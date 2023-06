Gjorde oppsiktsvekkende funn i Titanic

Selskapet Magellan har utført en digital skanning av skipsvraket Titanic. Det har gitt dem en digital kopi i 3D som gjengir hele vraket, inkludert både baugen og akterdelen, som skilte seg fra hverandre da skipet sank i 1912.

Under arbeidet med å skanne vraket ble det gjort et overraskende funn på havbunnen mellom de to delene av skipet.

Et halskjede med en tann fra det som antas å være en forhistorisk hai, kjent som megalodon, ble avdekket.

Richard Parkinson, administrerende direktør i Magellan, kaller funnet «forbløffende, vakkert og fantastisk», skriver CNN.

Ligger der fortsatt

Det er ikke avklart hvorvidt tanna faktisk stammer fra en megalodon eller bare en stor hai fra nyere tid. Strenge restriksjoner gjør at det ikke lenger er lov å hente opp objekter fra skipsvraket, inkludert halskjedet, som ser ut til å være laget av gull.

En megalodontann kunne bli opptil 18 cm lang. (Géry Parent / Wikimedia)

Mail Online har snakket med Catalina Pimiento, en paleontolog ved Swansea University som har spesialisert seg på haier. Hun sier det er vanskelig å se om det er en megalodontann uten andre identifiserbare objekter som målestokk.

– Tannen ser ut til å ha en «nakke», som er det mørke området mellom tannkronen og roten, men fordi bildet er av så lav kvalitet, er det vanskelig å se om dette er tilfellet, sier hun til avisa.

Megalodon levde i havet for flere millioner år siden, i neogenperioden, og anses å være den største haien som noensinne har levd.

Skanningen har ført til en komplett, digital rekonstruksjon av skipsvraket. (Atlantic Productions / Magellan)

Kan gi nye svar om Titanic

Skanningen av Titanic ble gjennomført sommeren 2022, men det er først de siste månedene at Magellan har delt detaljer fra arbeidet med offentligheten.

Titanic-analytikeren Parks Stephenson har tidligere uttalt til BBC at de nye skanningene forhåpentligvis vil gi nye svar om skipet og dets forlis.

– De lar deg se vraket slik du aldri kan se det fra en undervannsbåt, og du kan se vraket i sin helhet, du kan se det i sammenheng og perspektiv, sa han.

Da det sank var Titanic verdens største skip. Det var på jomfruturen mellom Southampton og New York at skipet traff et isfjell og senere sank. Mer enn 1.500 mennesker omkom, hvorav 20 var norske, ifølge Store Norske Leksikon.

Vraket ble lokalisert i 1985 på 3.800 meters dybde.

Funnet av Romeo og Julie

Titanic-ulykken regnes som et av verdens aller mest berømte skipsforlis, og har blitt dramatisert i en rekke filmer og bøker.

Inntil nå har dette vært det mest berømte halskjedet fra Titanic - selv om det ikke finnes på ekte. (20th Century Fox / Paramount)

I den prisvinnende filmen om Titanic-forliset fra 1997 har et annet halskjede en viktig rolle. Det fiktive smykket «Heart of the Ocean» bæres av karakteren Rose, spilt av Kate Winslet, og blir tegnet av Jack, spilt av Leonardo DiCaprio. DiCaprio var året før en av stjernene i filmen «Romeo + Juliet».

De to undervannsfarkostene som skannet vraket het passende nok Romeo og Juliet, skriver Dive Magazine.

Det er ikke kjent hvem som eide halskjedet med haitanna, men Magellan håper å kunne bruke kunstig intelligens til å identifisere eierne av gjenstandene som er funnet på havbunnen – inkludert haitannkjedet – og informere etterkommerne til dem som omkom i forliset.

