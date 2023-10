Måtte søke tilflukt i Tel Aviv: – Det som skjedde i går er et stort traume

Lørdag smalt det for alvor i Israel og Palestina. Da kom et overraskende angrep fra Hamas, både med tusenvis av raketter mot israelske byer, og bakkestyrker som gikk til angrep på både israelske militære og byer i sør.

Vårt Land-kommentator Emil André Erstad var i Tel Aviv da alarmene gikk. Sammen med resten av befolkninga måtte han søke tilflukt.

– Jeg var i bomberom noen timer på lørdag. Det var klamt, varmt, og anspent, sier Erstad til Dagsavisen.

– En ting var bombene og rakettene. Det er jo israelerne relativt vant til. Men dette uroer dem. Det kunne jeg se i blikket på de som var der. Rakettene, kombinert med en frykt for at Hamas kan gå ut i gata, sier han.

Erstad forteller at det deretter har vært mye mistenksomme blikk og anspent stemning utendørs i byen, som blant annet huser de fleste utenlandske ambassader i Israel.

Når Dagsavisen snakker med Erstad søndag er han på flyplassen Ben Gurion, på vei ut av Israel. Han har blitt kalt hjem av sikkerhetsmessige grunner, og forteller om en flyplass full av folk som vil vekk.

– Jeg vil bruke ordet exodus, sier han.

Det er begrepet brukt i bibelen, på historien om da jødene forlot Egypt. En storstilt utvandring.

– Det er en massemønstring herfra nå. Det er helt enormt med folk som er på vei ut, sier Erstad på telefon fra flyplassen.

Full krig

Etter at Erstad og familien først våknet av flyalarmer lørdag, kunne de høre tydelige drønn og eksplosjoner, som de også kjente i bakken.

– Så kom meldingene om at Hamas har infiltrert Israel og at det pågår massakre på israelere i gatene. Det setter jo stemningen, sier Erstad.

– Søndag våkner Israel opp som et samfunn i dyp sorg. Det siste tallet jeg så var at de har mistet 600. Det er full krig, sier han.

Likevel tror han angrepet var et feilgrep av Hamas.

Israel Palestinians Det er enorme skader både i Israel og Palestina etter krigshandlingene lørdag og søndag. Her er et område i Tel Aviv truffet av raketter fra Gaza. (Oded Balilty/AP)

– Jeg tror ikke at de ekstreme gruppene i Israel kommer til å tjene på dette. Diskusjonen nå er om Netanyahu har mislyktes. Jeg tror den israelske venstresida kommer til å tjene på dette, sier han.

– Hvordan snakker folk i Israel om situasjonen?

– Det er dypt traumatisk for dem. Det som skjedde i går er et stort traume. Angrepet var designet for å framkalle frykt. Det er jo definisjonen på terror, og det lyktes Hamas ganske godt med. Å spre splid og mistanke i det israelske samfunnet.

[ Norsk Folkehjelp har ti ansatte i Gaza nå: – De blir bombet, og det er ikke bomberom ]

Målet er å utrydde Hamas

– Nå sier alle her at målet er å utrydde Hamas i Gaza. Sjansene for en omfattende bakkeinvasjon øker time for time. Det er jo en tragedie fra start til slutt, det Hamas gjorde i går, sier Erstad.

Kommentatoren, som var i Israel for å skrive, mener Hamas må ha tatt med i beregningen at Israels svar vil bli å gå inn med bakkestyrker.

– De lokker jo den israelske hæren inn i Gaza med disse gislene. Det er åpenbart taktikken, for å skape ragnarok og elendighet.

Han tror Hamas på den måten håper å sabotere fredsavtaler mellom Israel og Saudi-Arabia.

– Til tross for de sivile lidelsene som skjer hver uke i denne konflikten var det i går en bestialitet det er vanskelig å beskrive med ord, sier han.

Erstad beskriver bilder og filmer som nå verserer i sosiale medier, blant annet av en bussholdeplass hvor døde kvinner og barn ligger strødd.

– Det er grufulle syn og veldig traumatisk, sier han.

[ Mener Hamas har tatt israelerne med buksene nede. Nå frykter de fortsettelsen ]

Reservestyrker hentes inn

– Hvordan ser vanlige israelere på Benjamin Netanyahus svært høyreorienterte regjering?

– Den sto allerede ganske lavt i kurs. Og det som skjedde lørdag forandrer nok ikke det. Den sikkerhetsfrykten dette medførte kan nok være et banesår for Benjamin Netanyahu.

Erstad har vært i Tel Aviv, i israelsk sammenheng en liberal by.

Emil André Erstad utenfor tilfluktsrom i Tel Aviv. (Emil André Erstad)

– Det er her demonstrasjonene mot Netanyahu-regimet har hatt kraft. Jeg kom ned forrige fredag. Lørdagen etter var det en stor, massiv demonstrasjon med mange tusen i gatene.

Han forteller at mange israelere opplever sikkerhetssvikten lørdag som uforståelig. Og at den utfordrer den israelske sjølforståelsen av et overtak innenfor etterretning og militær kontroll.

Nå blir det hentet så mange folk inn til det israelske militæret at det er merkbart i gatene, forteller han.

– Butikkene er stengte, hotellene må hente inn andre ansatte. Disse folkene har andre jobber, gjerne i servicenæringer. De må nå inn og tjenestegjøre. og sannsynligvis delta i utrolig vanskelige militære operasjoner, sier Erstad.

– Jeg snakket med to reservister i går som hadde vært inne i militæret før, og begge åpenbart hadde sterke traumer fra det. Nå håpet og ba de om at de slapp, sier han.

[ – Jeg kan ikke komme på noe mer dramatisk øyeblikk i nyere historie på dette området ]

---

Kampene mellom Israel og Hamas

Lørdag morgen gikk Hamas-styrker til angrep på Israel med raketter og bakkestyrker fra Gaza. Angrepet ble raskt besvart med Israelsk rakettangrep mot Gaza.

Antall drepte i Israel var søndag ettermiddag rundt 600, ifølge Israels regjering. Flere enn 2000 er såret.

Minst 370 mennesker, blant dem 20 barn, er drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter. På Vestbredden skal sju være drept.

Over hundre personer skal ha blitt tatt til fange og ført til Gaza.

Israels sikkerhetskabinett har offisielt erklært at landet er i krig.

I underkant av 600 norske borgere er registrert i Israel og i Palestina, ifølge Utenriksdepartementet.

(Kilde: NTB)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Kampene fortsetter for fullt i Sør-Israel ]