Israel vil nekte palestinere mat og drivstoff: – Dette blir en katastrofe

– Dette blir en katastrofe. Det er over to millioner mennesker i Gaza. Hvor lenge kommer vi til å ha mat og vann framover?

Det sier Nidal Hamdouna til Dagsavisen. Han jobber humanitært for dansk og norsk Kirkens Nødhjelp. Dagsavisen når han på telefon hjemme i Gaza.

– Vi har nå tre til fire timer med strøm hver dag. Kraftverket advarer om at strømmen vil forsvinne om to dager. Og strømkablene fra Israel er ikke operative nå. Det blir en ny krise, sier han.

– Så det blir verre om få dager?

– Ja.

Hamdouna forteller at det folk i Gaza aller mest frykter selvsagt er de israelske rakettangrepene. Mange boligblokker har blitt truffet av bombene, og han forteller at det nå er rundt 125.000 interne flyktninger i Gaza. De fyller opp skolene, sykehusene og andre i offentlige bygg.

– Tallet er ventet å øke, sier han.

FNs nødhjelpskontor OCHA oppga mandag tallet på interne flyktninger til 123.538 mennesker. De sier at folk flykter på grunn av frykt, ønske om beskyttelse eller fordi hjemmene deres er ødelagt, melder NTB. Over 73.000 skal ha søkt tilflukt i skoler.

Bakgrunnen er kamphandlingene mellom Hamas-styrker og Israel som startet med et omfattende Hamas-angrep inn i Israel tidlig lørdag morgen.

Totalt skal mange tusen raketter være sendt mot Israel, og flere hundre soldater tok seg inn i Israel på motorsykkel, med bil, paraglider, båt og motorseilfly. De har angrepet Israelske militærposter, men også flere kibbutzer og byområder. Etter angrepet på et utendørs raveparty ved kibbutzen Re’im er det ifølge avisa Haaretz funnet 260 drepte.

Israels svar har allerede vært omfattende. Gaza har nå vært under kontinuerlig bombeangrep siden lørdag. NTB skriver at minst 493 palestinere er drept i israelske luftangrep så langt.

Fullstendig beleiring

Israels forsvarsminister Yoav Gallant varslet mandag at det skal innføres en total blokade av det palestinske området, der det bor over 2 millioner mennesker. Han sier at blokaden inngår i det han kaller en kamp mot «avskyelige folk», skriver NTB.

– Vi innfører en fullstendig beleiring av Gaza. Ingen elektrisitet, ingen mat, ikke noe vann, ikke noe bensin. Alt er stengt, sier Gallant i en video.

Grenseovergangen mellom Gaza og Israel har vært fullstendig kontrollert av Israel i 16 år, med store restriksjoner på både folk og varer. Også grensa mellom Gaza og Egypt har vært omfattet av blokaden.

Hamdouna ber nå det internasjonale samfunnet umiddelbart om å legge press på Israel for å få de til å ikke blokkere området.

– Vi lider, nå. Jeg har fire barn, det er ikke lett.

[ Israel: Kontrollen er gjenvunnet langs Gazastripen ]

Faller bomber i nærheten

Selv bor Hamdouna i Gaza med ungene. Han forteller at de israelske angrepene er svært vanskelige, både for han og for barna.

– Vi prøver å håndtere situasjonen. Vi prøver å leke og spille spill. Men det er ikke lett når barna hører høylydte bombeangrep hele tiden, sier han.

Han sier det ikke er trygt å bevege seg ute i Gaza nå på grunn av de israelske rakettene. Søndag meldte Leger Uten Grenser at sykehusene på Gazastripen er overfylte.

– Er dere trygge?

– Det er vanskelig å føle seg trygg i Gaza under så harde angrep. Det finnes ikke trygge steder. Så det beste man kan gjøre er å bli hjemme.

– Faller det bomber nære deg?

– Ja, de er nære. Det faller bomber over hele Gazastripen. Det er intenst og kraftig beskytning. Vi er selvfølgelig vant til å leve med dette, men dette er den mest alvorlige opptrappingen vi har sett, sier han.

– Hvordan ser du nå på framtida?

– Folk er veldig redde og bekymra. Dette er den mest alvorlige opptrappingen vi har sett, noensinne. Det er verre enn i 08, 14 og 21.

[ Kilder: Slik ble Israel lurt av Hamas før det brutale angrepet ]

Frykter invasjon på bakken

Etter Hamas-angrepene inn i Israel lørdag og søndag, som tok det israelske militæret på senga, skal det ha blitt fraktet hundrevis av gisler og fanger inn i Gaza. Det gjør at mange nå tror Israel vil gå inn i Gaza med soldater på bakken.

Den israelske hæren har bekreftet at de har kalt inn rundt 300.000 reservister som skal bistå i kampene.

– Frykter du en bakkeinvasjon?

– Ja, det er den store bekymringa nå. I tilfelle blir det enda vanskeligere. Gaza er et lite landområde, men vi er veldig mange som bor her.

– Hvis du skulle si noe til verdenssamfunnet, hva ville du si?

– Bidra til folks grunnleggende behov i Gaza. Sikkerhet, vann, mat og helse. Men legg også press på, for å stoppe dette. Jobb mot en varig, stabil og trygg situasjon for menneskene i Gaza, ber han.

---

Reaksjoner på krigen mellom Hamas og Israel

De palestinske angrepene har møtt kraftig fordømmelse fra FN, India og Vesten. USA lover mer militærhjelp og sender et hangarskip til det østlige Middelhavet.

Iran støtter palestinernes rett til selvforsvar, Russland og Kina ber om umiddelbar våpenhvile, Saudi-Arabia ber om en stans i opptrappingen og beskyttelse av sivile, mens Tyrkia ber Israel og Hamas om å støtte fred.

FNs sikkerhetsråd klarte søndag kveld ikke å enes om en felles resolusjon eller fordømmelse av angrepene. Årsaken skal ha vært russisk motstand.

Den Iran-støttede libanesiske Hizbollah-militsen skjøt søndag artillerigranater mot israelske militærstillinger ved et israelskokkupert område nær grensa til Libanon og Syria. Israel svarte med artilleriild.

(NTB)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Norsk Folkehjelp har ti ansatte i Gaza nå: – De blir bombet, og det er ikke bomberom ]

[ Måtte søke tilflukt i Tel Aviv: – Det som skjedde i går er et stort traume ]