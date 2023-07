Hundrevis av nordmenn sitter fast i Hellas – reisebyråene sliter med å finne husrom og flyseter

Siden 17. juli har kraftige skogbranner herjet flere steder i Hellas. Blant de hardest rammede områdene er flere populære ferieøyer. Titusener har blitt evakuert fra Rhodos de siste ukene. Nærmere 2.500 mennesker er evakuert med båt fra den greske øya Korfu. Også på Hellas’ nest største øy Evvia blir folk evakuert på grunn av en skogbrann.

– Det er fortsatt en tøff situasjon for de i underkant av 100 norske gjestene våre som fortsatt befinner seg på Rhodos. Mange har nå tilbrakt en andre natt på ett av flere evakueringssentre, for eksempel en idrettshall eller skole. Vi forstår at folk er frustrerte og slitne, men selv om dere ikke hører fra oss, så jobber vi hardt i kulissene for å finne gode løsninger, sier kommunikasjonsansvarlig Anne Mørk-Løwengreen i TUI til NTB.

Også reisebyrået Apollo har problemer med å finne tak over hodet og flyseter til sine kunder.

– Siden evakueringen har vi jobbet intenst med å forsøke å finne både nye bosteder og ledig flykapasitet hjem. Vi har klart å ordne bosteder for en stor andel av de berørte kundene våre og sendt noen hjem med rutefly, men dessverre ikke alle ennå, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo til NTB.

Historisk stor evakuering

– Grunnen til at det tar tid er at det er rundt 19.000 evakuerte totalt på øya. Det er den største evakueringen i gresk historie, og det er nesten ingen hotellrom å oppdrive, sier Mørk-Løwengreen.

Hun sier at det har vært en stor utfordring å lokalisere deres gjester, og at de bare kan hjelpe dem som de vet hvor befinner seg. Hun forklarer at mobilnettet har ligget nede, tilgangen på elektrisitet har vært ustabil, og derfor har det vært vanskelig å nå alle på telefon.

– Vår oppfordring nå er: Vent på informasjon fra oss. Ikke dra til flyplassen uten billett. Vi skjønner at dere er utålmodige og frustrerte, men en løsning er på vei, og vårt eneste fokus nå er å hjelpe dere, sier hun.

Fulle fly, fulle hoteller

Med fulle fly og fulle hoteller har Apollo hatt en vanskelig oppgave. Det er nå enorm etterspørsel etter tak over hodet og et flysete hjem. Dette gjelder både turister fra hele Europa og lokalbefolkningen.

– De vi ikke har klart å finne hotell til ennå, er samlet sammen med andre reisende på et hotell nord på øya der de får mat og drikke, men dessverre må de sove i en konferansesal grunnet mangel på rom. Her har vi også utstasjonert vårt eget personale.

Rivera forteller at de har 150 norske gjester igjen som ble berørt av skogbrannen på Rhodos og som måtte evakuere fra området rundt Lardos. Hun sier at 115 av dem har planlagt hjemreise på onsdag, mens 40 har planlagt hjemreise på søndag.

Også Ving har flere kunder som ikke har kommet seg bort fra Rhodos.

– Vi i Ving har i underkant av 2.500 gjester på Rhodos. Av de 83 som ble evakuert fra de berørte områdene, har vi 21 gjester igjen på Rhodos, sier pressekontakt Marie-Anne Zachrisson i Ving til NTB.

Uvisst hvor mange nordmenn som er i Hellas

– Denne uka har vi 3.800 norske borgere som er registrert på reise i Hellas totalt, sier pressevakt Tuva Bogsnes i Utenriksdepartementet (UD) til NTB.

Fordi det er frivillig å registrere seg, vet ikke UD eksakt hvor mange som faktisk befinner seg i landet. Bogsnes sier at de vet av erfaring at mange ikke registrerer seg, så mørketallene kan være store.

– Først og fremst er budskapet vårt at situasjonen på øyene er alvorlig. Nordmenn må lytte til lokale myndigheter og følge de rådene som gis. Vi følger situasjonen tett, både fra vårt døgnåpne senter i Oslo og fra ambassaden i Aten. Vi har også tett kontakt med turoperatørene.

Bogsnes forteller at det er mange som nå planlegger reise til Hellas. De som skal reise, bør ta kontakt med reisebyråene for å få informasjon om områdene de skal til, og planlegge for situasjoner som kan oppstå. Hun sier de reisende selv må vurdere om dette er lurt, da det er en vedvarende skogbrannfare i landet.