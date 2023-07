Ytre-høyre parti kan få maktposisjon i Spania: – Jeg er redd

SPANIA/OSLO (Dagsavisen): Det ser ut som at Spania kan gå mot et regjeringsskifte etter dagens valg, med konservative Partido Popular (PP) i ledelsen. Paritet ser ut til å få rundt 34 prosent av stemmene, men må mest sannsynlig få støtte fra ytre-høyre partiet Vox for å kunne styre.

– Det vil være et enormt steg tilbake for Spania om Vox ender opp i regjering, sier Ferran Travé i Soler (25).

Det konservative Partido Popular (PP) ligger an til å få rundt 34 prosent av stemmene. Avbildet er partileder Alberto Nunez Feijoo, som potensielt kan bli Spanias neste statsminister. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Jusstudenten er i Barcelona når Dagsavisen prater med ham, og skal snart ut for å avlegge sin stemme. Travé er fortsatt usikker på hva resultatet vil bli, men har et lite håp om venstresiden kan beholde makten med regional støtte.

– Jeg tror det er ganske åpenbart nå at PP blir partiet med mest stemmer. Men jeg har også troen på at noen av partiene fra venstresiden som nå er i regjering, kan få mye støtte av mindre mer regionale partier, sier Travé.

Jusstudenten Ferran Travé i Soler (25) mener det er et steg i feil retning om partiet Vox havner i den spanske regjeringen. (Carlos Pedrell/Carlos Pedrell)

Anti-LHBT og klimafornektere

Partiet Vox ble dannet av en fraksjon som brøt ut av PP i 2013. Partiet ble det tredje største i nasjonalforsamlingen etter valget i 2019. Vox gjorde også et brakvalg i det regionale valget tidligere denne våren.

– Med sosiale rettigheter, likestilling og rettigheter for de i LHBT-miljøet har Spania gjort mange framskritt de siste årene. Om vi får et høyreekstremt parti som Vox inn i regjering, vil det utgjøre en trussel mot alt vi har oppnådd, mener Travé.

Leder av ytre høyre-partiet Vox, Santiago Abascal, holder en tale under et valagmøte i juni. (THOMAS COEX/AFP)

Partiet går hardt ut mot masseinnvandring, multikulturalisme og abort. De motarbeider også rettighetene til LHBT-personer. NTB omtaler partiet som både reaksjonært og høyreekstremt.

På valgdagen er temperaturene i Madrid og Barcelona lavere enn de har vært tidligere i sommer. Som mange andre deler av verden har også Spania vært preget av en hetebølge i det siste, med rekordhøye temperaturer både på land og i vann.

– Mange på venstresiden stiller spørsmål ved om vi virkelig kan ha en regjering med et parti som benekter menneskeskapte klimaendringer, når Spania rammes av krise etter krise som er direkte konsekvenser av klimaendringene, sier Travé.

Et definerende valg

Aitana Cabello Ruiz (23) jobber som servitør i Madrid. Hun deler Través bekymringer.

– Jeg er nervøs for hva resultatet blir. Ytre høyre kan potensielt få mye makt, noe jeg tror kan være farlig på mange måter. Som medlem av LHBT-miljøet og kvinne er jeg redd for hva som skjer med rettighetene mine om Vox havner i regjering, forteller hun.

Cabello forteller at flere rundt henne også bekymret over hva konsekvensene av en ny regjering kan bli.

– En venn av meg er sosialarbeider. Hun er redd for at flere og flere offentlige tjenester vil miste statlig støtte om det blir regjeringsskifte.

Når Dagsavisen snakker med Cabello har hun nettopp stemt.

– Jeg stemte på dette nye partiet, Sumar. Jeg synes partilederen deres, Yolanda Diaz, er veldig dyktig. Jeg tror hun vil kjempe for mine rettigheter, så jeg håper Sumar får mange stemmer, sier Cabello.

Spanish left-wing Sumar leader Yolanda Diaz's closing rally ahead of the general election, in Madrid Venstrepartiet Sumar ledes av Yolanda Diaz. Partiet er det fjerde største partiet etter Vox, og framstiller valget som en kamp mellom alt som er progressivt, og det reaksjonære. (NACHO DOCE/Reuters)

Partiet Sumar ble lansert for litt over ett år siden av arbeidsminister Yolanda Diaz. Hun omtaler en regjeringskoalisjon mellom Sumar og Sosialistpartiet (PSOE) som en koalisjon for rettigheter, frihet og framskritt. Som Dagsavisen har skrevet om tidligere, håper flere på venstresiden at en potensiell allianse mellom PP og Vox vil skremme moderate høyrevelgere fra PP.

– Jeg kjenner flere som stemmer i dette valget, selv om de vanligvis ikke pleier å gjøre det. Flere kjenner nok at det er viktig at Vox ikke får for mye makt, selv om de er uenig med mye av venstresidens politikk også, sier Travé.

Nyvalg skapte stor frustrasjon

En mann bærer skiltet "Ricos Votan 30%" (Rike stemmer 30 prosent) i Madrid fredag kveld. Den spanske venstresiden har håp om at Vox kan skremme vekk moderate høyrevelgere fra PP. (Asli Altunøz/Dagsavisen)

Sittende statsminister og leder av sosialistpartiet PSOE, Pedro Sanchéz, skrev ut nyvalg etter PSOE gjorde et ekstremt dårlig lokalvalg tidligere i år. I flere områder i Spania mistet sosialistpartiet makten til de konservative. Valgdagen i dag er dermed fem måneder tidligere enn planlagt.

– Jeg stemte tidlig på dagen, det er best å stemme før det blir altfor varmt, forteller Cabello.

Cabello forteller at de fleste allerede har stemt via post, og tror ikke så mange kommer til å stemme fysisk på selve valgdagen.

Her står turister i kø utenfor slottet i Madrid tidligere denne uken. Spania har vært preget av en hetebølge i sommer. Flere spanjoler holder seg inne på midten av dagen når det er varmest. Her står turister i kø utenfor slottet i Madrid tidligere denne uken. (Manu Fernandez/AP)

– Flere ble veldig sure på Sanchez når han annonserte nyvalget. Mange hadde allerede planlagt ferien og er bortreist i denne perioden. Jeg tror dessverre at flere ikke stemmer, sier Cabello.

Da Sanchez bestemte at nyvalget skulle være i slutten av juli fikk han kritikk fra flere hold, blant annet opposisjonen. Mange spanjoler flykter varmen i storbyene som Madrid og Barcelona under de varmeste månedene om sommeren.

– Ifølge statistikken vil dette være det valget med flest poststemmer noensinne. Men jeg stoler på at de fleste vil stemme, til tross for at valget ble flyttet, sier Travé.

Den sittende statsministeren og lederen av det spanske sosialistpartiet (PSOE), Pedro Sanchez, skrev ut nyvalg tidligere i år. I dag blir det avgjort om han får fortsette som statsminister, eller må gi makten til høyresiden. (JAVIER SORIANO/AFP)

Skuffet over regjeringen

Flere har vært skuffet over den sittende regjeringen, ifølge Cabello.

– Jeg tror mange i arbeiderklassen er veldig sure og skuffet. De føler at rettighetene deres ikke respekteres.

Cabello kommer selv fra en arbeiderklassebakgrunn, og lister boligkostnader og minkende pensjoner som noen av flere saker folk er misfornøyd med.

– Flere føler at regjeringen ikke gjør noe for å bedre deres situasjon. Noen av de stemmer også på Vox, selv om de ikke tenker på rettighetene til folk som oss i det hele tatt. Men de er frustrert og skuffet, sier Cabello.

Fakta om det spanske valget

* Det holdes valg på ny nasjonalforsamling i Spania 23. juli.

* Sittende statsminister Pedro Sánchez fra Spanias sosialistparti (PSOE) stiller til valg mot den konservative opposisjonslederen Alberto Núñez Feijoo i partiet Partido Popular (PP). Sánchez har hatt makten i Spania siden 2019.

* Det høyrepopulistiske partiet Vox er det tredje største partiet i Spanias nasjonalforsamling og er ventet å bli en viktig politisk spiller i valget.

* Flere mindre partier i nasjonalforsamlingen kjemper for løsrivelse for deres respektive regioner. Partiene ERC, Junts per Catalunya og CUP vil alle ha katalansk uavhengighet, mens EH Bildu og BNG kjemper for uavhengighet i Baskerland og Galicia. De fleste har uttrykt sin støtte til Sánchez.

* Valget skulle egentlig finne sted i desember 2023, men sittende statsminister Pedro Sánchez oppløste nasjonalforsamlingen og utlyste nyvalg etter resultatene i vårens lokalvalg.

* Det er ikke ventet at valget vil ha en klar valgvinner. Meningsmålingene viser at det ligger an til en koalisjonsregjering mellom PP og Vox.

(Kilde: NTB)

