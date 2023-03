Tok skoleklassen med for å se kunstutstilling – rektor fikk sparken

Tallahasse Classical School i Florida har et fag i sjette klasse som innebærer å lære om renessansens tidsperiode, og kunstlæreren ved den skolen tenkte derfor at det kunne være lurt å ta skoleklassen med seg på en kunstutstilling for å se blant annet Michelangelos verdensberømte skulptur av David. Det skulle læreren ikke gjort.

Tre av foreldrene til elevene som var med sendte i etterkant inn klager på at klasseturen hadde opprørt deres barn. To av tre foreldre var misfornøyd med at de ikke fikk sjansen til å holde barnet hjemme fra den «kontroversielle» klasseturen, mens den siste forelderen klaget på at skolen utsatte barnet for pornografisk innhold.

Det førte til at skolen så seg nødt til å gjennomføre et hastig innkalt styremøte, som endte med at rektoren fikk sparken. Skolen ga ingen offisiell forklaring for at rektoren måtte gå, men rektor Hope Carrasquilla sier til USA Today at hun fikk beskjed at hvis hun ikke trakk seg kom de til å sparke henne.

– Jeg er lei meg for at min tid her måtte ende på denne måten, sier hun til nettavisen.

– Foreldrenes rett er absolutt

Carrasquilla tar selvkritikk for at hun ikke informerte foreldrene om at hun planla å sende elevene på kunstutstillingen, men kritiserer også styreleder Barney Bishop for å være en regelrytter.

– Han har uttrykt sin misnøye med hvordan jeg har løst min jobb hver gang noen av foreldrene har vært misfornøyd med at jeg ikke har fulgt reglene slavisk. Han har vært mer bekymret for prosedyrer og blidgjøringen av et mindretall av foreldrene enn han har stolt på min ekspertise som lærer gjennom de siste 25 årene, forteller Carrasquilla.

Bishop bekrefter at han ga rektoren et ultimatum, men kan ikke si hvorfor på grunn av råd fra skolens advokater. Styrelederen peker på at skolen forrige måned vedtok en ny regel om at foreldrene har rett til å se gjennom læreplanen og bildene som skal brukes i forkant, og at foreldrenes rett til det er «absolutt».

Forbyr kontroversiell undervisning

Saken føyer seg inn i rekken av lignende saker i USA, der foreldrene har rett til å bestemme over hva skolene skal lære sine barn. Det har ført til en rekke oppslag der alt som kan være i nærheten av kontroversielt for foreldrene blir fjernet fra læreplanene.

Saken kommer også i kjølvannet av Florida-guvernør Ron deSantis i fjor introduserte sitt lovforslag om foreldrenes rett til medbestemmelse over barnas opplæring. Lovforslaget blir på folkemunne kalt «Don’t say gay»-lovforslaget fordi det forbyr alle skolene å undervise om seksual legning eller kjønnsidentitet.

Det har ført til at mange skoler har måtte kaste eller fjerne mange av sine egne lærebøker, som foreldre mener kan virke støtende, og det samme gjelder for bibliotekene i Florida som også har måttet fjerne bøker som barn ellers kunne blitt utsatt for. Flere bibliotek har i protest mot lovforslaget respondert med å fjerne alle bøkene i biblioteket fra sine hyller, fordi de mener at lovforslaget ødelegger for ytringsfriheten og at alt kan være støtende.

