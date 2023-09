Vil bli presidentkandidat: – Mer lik Trump i 2015

– Jeg er mer lik Trump i 2015 enn Trump i dag er lik Trump i 2015, sa Vivek Ramaswamy i et intervju med den omstridte og kontroversielle britiske komikeren Russell Brand i august.

Vivek Ramaswamy er en av 13 som så langt har kastet seg inn i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat neste år. Den 38 år gamle forretningsmannen er også den yngste av de håpefulle. Og da flere av toppkandidatene, med unntak av ekspresident Donald Trump, i august stilte til partiets første presidentdebatt, markerte Ramaswamy seg for alvor. Han ble løftet fram som kveldens vinner av flere politiske kommentatorer.

Ramaswamy gjorde seg blant annet bemerket fordi han klarte å komme med spark til flere av de mer etablerte og erfarne kandidatene, samtidig som at han fant en måte å skryte av Trump, til tross for at de begge kniver om velgernes gunst, skriver CNN.

– Vivek har en ubegrenset mengde ressurser, som naturlig nok frustrerer kandidater som må samle inn penger hver eneste dag, sa Michael Dennehy, en republikansk politisk strateg, etter den første debatten.

Han mente også at 38-åringen har noe ved seg som frustrerer de andre, og trakk paralleller tilbake til Trumps første valgkamp.

– Han driver valgkamp på ganske lik måte som Donald Trump gjorde i 2016. Han går mot den politiske status quo, sa Dennehy.

Hva mener han?

38 år gamle Vivek Ramaswamy er en multimillionær uten tidligere politisk erfaring. Han har plassert seg som en outsider som vil bygge videre på Trumps «USA først»-agenda, men med sin egen personlige vri, skriver BBC. De lister opp særlig fem kontroversielle meninger 38-åringen står for:

Vil heve stemmerettsalderen til 25 år – med noen unntak for dem over 18 som oppfyller bestemte kriterier

Vil ha ukrainske innrømmelser og motstander av mer våpenhjelp

Mot et føderalt abortforbud – mener det bør være opp til delstatene

Vil avskaffe FBI og flere andre føderale byråer og departementer

Mener sannheten om terrorangrepet 11. september 2001 «ennå ikke er kjent»

Blant utspillene hans som har fått oppmerksomhet, er flere kommentarer om Ukraina og krigen. Amerikansk bistand til landet har etter hvert møtt motstand blant enkelte republikanske politikere. Ramaswamy har gått mot det de fleste andre vestlige land har sagt, og ment at Ukraina bør gjøre store innrømmelser for å få slutt på krigen.

Han mener den største trusselen mot det amerikanske militæret er Kina-Russland-alliansen, og har dermed lansert en egen vri: Han vil ha en avtale om at Ukraina aldri skal få bli en del av Nato, i bytte mot at Russland tar et steg bort fra Kina. Han er også motstander av å sende bistand til Ukraina, og mener amerikanske interesser bør komme først.

«Truth», eller «sannhet» er et gjennomgående slagord Vivek Ramaswamy benytter seg av i valgkampen. (WIN MCNAMEE/AFP)

Tro, patriotisme, hardt arbeid, familie

Etter debatt-suksessen var det tilbake til valgkamp rundt i landet for Ramaswamy. I delstaten Iowa sa han til publikum at millennials som ham (generasjonen født fra starten av 1980-årene til midten av 1990-årene) sulter etter å finne mening og identitet. Fratatt det som ifølge ham gjør USA «stort»; tro, patriotisme, hardt arbeid og familie, mens de snubler fra en «kult» til en annen. Med kult mente han kjønn, seksualitet, rase og klimaaktivisme, ifølge The New York Times.

Anklager om at myndighetene systematisk juger til egen befolkning, og en trussel om at USAs eksistens er truet, fulgte. Unge amerikanere har «et sort hull i hjertet vårt», konkluderte han.

Det er ord som ifølge avisa kan se ut til å treffe i det minste noen amerikanske velgere. Men få unge møtte opp for å høre ham i Iowa, og The New York Times trekker fram at Ramaswamy har flere meninger som ikke samsvarer med det et flertall av unge amerikanere mener. Han har blant annet gått mot tiltak for å bekjempe klimaendringer.

Valgkampen hans har i stor grad handlet om å kritisere selskaper og andre institusjoner som han mener er «woke».

Trump i det hele

Ekspresident Donald Trump har lenge flydd høyt på meningsmålingene, med Florida-guvernør Ron DeSantis som nærmeste utfordrer. Ifølge snittmålinger hos RealClearPolitics, får Trump en oppslutning på over 56 prosent, DeSantis 13 og Ramaswamy rett over 7 prosent av kandidatene som har meldt seg på om å bli Republikanernes presidentkandidat.

På en måling gjort for FoxNews gjort fra 9. til 12. september, har Ramaswamy krøpet opp til 11 prosent, men Trump har fortsatt en soleklar ledelse på resten av feltet. DeSantis får 13 prosent også der.

Fra venstre: Tidligere visepresident Mike Pence, Florida-guvernør Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley på den første debatten. (BRIAN SNYDER/Reuters)

Så hvem er det som stemmer på den 38 år gamle forretningsmannen? Nettsida FiveThirtyEight har i en gjennomgang kommet fram til at han ikke har en uforholdsmessig større støtte blant enkelte velgergrupper enn andre. Han gjør det litt bedre blant velgere med mer utdanning, og til tross for at han knytter seg tett opp mot Trump, gjør han det omtrent like bra blant konservative og mer moderate velgere. Men stadig flere Trump-velgere peker ut Ramaswamy som sitt foretrukne andrevalg.

Utover i august ble Ramaswamy krassere i retorikken sin, men mye av politikken har ikke endret seg, ifølge The New York Times. Det som er nytt, er at motstanderne har begynt å ta ham mer på alvor og vie ham mer oppmerksomhet. Tidligere visepresident Mike Pence omtalte han som en «nybegynner».

– Du har ingen utenrikspolitisk erfaring, og det syns, sa tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, som også stiller til valg.

Neste debatt blant republikanerne venter 27. september. Enn så lenge er det bare seks av de åtte kandidatene fra den første debatten som kvalifiserer til å være med igjen. Partiet har regler for hvem som får være med ut fra oppslutning, men også antall givere. Blant de kvalifiserte så langt er Ramaswamy, DeSantis, Haley og Pence.

Fakta om kandidater i Republikanernes nominasjonskamp

Følgende personer har offisielt meldt seg på i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024.

Donald Trump (77), tidligere president

Ron DeSantis (44), guvernør i Florida

Vivek Ramaswamy (38), forretningsmann

Mike Pence (64), tidligere visepresident

Nikki Haley (51), FN-ambassadør under Trump og tidligere guvernør i South Carolina

Tim Scott (57), senator fra South Carolina

Chris Christie (60), tidligere guvernør i New Jersey

Doug Burgum (67), guvernør i North Dakota

Asa Hutchinson (72), guvernør i Arkansas

Larry Elder (71), radiovert

Will Hurd (46), tidligere medlem av Representantenes hus fra Texas

Ryan Binkley (55), TV-pastor

Perry Johnson (75), forretningsmann, forfatter

Kilde: CNN, Politico

