. Jeg er redd for at dette vil eskalere ytterligere og føre til en fullskala krig, sier hun.

Henriksen skryter av hvordan det jødiske samfunnet har respondert på lørdagens angrep, blant annet ved å donere blod. (RONEN ZVULUN/Reuters)

Stiller opp for hverandre

Familien har et bomberom i hjemmet sitt. Det brukes som et vanlig soverom, men er bygget for å gi dem ekstra beskyttelse. Det har blant annet et forsterket vindu og et luftesystem for å beskytte mot mulige gassangrep.

Bomberommet har også en dør som kan åpnes fra utsiden. På søndag begynte det å spre seg meldinger blant israelere i sosiale medier om hvordan man kan stenge døra til bomberommet sitt fra innsiden. Finn noe som kan forhindre dørhåndtaket i å dras ned, var beskjeden.

Bildet er tatt fra innsiden av bomberommet til Elin Henriksens familie, hvor de søkte tilflukt da rakettalarmen gikk. (Privat)

– Naboen kom med en treplanke til oss, slik at vi kunne gjøre det, forteller Henriksen.

Hun skryter av hvordan det israelske samfunnet har respondert etter lørdagens Hamas-angrep. Dette er bare ett lite eksempel på det.

– Midt oppi all denne elendigheten og frykten vi føler på, er mennesker vanvittig flinke til å organisere seg her. Alle jeg kjenner er involvert på en eller annen måte, enten ved å gi blod, penger, mat, klær eller annet utstyr. Det er så flott å se. Det gir en trygghet å vite at alle stiller opp for hverandre, sier Henriksen.

---

Fakta om krigen mellom Israel og Hamas

Lørdag gikk palestinske Hamas til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig. På mindre enn tre dager er nesten 1590 mennesker drept.

Mandag erklærte den israelske hæren at den har full kontroll over områdene som har vært under angrep.

Minst 900 israelere er drept og over 2200 er såret. Flere utenlandske statsborgere er også døde. På palestinsk side meldes det om minst 687 drepte og 2600 sårede. Mange av ofrene er sivile.

Israel har angrepet over 1000 mål på Gazastripen. Flere boligblokker er jevnet med jorden. Mesteparten av byen Beit Hanoun ligger i grus.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) sier de har tatt minst 130 sivile og soldater til fange og brakt dem til Gazastripen. Ifølge israelske myndigheter er om lag 100 israelere tatt til fange.

Hamas truet mandag kveld med å begynne å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile mål på Gazastripen.

Israel har varslet full blokade av Hamas-styrte Gazastripen – det vil si at verken mat, vann eller drivstoff skal kunne bringes inn til de 2,3 millioner innbyggerne. Området har helt siden 2007 blitt utsatt for mer eller mindre strenge blokader.

Flere hundretusen palestinere på Gazastripen er internt fordrevet, hvorav minst 137.000 har søkt tilflukt i FN-drevne skoler, ifølge FNs generalsekretær.

Den israelske hæren (IDF) sier over 400 militante palestinere er drept.

Hamas-angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen, som startet nøyaktig 50 år og én dag tidligere.

Israelske soldater drepte mandag flere væpnede menn som forsøkte å ta seg inn i Israel fra Libanon, ifølge det israelske forsvaret. Søndag avfyrte libanesiske Hizbollah flere raketter mot Israel.

24 israelske lokalsamfunn langs Gazastripen ble mandag evakuert.

IDF har innkalt rundt 300.000 reservister, og har varslet at målet er å få slutt på Hamas’ styre på Gazastripen.

Kilde: NTB

---

