Vil straffe Sør-Afrika for Russland-allianse: – En kattepine

En tverrpolitisk gruppe amerikanske kongresspolitikere har bedt Det hvite hus om at USA skal straffe Sør-Afrika for det de mener er støtte til Russland under den pågående Ukraina-krigen. De ønsker å flytte en stor handelskonferanse som skal holdes i Sør-Afrika i år til et annet land.

Brevet de har sendt er det første konkrete forsøket fra amerikanske politikere på å straffe Sør-Afrika i den økende kritikken mot Sør-Afrika på grunn av Russland-relasjonene, skriver The New York Times, som har fått tilgang til brevet som er sendt Det hvite hus. Det er en stadig større oppfatning i Washington om at dette forholdet truer amerikanske interesser, skriver avisen.

Men hva er bakgrunnen for striden rundt Sør-Afrikas rolle, og hvilke konsekvenser kan det få?

Våpen til Russland?

Sør-Afrika er blitt kritisert fra vestlige land en rekke ganger det siste året, mens Ukraina-krigen har pågått.

Sør-Afrika har inntatt det de beskriver som en nøytral posisjon når det gjelder Russlands invasjon av Ukraina, men blir kritisert for å fortsette sine bånd til Russland.

Mens flere vestlige land har innført kraftige sanksjoner mot Russland på grunn av Ukraina-krigen, har Sør-Afrika ikke gjort dette, i likhet med mange andre afrikanske land. I likhet med en del andre afrikanske land har Sør-Afrika dessuten latt være å stemme i FN-resolusjoner som fordømmer krigen.

Russland har hele tiden opprettholdt samarbeidet med de allierte i gruppen BRICS, som består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika – såkalt framvoksende økonomier.

BRICS-alliansen består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Tidligere i juni møttes landenes utenriksministere (på første rad her) i Cape Town i Sør-Afrika. I august skal det være toppmøte med landenes ledere i samme land. (RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/Reuters)

De amerikanske politikerne som har sendt brev til Biden-administrasjonen mener at Sør-Afrika, til tross for at landet formelt har inntatt en nøytral posisjon på Ukraina-krigen, har «styrket sine militære relasjoner» til Russland det siste året.

Politikerne trekker fram flere faktorer som begrunnelse for at de vil straffe Sør-Afrika. De viser til at et russisk krigsfartøy i desember 2022 ankret opp i Sør-Afrika, og viser til amerikansk etterretningsinformasjon om at Sør-Afrika skal ha levert og ammunisjon til Russland. USAs ambassadør til Sør-Afrika, Reuben Brigety, kom med disse anklagene i mai. Sør-Afrikas regjering har benektet at det har skjedd, men president Cyril Ramaphosa har sagt uavhengig kommisjon skal granske anklagene.

Politikerne peker også på en felles militærøvelse som ble holdt mellom Sør-Afrika, Kina og Russland i februar, og at et russisk militærfly som er under sanksjoner av USA fikk lande i Sør-Afrika i april.

– På toppen av dette skal Sør-Afrika i august være vertskap for et BRICS-toppmøte der regjeringen også vil styrke båndene til Kina og Russland, og jobber med å forberede deltakelse av Russlands president Vladimir Putin, til tross for at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre (på ham), skriver politikerne.

Det kommende BRICS-møtet har fått særlig stor oppmerksomhet i det siste.

– En kattepine

– Sør-Afrika har havnet i en kattepine, sier seniorforsker Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt til Dagsavisen. Han har fulgt sørafrikansk politikk i en årrekke.

Seniorforsker Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt (CMI). (CMI)

Sør-Afrika er langt fra alene om å ha erklært seg nøytral i Ukraina-krigen. Det gjelder blant annet mange afrikanske land. Men Sør-Afrika er likevel i en særstilling i Afrika.

– Sør-Afrika er en stormakt i Afrika, og hva de gjør og ikke gjør følges med argusøyne, ikke minst også fordi Sør-Afrika er medlem av BRICS, sier Tjønneland.

Tjønneland mener det ikke kan tas for gitt at anklagene om våpenleveranser til Russland stemmer.

– Jeg ville bli overrasket dersom de har levert våpen til Russland, jeg har vanskelig for å se grunner for at de ønsker å gjøre det. Men de samhandler og handler med Russland, og det er en våpendimensjon der; Sør-Afrika har blant annet kjøpt ammunisjon fra Russland til fredsbevarende operasjoner i Mosambik, sier Tjønneland.

De felles militærøvelsene Sør-Afrika har hatt med Russland, har vært innenfor BRICS-samarbeidet, påpeker Tjønneland.

– Men det er kritikkverdig, og Sør-Afrika kunne sagt nei til det. Men har nok tenkt at det er viktig å holde seg inne med BRICS, der Kina er «storebror», og har derfor valgt å la det gå av stabelen, sier forskeren.

Dilemma

Det kommende BRICS-møtet i august er et dilemma for Sør-Afrika. Den internasjonale straffedomstolen, ICC, utstedte i mars arrestordre på Putin, noe som innebærer at Sør-Afrika er pålagt å pågripe ham dersom han stiller på toppmøtet, siden Sør-Afrika har sluttet seg til ICC.

ICC begrunnet arrestordren mot Putin og det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova med en mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland.

Det sørafrikanske opposisjonspartiet Democratic Alliance (DA) sa nylig at det hadde gått til rettslige skritt for å tvinge regjeringspartiet ANC til å arrestere Putin dersom han kommer til landet.

Landet har vært i en lignende situasjon før. I 2015 lot den sørafrikanske regjeringen Sudans daværende president, Omar al-Bashir, dra fra Sør-Afrika etter å ha besøkt Pretoria, selv om ICC hadde utstedt to arrestordrer på ham.

– Hvis Putin kommer, vil Sør-Afrika være juridisk forpliktet til å arrestere ham. Det kommer ikke Sør-Afrika til å gjøre, men hvordan skal landet komme seg ut av den knipen? Ulike ting er blitt skissert som muligheter: Det ene er at Putin ikke kommer, eller blir med digitalt, som ville vært det letteste for Sør-Afrika. En annen mulighet er at møtet flyttes til Kina, og at Sør-Afrika leder møtet sammen med Kina, sier Tjønneland.

– Putin vil nok ønske å delta på møtet. Det er et internasjonalt forum, og det er ikke så mange han møter lenger, men han kan ikke delta om han arrestert. Dessuten vil dette temaet overskygge alt annet under møtet, sier Tjønneland.

– Potensielt ødeleggende

ANC har historiske bånd til Russland gjennom samarbeidet med det som var Sovjetunionen under apartheidperioden. Mange sentrale personer i ANC, som jobbet mot apartheid før det ble avviklet, dro til Moskva for militær trening.

– ANC har aldri glemt dette. Uansett hvilken fraksjon i ANC som dominerer, vet de at russerne hjalp dem til makten i 1994, skriver Stephen Chan, professor i verdenspolitikk ved University of London i en artikkel for The Conversation, et nettsted for analyser fra forskere.

Men Tjønneland påpeker dette:

– ANC fikk stor militær støtte under kampen mot apartheid, da var Sovjetunionen viktig. Men veldig mye militær opplæring og støtte foregikk faktisk i det som i dag er Ukraina.

Dagens forbindelser spiller trolig en minst like stor rolle.

– Det er viktig for Sør-Afrika å være i BRICS og å ha gode relasjoner til landene der, påpeker Tjønneland.

– Kan være ødeleggende

Men selv om BRICS-alliansen er viktig for Sør-Afrika, er ikke Russland noen betydelig handelspartner for Sør-Afrika: USA, Storbritannia og EU står for mer enn en tredel av Sør-Afrikas import, mens Russland står for rundt 0.4 prosent, skriver Al Jazeera.

– Russland er i økonomisk forstand den minst viktige av BRICS-landene, det er lite handel og investeringer mellom landene, sier Tjønneland.

Forumet som de amerikanske kongresspolitikerne har tatt opp til diskusjon, er et årlig møte for landene som går innunder en handelsavtale som kalles African Growth and Opportunity Act (AGOA). Den gir tollfri tilgang til USAs handelsmarked for en rekke afrikanske land, hvorav Sør-Afrika er den som nyter best av det, skriver The New York Times.

Politikerne skriver i brevet at Sør-Afrika er i fare for å miste sine goder. USAs utenriksdepartement har ikke sagt noe om hva Biden-administrasjonen vil svare.

Det er uklart om situasjonen faktisk vil få noen konsekvenser for Sør-Afrikas forhold til vestlige allierte.

– Men potensielt kan det være ganske ødeleggende, sier Tjønneland.

– De viktigste handelsforbindelsene har Sør-Afrika med EU, og investeringene kommer det meste fra USA og EU. Kina er også store i Sør-Afrika, men små i forhold til USA. Sør-Afrika er avhengig av gode forhold til Europa og USA. Mister de tilgang til tollfri avgang til det amerikanske markedet, kan det få store konsekvenser for eksporten til USA, som igjen får direkte konsekvenser for investeringer i Sør-Afrika. Og Sør-Afrika er i en økonomisk sårbar situasjon, sier forskeren.

Vil mekle

Sør-Afrika er et av seks afrikanske land som tar til orde for at Ukraina bør innlede forhandlinger med Russland, selv om russiske soldater fortsatt er i landet. Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa har snakket med både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin nylig, og ønsker å bidra til mekling.

Seks afrikanske ledere, blant annet Ramaphosa, reiser til Ukraina fredag 16. juni og til Russland lørdag 17. juni.

Men Tjønneland påpeker at landet er i en vanskelig posisjon til å mekle.

– De oppfattes nok som mye sterkere knyttet til Russland enn Ukraina, selv om det er noe de selv forsøker å tone ned, sier han.

Sør-Afrika vil fortsatt ha et godt forhold til USA og Europa, tror Tjønneland.

– Landet nyter nok fortsatt stor goodwill i EU og USA, både på grunn av historien og at landet er en stormakt på det afrikanske kontinent, sier han, men legger til at tiltroen er svekket.

– Hvordan tror du Sør-Afrikas regjering vil håndtere dette framover?

– Jeg tror de har tenkt at de skal sitte stille i båten og halte videre. Men det blir nok vanskeligere og vanskeligere å gjøre det.

