Returnerte biblioteksbok 119 år på etterskudd

Den 14. februar 1904, noen uker etter at Ålesund brant, bestemte noen seg for å låne en bok fra et bibliotek i den amerikanske byen New Bedford i Massachusetts. Siden da har den vært registrert som utlånt og borte fra bibliotekets samling.

Fram til nå.

119 år senere har den nå blitt returnert.

Tatt godt vare på

Nyhetsbyrået AP skriver at boka ble oppdaget da ansatte ved biblioteket til West Virginia University gjennomgikk bøker som hadde blitt donert til dem. Da oppdaget de en bok med et utlånstempel fra New Bedford Free Public Library, som ikke hadde blitt innlevert.

– Denne boka kom tilbake i ekstremt god stand. Noen har tydeligvis oppbevart den i en fin bokhylle, for den var i så god stand og har sannsynligvis gått i arv i familien, sier Olivia Melo, bibliotekdirektør ved New Bedford Free Public Library, til AP.

Ifølge henne mottar biblioteket av og til bøker som er så mye som 10 eller 15 år forsinket, men aldri noen er i nærheten av hundre år eller mer.

Dersom personen, som biblioteket antar er en etterkommer av den opprinnelige låneren, hadde valgt å returnere boka i person, ville det uansett ikke blitt noen dyr affære. Ap skriver nemlig at selv om biblioteket i New Bedford har en forsinkelsesavgift på fem cent per dag – noe som ville gitt et gebyr på over 2.100 dollar, hvis man returnerer en bok 119 år på etterskudd – er bibliotekets maksgrense for forsinkelsesgebyr på beskjedne to dollar.

Boka var stemplet med utlån fra helt tilbake til 1800-tallet. (New Bedford Free Public Library)

Einsteins idol

Boka som ble lånt for 119 år siden heter «An Elementary Treatise on Electricity» og ble skrevet av James Clerk Maxwell.

Den er en lærebok om elektrisitet, som ble gitt ut på en tid da kunnskapen om denne vitenskapen fortsatt ikke hadde blitt helt belyst.

Bokas forfatter, James Clerk Maxwell. (Wikimedia)

Maxwell var en skotsk fysiker og matematiker, best kjent for å ha regnet ut farten til elektromagnetiske bølger, og for å ha vist at det var den samme hastigheten som lyset har. Boka ble først gitt ut to år etter hans død i 1879.

Ifølge en beskrivelse av boka fra Amazon skal Albert Einstein ha karakterisert Maxwells arbeid som «det mest dyptgripende og fruktbare fysikken har opplevd siden Newtons tid».

Det virker i hvert fall som at personen som lånte boka i 1904 satte pris på innholdet.

