Alle muligheter åpne etter valget i Spania

Søndag ble det avholdt valg i Spania, og ifølge meningsmålinger lå det an til at et ytre høyre-parti for første gang siden Francisco Francos diktatur kunne komme i maktposisjon. Vox, som regnes som både reaksjonært og høyreekstremt, gjorde det imidlertid dårligere enn mange hadde ventet på forhånd.

– Først og fremst tror jeg det er fordi det er et parti som skremmer folk, sier Spania-kjenner og førstebibliotekar Jose Maria Izquierdo ved Universitetet i Oslo (UiO) til Dagsavisen.

Konservative Partido Popular (PP) ble som ventet på forhånd størst parti, og partileder Alberto Núñez Feijóo bekreftet tidligere i juli at han ville styre i koalisjon med Vox hvis han ikke fikk flere stemmer enn venstresida, skrev El Pais. Men etter stemmetellingen er det klart at de to partiene aleine ikke når den magiske grensa på 176 mandater som gir flertall.

Etter hvert som PP har snakket om alliansen med Vox, har folk begynt å bli skremt også av dem, sier Izquierdo. Vox har fått makt i lokale og regionale valg, og skremmer ikke bare med det de sier, men også det de gjør, ifølge Izquierdo. De har begynt å reversere lover og regler, og har tapt stemmer på flere konservative grep.

– Dessuten har de ikke noe politisk program. Det eneste de har er ei liste med reverseringer. De skal reversere abortloven, LHBT-loven, loven om dødshjelp … lister Izquierdo opp.

Ingen andre muligheter

Vox ble startet da en fraksjon brøt ut av nettopp PP og har hatt kamp mot multikulturalisme, masseinnvandring og abort blant sine fanesaker. De har også krevd at makta i autonome regioner som Catalonia, sentraliseres til Madrid.

På spørsmål om hvorfor PP ønsker å samarbeide med et parti som Vox, sier Izquierdo at det er fordi de ikke har andre muligheter. En allianse er også et forsøk på å nøytralisere Vox, sier Spania-kjenneren.

– Vi får se hva som skjer. Om Vox er interessert i samarbeidet med Partido Popular, er noe annet.

Partido Popular, med partileder Alberto Núñez Feijóo (midten) kunne juble etter å ha blitt største parti søndag. Men de gjorde det dårligere enn hva enkelte målinger kunne tyde på. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

PP styrker seg og får 136 plasser i nasjonalforsamlingen, opp fra 89. Vox går på sin side fra 52 til 33. For ei knapp uke siden drømte PP om 168 mandater og muligheten for å styre uten Vox, skriver El Pais. Men venstresida gjorde det bedre enn ventet, og sosialistpartiet PSOE økte oppslutningen sammenlignet med forrige valg. Alle muligheter er åpne, ifølge avisa.

Det store spørsmålet framover er når en ny spansk regjering kan være på plass. PSOE ble nest størst, og partileder og sittende statsminister Pedro Sanchéz feiret resultatet som en seier.

PSOE og samarbeidspartiene får heller ikke nok mandater. Dette svært jevne resultatet betyr etter alt å dømme uker og kanskje måneder med politisk tautrekking for å avklare om noen av blokkene klarer å forhandle med mindre partier om støtte. Flere politiske kommentatorer tror resultatet baner vei for et nyvalg om ikke altfor lang tid, skriver NTB.

– Det er en dyrekjøpt seier for det konservative folkepartiet. De gjorde det godt i valget, men klarer ikke å danne regjering. Situasjonen er fastlåst i nasjonalforsamlingen, sier analytikeren Veronica Fumanal.

Småpartier med makt

Flere mindre partier kan få et ord med i laget. Blant dem er det katalanske partiet Junts, som allerede mandag har vært ute med sine krav. For å støtte Sanchéz etter valget, krever de folkeavstemning om løsrivelse for Catalonia som motytelse, sier partiets generalsekretær til den lokale katalanske radiostasjonen RAC 1. De krever også benådning for katalanske politikere som har arbeidet for selvstendighet. Sánchez har tidligere sagt at løsrivelse for Catalonia ikke kommer på tale, ifølge NTB.

Izquierdo ved UiO mener at nyvalg ikke er et alternativ, og sier det vil føre til en ustabilitet som Spania ikke kan gå gjennom en gang til. Landet har gått gjennom flere runder med valg – valget i 2019 var det fjerde på like mange år. På toppen av det er det mulig for sosialistpartiet og samarbeidspartnerne å sanke den støtten de trenger fra partier utenfor blokkene i nasjonalforsamlingen.

Katalanske Junts trekkes også fram av Izquierdo. Det er ikke sånn at de nødvendigvis må stemme ja sammen med andre for å gi sin støtte til sosialistpartiet, de kan også velge å ikke stemme, forklarer han.

– Da er det ikke noe problem å etablere en koalisjonsregjering og begynne å styre med en mindretallsregjering som konstant trenger å lage avtaler med forskjellige grupper, ikke bare venstreorienterte.

I den foregående perioden stemte Junts systematisk mot regjeringens forslag.

– Hvem tror du er statsminister i Spania om to måneder?

– Sanchéz, svarer Izquierdo.

Han forklarer at Sanchéz leder en regjering som kan skilte med en liste over viktige suksesser for spansk økonomi, og det er ikke bare venstreorienterte som støtter dem. Også bankene og den spanske arbeidsgiverorganisasjonen støtter politikken.

– For å ikke snakke om EU, hvor Spania stiller en relevant rolle, fortsetter han.

Pedro Sanchez har fortsatt mulighet til å holde makta i Spania, til tross for at høyrepartiet PP ble størst i søndagens valg. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Populær bevegelse

Med på laget har Sanchéz venstresidebevegelsen Sumar, som ledes av Yolanda Diaz. Som arbeidsminister i regjeringen har hun fått gjennom en arbeidsreform som blant annet resulterte i en skarp reduksjon i deltidsarbeid, og hun sørget for et permitteringssystem som sikret folk inntekt under pandemien.

Statsministeren skrev ut nyvalg etter at sosialistpartiet PSOE gjorde et katastrofalt dårlig lokalvalg tidligere i år. I spørreundersøkelser i ettertid ble folk spurt om hva de mente var hovedproblemet. Ifølge Izquierdo svarte et flertall «politikere». Selv om han ikke tror at det er et spansk fenomen, er det med på å forklare suksessen til Sumar og Diaz.

– Det er ikke bare hva slags politikk de driver, men på hvilken måte de etablerer politisk dialog. Det er ikke med krangling eller ekstrem kritikk, skriking og roping, men med mer normalt parlamentarisk arbeid, sier Izquierdo.

Han tror Sumar og PSOE vil kunne samarbeide bedre enn den forrige regjeringen med PSOE og samarbeidspartnerne Unidas Podemos gjorde.

– De har mer erfaring med å jobbe sammen. Får de problemer, blir det i Catalonia, sier Izquierdo.

