Eksperter: Her kan Wagner-gruppen nå være svekket

Afrikanske ledere kan være mindre villige fremover til å benytte seg av den russiske Wagner-gruppen etter å ha sett gruppens sjef Jevgenij Prigozjin vende ryggen mot sine egne, sier en amerikansk tjenesteperson.

I forhandlingene med Russlands president Vladimir Putin gikk Prigozjin med på at Wagner-soldatene som ikke deltok i «marsjen» mot Moskva, skal signere kontrakt med det russiske forsvarsdepartementet.

– Dersom disse Wagner-styrkene innlemmes i den russiske hæren, kan det bli problematisk. Mange av landene i Afrika og Midtøsten ba ikke om det russiske militærets tilstedeværelse da de hyret inn Wagner, sier tjenestepersonen.

Fremmer russiske interesser

Organisasjonen har utplassert tusenvis av styrker til Afrika og Midtøsten. Det har etablert sterke bånd med flere afrikanske regjeringer det siste tiåret, og de har operasjoner i land som Mali, Den sentralafrikanske republikk og Libya.

Selv om Wagner-gruppen ikke offisielt har vært en del av de russiske styrkene, er gruppen likevel viktig for Putin. Det er fordi gruppen fremmer Russlands utenlandske interesser til en lav kostnad.

Amerikanske politikere frykter Wagners innflytelse i Afrika og Midtøsten nettopp på grunn av Russlands interesser der. Pentagon, som er hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, vil ikke spekulere i Wagner-gruppens fremtid i Afrika og Midtøsten.

– De bidrar til svekket innflytelse i de regionene og er helt klart en trussel, som også er grunnen for hvorfor de er erklært en internasjonal kriminell organisasjon, sier talsperson Patrick Ryder.

Ustabile og en mulig trussel

Michael Mulroy, en tidligere høytstående embetsmann i det amerikanske forsvarsdepartementet, tror at opprøret forrige helg vil skade Wagner-gruppens arbeid i Afrika.

– De vil bli sett på som for ustabile og potensielt en trussel til lederne i de afrikanske landene, mener Mulroy.

– De var i ferd med å gjennomføre et kupp i eget land, understreker han.

Wagner-sjefen stansen marsjen mot Moskva da gruppen var cirka 200 kilometer fra den russiske hovedstaden. Det var under mekling i regi av Belarus' president Aleksandr Lukasjenko at Prigozjin skal ha avsluttet opprøret i bytte mot amnesti for seg og sine soldater.

Russland: Wagner fortsetter i Afrika

Etter opprøret sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Wagner-gruppens arbeid i Den sentralafrikanske republikk fortsetter.

– Vi har ikke sett noen tendenser til panikk eller endringer i de afrikanske landene, sa han til en statlig russisk TV-kanal. Ifølge Lavrov har russiske myndigheter hatt kontakt med afrikanske ledere.

En av lederne i Malis luftvåpen, som er anonym fordi han ikke har fått tillatelse til å kommentere offentlig, sier at Wagner-styrkene er viktige for landets forsvar. Mail har tidligere nektet for at de bruker den russiske leiesoldatgruppen til noe annet enn trening.

– For oss er de viktige fordi vi ikke har nok piloter i flyvåpenet. Men hvis russiske myndigheter ber oss stanse samarbeidet med dem, gjør vi det. Det er fordi forholdet til Russland er viktigere enn det til Wagner, sier han.

– Wagner er motstandsdyktige

Ifølge organisasjonen The Sentry har verken Russland eller afrikanske land interesse av at Wagner-gruppen trekker seg ut. Spørsmålet er heller hvorvidt det vil være russiske hærledere som fremover leder disse operasjonene.

Tidligere denne uken slapp organisasjonen en rapport der de anklager Wagner for en rekke menneskerettsbrudd i flere land i Afrika.

– Situasjonen er ekstremt uforutsigbar. Men det vi har lært etter å ha analysert Wagner i Afrika i fem år nå er at gruppen er svært motstandsdyktig, kreativ, fryktløs og grisk, sier Nathalia Dukhan, som er senior etterforsker i The Sentry.

– Derfor er det lite sannsynlig at Wagner-imperiet vil kollapse med det første.

Store inntekter fra Afrika

Enorme inntekter fra blant annet gull og diamanter gjør at Putin og Prigozjin har en felles interesse av å opprettholde leiesoldatvirksomheten i Afrika, mener Nupi-forsker Morten Bøås.

– I Afrika tilbyr Wagner-gruppens leiesoldater opplæring og livvakttjenester, i tillegg til aktiv deltakelse i kamp mot opprørere. Wagner-gruppen søker å utnytte sin tilstedeværelse til å skaffe seg tilgang og kontroll over mineraler som gull og diamanter, som de selv utvinner og eksporterer, sier han til Panorama nyheter.

Videre påpeker Bøås at flere av lederne og regimene i Afrika har grunn til å tvile om de har folket bak seg, og at det derfor er få andre enn Wagner de kan gå til for beskyttelse.

Han mener også at gruppens tilstedeværelse i disse landene forteller at sikkerhetssituasjonen der er rimelig prekær, men sier at Wagner verken har militær styrke eller økonomisk interesse til å fikse situasjonen på et mer overordnet nivå i disse landene.

