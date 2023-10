Hvordan et israelsk raveparty ble forvandlet til et blodig kaos

Ravefesten Supernova ved kibbutzen Re’im var ett at de første stedene som ble angrepet av Hamas-krigere tidlig lørdag morgen.

Mens tusenvis av ungdommer danset, ankom plutselig bevæpnede menn med paraglidere. Alt gikk så fort at det for mange var umulig å komme seg unna med bilene som sto parkert i veikanten.

I ettertid viser dronebilder hundrevis av biler som ble stående forlatt, hvorav mange er ødelagt eller pepret med kulehull.

260 personer er funnet drept etter det blodige kaoset. I tillegg ble flere festdeltakere tatt til fange og bortført til Gazastripen. Skjebnen deres er fortsatt ukjent.

– En total massakre

Arik Nani dro til ørkenfesten for å feire 26-årsdagen, men endte opp med å flykte i panikk mens raketter hvinte i luften over ham, og militante palestinere skjøt mot dem som flyktet. I flere timer skjulte han seg i en åker.

– Det var en massakre, en total massakre, sier han.

– Jeg visste ikke hvor jeg skulle dra. Jeg endte opp med en venn, og vi var fullstendig skrekkslagne og i sjokk, sier han.

– Jeg hørte skudd fra alle kanter, de skjøt mot oss fra begge kanter. Alle løp, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Det var totalt kaos, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Videoklipp viser hvordan væpnede menn i paraglidere lander ved festen i ørkenen, og hvordan raketter eksploderer rundt festdeltakerne.

– Eksistensiell angst

– Det var først i morges at jeg forsto omfanget av det som har skjedd, at det som skjedde, ikke bare var på festen, at hele den sørlige delen av landet sto i brann, sier Zohar Maariv (23).

– Jeg følte en eksistensiell angst, jeg har aldri følt meg så nær døden. Denne gangen følte jeg virkelig at det var slutten, sier Maariv som måtte hoppe ut av bilen da den ble beskutt fra to kanter.

En israelsk soldate står ved tildekkede lik i byen Sderot. (Tsafrir Abayov/AP)

Sammen med flere andre fortsatte hun til fots og gjemte seg i timevis før hun ble reddet. Men kjæresten Matan, som jobbet på festen, er fortsatt savnet.

Hamas-krigere angrep også flere israelske byer etter å ha brutt seg gjennom det israelske sikkerhetsgjerdet som skiller Gazastripen fra Israel.

Om lag 700 israelere var mandag bekreftet drept, mens flere titall er bortført. På palestinsk side er det meldt om drøyt 500 døde som følge av israelske luftangrep mot Gazastripen.

Følte seg maktesløs

Etter å ha løpt i timevis, nådde Arik Nani og vennen fram til et tilfluktsrom der de fikk høre forferdelige historier fra overlevende.

– Folk snakket om drap som de så rett framfor seg, noen så en hel bortført familie og en liten jente som var drept, sier han.

26-åringen tenker mye på de som ikke greide å unnslippe.

– Det var masse forferdelige ting langs veien, folk som jeg ønsket å hjelpe, men uten å kunne. Mennesker som ble etterlatt, mennesker som trengte noe, sier han.

En slektning av en savnet israeler under en pressekonferanse i Ramat Gan. (Maya Alleruzzo/AP)

Noa Argamani og kjæresten hennes Avinatan Or var også på festen, men de var blant dem som ikke greide ikke å ta seg hjem. De er nå identifisert på videoer, og er tilsynelatende blant dem som blir holdt fanget på Gazastripen

Videoen viser hvordan Noa blir fraktet av gårde på en motorsykkel mens hun strekker armene ut mot kjæresten som blir ført bort til fots ved siden av.

[ Israel vil nekte palestinere mat og drivstoff: – Dette blir en katastrofe ]

Forsøkte å få kontakt

Da varselsirenene begynte å ule som følge av rakettene som Hamas skjøt mot Israel lørdag, begynte folk å kontakte venner og slektninger.

– Vi begynte å tekste alle, sier Amit Parpara, en venn av Noa og Avinatan.

Palestinere transporterer en israeler som ble tatt til fange under lørdagens Hamas-angrep. (Hatem Ali/AP)

Han sier det først var umulig å få kontakt med dem, men så kom det plutselig en tekstmelding fra Noa.

– Hun tekstet meg stedsangivelsen og en melding der det står «Jeg håper noen kan komme og redde oss», forteller han.

Han sier også at han har sett bilder av paret der de gjemmer seg i et hull mens de venter på å bli reddet.

Yaakov Argamani, Noas far, sier til TV-kanalen Channel 12 at han har sett videoen av datteren når hun blir kjørt bort på en motorsykkel.

– Hun var så fryktelig redd. Jeg har alltid beskyttet henne, og nå kunne jeg ikke gjøre det, sier han.

Desperate foreldre

Foreldre er nå livredde for hva som kommer til å skje med barna deres.

– Jeg et ikke om datteren ligger et sted og blør. Jeg vet ikke om de tok henne med til Gazastripen. Jeg vet ikke om hun lider, sier Ahuwa Maizel til nyhetsbyrået DPA mandag.

– Sist gang hun snakket med datteren var lørdag morgen. Da ringte hun også sa at det pågikk en massakre, og at «hundrevis av terrorister» skjøt. Deretter ble kontakten brutt.

– Hvis noen holder henne fanget, vær så snill, vær menneskelige. Vi har alle den samme DNA-en, vi er alle bare mennesker sier hun, og ber om at uskyldige mennesker ikke blir brukt til å oppnå politiske mål.

– La ikke dette bli et nytt holocaust, sier hun.

[ Flere drept eller såret i rakettangrep mot flyktningleir ]

[ Hevn i bibelens land ]