Katalansk parti krever folkeavstemning for å støtte statsminister Sánchez

Generalsekretæren i partiet Junts, Jordi Turull, sier til den lokale katalanske radiostasjonen RAC 1 at folkeavstemning og benådning for katalanske politikere som har arbeidet for selvstendighet, er kravene partiet stiller for å gi Sánchez sin støtte.

Etter søndagens valg, der resultatet ble veldig jevnt og ikke ga flertall for noen av blokkene, kan selv små partier spille en framtredende rolle. Ett av disse partiene er nettopp Junts.

I den foregående perioden stemte Junts systematisk mot regjeringens forslag, men gitt den uavklarte situasjonen, vil oppmerksomheten bli rettet mot små partier fra Catalonia og Baskerland som ikke regnes som bundet til blokkene.

Statsminister Sánchez har tidligere sagt at løsrivelse for Catalonia ikke kommer på tale.