– Stemningen er svært dyster blant eliten. De forstår ikke hva Putins planer er og tviler på om han håndterer situasjonen riktig. Slik har det vært lenge, men bekymringen bygger seg opp, sier Tatjana Stanovaja, grunnleggeren av selskapet R-Politik, som driver politisk analyse, til The Washington Post.

Nervøsitet

Avisen har snakket med personer i den russiske eliten som sier det er nervøsitet i forbindelse med den ukrainske motoffensiven som nå har begynt. I tillegg har intern konflikt mellom russiske militære ledere, droneangrepene mot Moskva og angrepene inne i russisk område på grensen til Ukraina ført til at flere spør seg om Putin kan kontrollere situasjonen, sier flere i den russiske eliten som avisen har snakket med på betingelse av anonymitet.

– Dette er en alvorlig situasjon for myndighetene, sier en velplassert person i russiske diplomatiske kretser som holder kontakt med personer i administrasjonen. Personen sier at den viktigste bekymringen hos russere er at Ukraina skal få våpenforsyninger over mange år fra vestlige land.

Blandet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekreftet lørdag at den lenge varslede ukrainske offensiven mot de russiske okkupasjonsstyrkene er i gang. Zelenskyj sier at det pågår en motoffensiv og defensive operasjoner, men ville ikke gi noen ytterligere detaljer.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementets etterretningsoppdatering for Ukraina har ukrainske operasjoner pågått både i sør og øst de siste par døgn – med blandet suksess.

– I noen områder har ukrainske styrker gjort stor framgang og trengt gjennom russiske forsvarslinjer. I andre områder har den ukrainske framgangen vært mindre, heter det i oppdateringen fra lørdag.

– Den russiske luftstyrken har vært uvanlig aktiv over sørlige Ukraina, skriver departementet, men sier at det er uklart hvor effektive luftangrepene har vært.

Det har vært snakket om den ukrainske motoffensiven i mange måneder, men den har latt vente på seg til nå. Den kan vare lenge, sier eksperter.

Tror det blir langvarig

Også flere russere enn noen gang tror nå krigen i Ukraina vil vare lenge, viser en ny måling. Et stort flertall uttrykker fortsatt støtte til krigen, skrev Dagsavisen lørdag.

45 prosent av russere tror krigen i Ukraina vil vare i over ett år til, og 26 prosent tror den vil vare i minst et halvt år til, ifølge en ny undersøkelse fra det uavhengige russiske meningsmålingsinstituttet Levada-senteret. Det er til sammen 71 prosent, og aldri har så mange som nå trodd at krigen blir langvarig.

Andelen har økt jevnt og trutt det siste året. I mai 2022 var det bare 43 prosent til sammen som trodde krigen ville vare i over enten seks måneder eller ett år til.

