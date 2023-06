Ekspert om Wagner-opprøret i Russland: – Et mer ustabilt Moskva enn vi er vant til

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har snudd sitt fokus mot militærledelsen i Russland. Fredag kom han med voldsomme utfall mot ledelsen i Moskva og anklaget dem blant annet for å ha beordret angrep mot hans menn, skriver NTB.

Da truet han også med å marsjere mot Moskva, og sa at han ville styrte militærledelsen om det så betyr døden for han og resten av Wagner-gruppa.

Lørdag morgen melder NTB at Prigozjin hevder å ha tatt kontroll over militæranlegg i Rostov-na-Donu, 1300 kilometer fra Moskva, samt Voronezj, som ligger rundt 500 kilometer sør for Moskva.

Forstyrrer Putin

Til Dagsavisen forteller sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt, om to mulige årsaker til at Wagner nå snur seg mot sin egen oppdragsgiver.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved FFI (Christian Tandberg)

– Den ene er at det fremdeles er striden med det regulære forsvaret som styrer dette, men som nå har gått helt ut av kontroll. Den andre er at det er koordinert med andre aktører i den russiske eliten eller ledelsen. Da kan det hende det har et politisk motiv, men vi vet ikke hva det skulle vært, og det er helt spekulativt, sier han.

Bukkvoll har lenge stilt seg selv spørsmålet om hvor lang tid det vil ta før Prigozijn vil bli en trussel for Putin, men at det ikke kan slås fast at dette er rettet mot Putin personlig.

– Det har jeg vanskelig for å se for meg, med mindre Putins posisjon innad i Russland blir sterkt svekka. Det er ikke mange tegn som tyder på det. Men når såpass alvorlige ting skjer, er det klart man må være åpen for mange tolkninger, også radikale. Men man må være edruelig i analysene, sier han, og forteller at han fikk hakeslepp da han leste nyhetene i dag tidlig.

Bukkvoll kan likevel ikke se for seg at Prigozijn har gjort dette uten å forstå konsekvensene, eller uten tro på at han har støtte i andre kretser i den russiske makteliten.

– Han må ha forstått at det han gjør nå brenner alle broer til den russiske presidenten, sier han.

Foreløpig er han forsiktig med å spå hva Wagners opprør vil ha å si for den videre krigføringen i Ukraina.

– Det trenger ikke ha noen avgjørende betydning, men det er et sterkt forstyrrende element når deler av den samme krigsinnsatsen begynner å slåss mot hverandre.

Kaller krigen ineffektiv

Wagner-leder Prigozijn skal ifølge NTB ha sagt at hans retur til Russland ikke skal handle om et statskupp, og heller ikke påvirke krigen i Ukraina.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, sier til Dagsavisen at begeret til Prigozijn nå er fullt, og at Wagner-lederens såkalte rettferdighetsmarsj søker å skifte ut forsvarsledelsen. Han kaller handlingen en utfordring mot den russiske stat.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole. (Forsvaret)

– Prigozijn ønsker å endre krigens gang, fra å være en frustrerende ineffektiv krig, som han ser det, til å bli mer virkelighetsnær og sannferdig i formidlingen av krigføringen. Fra der han sitter, har dette vært en krig utført med store problemer, og manglende kompetanse i forsvarsledelsen. Men det han nå gjør har også klare politiske ambisjoner.

Røseth tror også at Prigozijns kampanje gir han en helt spesiell posisjon i Russland nå. Han sier at Wagners marsj tyder på at denne interne konflikten kan få sterk påvirkning på krigføringen i Ukraina.

– Han har skapt seg en tilhengerskare i Russland, gitt hans høye medieprofil. Han har brukt sosiale medier og fått stor oppmerksomhet gjennom det. Det gjør at mange har sympati, for de vet jo at det er byråkratiske problemer og ineffektivitet når han er ærlig om krigens utvikling. Når han formidler denne, har han større tillit enn det pressetalspersonene i forsvarsministeriet har.

Om nattens hendelser og den pågående marsjen derimot kan føre til interne oppgjør blant befolkningen, eller til en fullskala borgerkrig, gjenstår å se, sier Røseth.

Kan splitte eliten

– Det spørs om noen tør å satse på Prigozijn-kortet blant dem som er nær Putin. Det kan hende han blir stående alene, og at dette blir et mindre opprør som slås ned. Nasjonalgarden og innenriksstyrkene blir nå avgjørende.

Det kan også hende han ser at slaget er tapt, og motvillig underkaster seg Putins ordre om å gi seg. Men dersom han får tilstrekkelig støtte, kan han ifølge Røseth tørre å fortsette.

– Da er det en dynamikk i dette som er vanskelig å spå utgangen av. Han har noen titusen soldater, og de kan skape store problemer hvis de fortsatt er lojale. De russiske regulære militære styrkene er i hovedsak opptatt ved fronten.

Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt tror ikke vi vil se en borgerkrig i vanlig forstand, der en del av en befolkning slåss mot en annen. Til det er det for tidlig, tror han.

– Men et scenario er at krigen fører til så store splittelser innad i den russiske eliten at du får en langvarig maktkamp. Men Wagner er Putins styrke. Hvis han fremdeles har kontroll, så er det jo sannsynlig at han vil få roet ned dette. Hvis han derimot har mindre kontroll enn vi har trodd, så kan det nok feste seg.

Putin fortsatt sterk

Så hvordan vil Wagners marsj og informasjonskampanje påvirke Putins posisjon i Russland – og i den russiske eliten?

Etterretningsekspert Røseth tror eliten venter med å reagere.

– Putin står fortsatt ganske sterkt. Men det er jo også han som har skapt dette dyret, og det er under Putins velsignelse av Prigozijn har fått den rollen han har hatt under denne krigen.

Da Russland sent i fjor høst slet med mobilisering, hadde Wagner en løsning for dem. Røseth forteller at Putin nå har skapt seg et problem.

– Jeg har ment lenge at dette har vært et tegn på svakhet, at de må lene seg på en paramilitær, halvstatlig eller personifisert militærstyrke gjennom Prigozijn i denne krigen.

Eliteskifte gjenstår å se

På spørsmål om hvordan resten av verden påvirkes av det som nå utspiller seg i Russland, svarer Frøseth at det i første omgang kan ha innvirkning på Russlands evne til å føre krigen i Ukraina.

– Men hvor mye gjenstår å se. Dette er i hvert fall første tegn på friksjon i Moskva, og et mer ustabilt Moskva enn vi er vant til. Prigozijn er ikke ute etter å stoppe krigen i Ukraina, men han kan skape så mye friksjon at Moskva kan bli mer interessert i å fokusere på intern stabilitet enn krigen i Ukraina.

Men, legger han til:

– Det kan også føre til et eliteskifte som ønsker mer brutal krig i Ukraina. Det kommer an på personene som kommer fram, om det viser seg at Putin og forsvarsledelsen blir utfordret.

Dette vet vi om utviklingen i Russland

Wagner-gruppen ledes av forretningsmannen Jevgenij Prigozjin og har rundt 25.000 leiesoldater som har kjempet sammen med russiske regjeringsstyrker i Ukraina.

Prigozjin har anklaget forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov for å ha tatt elendige strategiske beslutninger og manglende framgang i Ukraina.

Tidligere i måneden nektet Prigozjin å undertegne en avtale med Kreml som ønsket kontroll med Wagner-soldatene.

Denne uka anklaget han Russlands militære ledere for å føre Putin og det russiske folk bak lyset om realitetene i Ukraina.

Han hevdet også at Russlands offisielle begrunnelse for å invadere Ukraina var basert på en løgn.

Fredag hevdet Prigozjin at et stort antall Wagner-soldater var drept i angrep fra russiske styrker i Ukraina. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Wagner-sjefen lovet gjengjeldelse og hevdet natt til lørdag at hans menn hadde skutt ned et russisk helikopter. Heller ikke det er bekreftet.

Prigozjin sa også at 25.000 Wagner-soldater ville legge ut på en «rettferdighetsmarsj» nordover til Moskva for å styrte Russlands militære ledelse.

Prigozjin hevdet i morgentimene at hans menn hadde tatt kontroll over alle militære anlegg i byen Rostov Rostov-na-Donu, rundt 1300 kilometer sør for Moskva.

Russiske sikkerhetskilder meldte også at Wagner-soldater hadde tatt kontroll over militære anlegg i byen Voronezj, rundt 570 kilometer sør for Moskva.

President Vladimir Putin omtalte i en TV-tale Wagner-sjefen som en forræder som har forledet sine soldater og sa at russiske sikkerhetsstyrker har fått vide fullmakter til å stanse dem.

