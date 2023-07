Knuser rivalen i de fleste velgergrupper

Donald Trump leder suverent over de andre republikanske kandidatene, viser en fersk måling som Siena College og The New York Times står bak. 54 prosent av de spurte republikanske sier de støtter Trump, mens 17 prosent sier de støtter Ron DeSantis.

Men målingen går grundigere til verks, og viser noe annet svært viktig: At Trump leder stort sett uansett hva slags velgerkategorier det er snakk om blant republikanere.

Leder i alle grupper

Trump leder solid også når man deler de republikanske velgerne inn i ulike kategorier: Han leder blant både menn og kvinner, blant unge og eldre velgere, blant konservative og moderate, og både blant velgere som har høyere utdanning og som ikke har det, og blant velgere både i byer, forsteder og i distriktene, ifølge The New York Times.

Dette er dårlig nytt for Ron DeSantis, som har argumentert for at han vil være mer valgbar og kan ha bedre sjanser enn Trump mot demokraten Joe Biden når presidentvalget kommer. Ron DeSantis har særlig profilert seg på sin kamp mot det han kaller venstresidens woke-ideologi, men selv blant republikanske velgere som kaller seg svært konservative, er det flere som støtter Trump enn DeSantis, viser målingen.

Trump står fortsatt svært sterkt blant republikanske velgere til tross for en rekke rettsprosesser mot ham. Han er blant annet tiltalt for ulovlig å ha beholdt flere hundre hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av. I forrige uke utvidet USAs føderale påtalemyndighet tiltalen fordi Trump og to andre skal ha forsøkt å få slettet overvåkingsmateriale i dokumentsaken. Trumps talsperson har avvist anklagene.

Rettssaken i dokumentsaken mot Donald Trump skal starte 20. mai neste år, bare et halvt år før presidentvalget i november 2024.

Trump blir også etterforsket for forsøket på å omgjøre resultatet av presidentvalget i USA i 2020.

I november 2022 utnevnte USAs justisminister en egen spesialetterforsker, Jack Smith, for disse to sakene knyttet til Donald Trump; hans rolle i hendelsene i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021, og overføringen av de hemmeligstemplede dokumentene fra Det hvite hus til Mar-a-Lago.

De andre langt bak

Selv om Trump ligger langt foran DeSantis, er det DeSantis som den kandidaten er regnet som å ha best sjanser til å danke ut Trump i det republikanske racet. De andre er langt bak for øyeblikket. Mens altså 54 prosent i målingen sier de støtter Trump, og 17 prosent sier DeSantis, får de andre kandidatene kun noen få prosentpoeng oppslutning: Både Mike Pence, Tim Scott og Nikki Haley får tre prosent oppslutning. Vivek Ramaswamy og Chris Christie får to prosent.

DeSantis gjorde et brakvalg i mellomvalget i november 2022 og ble da gjenvalgt som Florida-guvernør. Siden mange Trump-støttede kandidater gjorde det dårlig i samme valg, ble valget ansett som et slag mot Trump og en boost for DeSantis.

DeSantis ble guvernør i Florida i 2018 etter å ha fått Trumps støtte, og Trump drev kampanje for DeSantis. Men fra særlig 2022 ble de to i stadig større grad ansett som potensielle rivaler til å bli republikansk presidentkandidat i 2024.

Ron DeSantis har tatt flere politiske beslutninger i Florida som har vekket sterke reaksjoner. DeSantis har gjort kampen mot det han kaller woke-ideologi til en kjernekamp som guvernør i Florida. «Woke» har utviklet seg til å bli et nedsettende begrep i noen kretser, med betydningen «politisk korrekt». Det står sentralt i det som nærmest er blitt en kulturkrig mellom de politiske leirene i USA.

Det er fortsatt nesten et halvt år til nominasjonsvalgene der republikanernes kandidat skal velges, starter. Men den første presidentkandidatdebatten starter 23. august.

