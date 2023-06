Rekordmange russere tror nå krigen vil vare lenge

45 prosent av russere tror krigen i Ukraina vil vare i over ett år til, og 26 prosent tror den vil vare i minst et halvt år til, ifølge en ny undersøkelse fra det uavhengige russiske meningsmålingsinstituttet Levada-senteret. Det er til sammen 71 prosent, og aldri har så mange som nå trodd at krigen blir langvarig.

Andelen har økt jevnt og trutt det siste året. I mai 2022 var det bare 43 prosent til sammen som trodde krigen ville vare i over enten seks måneder eller ett år til.

Flere rapporter i det siste tyder på at ukrainernes motoffensiv øst i Ukraina er i gang. Russiske militærbloggere hevder det pågår harde kamper ved fronten i Zaporizjzja nær byen Orikhiv, hvor ukrainske styrker forsøker å bryte gjennom det russiske forsvaret, ble det meldt fredag.

Høy støtte

Den uttalte støtten til krigen i Ukraina blant russere har vært høy gjennom hele krigen, og er det fortsatt, ifølge den siste målingen, som er foretatt i mai.

76 prosent sier de støtter den russiske hærens handlinger i Ukraina – 43 prosent sier «absolutt» og 33 prosent sier «ganske mye».

Støtten har holdt seg rundt eller over 70 prosent helt siden krigens start, viser en oversikt over tallene fra målinger hver måned siden februar 2022.

Levada-senteret blir av russiske myndigheter ansett som utenlandsk agent, og instituttet sier seg uavhengig av den russiske staten. Selv om disse undersøkelsene foretas med garanti om anonymitet, har senterets leder, Denis Volkov, tidligere understreket at slike målinger først og fremst viser hva folk ønsker å dele av sine meninger.

[ Russere tror det kommer en ny mobilisering snart ]

De eldste støtter mest

Støtten til krigen er klart størst blant de eldste: Den er på 83 prosent blant dem over 55 år. Hos de yngste, mellom 18 og 24 år, er det bare 62 prosent som sier de støtter krigen.

Aller størst er støtten hos dem som har TV som sin foretrukne nyhetskilde (87 prosent), som i stor grad er eldre borgere. Russisk TV formidler gjerne myndighetenes syn.

De siste månedene har tallet på hvor mange som synes krigen går bra for russerne, ikke forandret seg noe særlig. 61 prosent synes den går bra. Men kun 12 prosent svarer «svært vellykket», mens 49 sier «ganske vellykket». Andelen har økt noe det siste halvåret.

Russlands president Vladimir Putin skårer høyt på popularitetsmålingene hos russere, ifølge en måling. (RAMIL SITDIKOV/AFP)

Hele 83 prosent sier de er fornøyd med president Vladimir Putin, mens 15 prosent ikke er fornøyd. Putin har hatt høye tall helt siden invasjonen av Ukraina begynte i fjor.

Den er langt høyere nå enn den var under pandemien; støtten til Putin var på sitt laveste i april 2020, da den var nede på 59 prosent.

[ Bakhmut: – Ukraina prøver på to ting nå ]

Tror det blir mobilisering snart

Mer enn halvparten av de spurte (56 prosent) tror at en runde nummer to med såkalt delvis mobilisering vil komme i løpet av de neste tre måneder, ifølge en meningsmåling fra Levada som Dagsavisen omtalte nylig.

Spørsmålet om hvorvidt Russland vil iverksette en delvis mobilisering for å skaffe mange flere soldater til Ukraina-krigen, har vært stilt lenge.

En mobilisering av soldater vil innebære at tjenestedyktige kalles inn. Det så man i september, da 300.000 soldater ble kalt inn. Det er ikke populært i befolkningen. De siste månedene har russiske myndigheter lokket med høye lønninger for dem som verver seg. En mobilisering vil sitte langt inne, men vil trolig måtte skje før eller senere, mener eksperter.

[ Boris Johnson går av brått: – Eksplosivt ]

[ – Hvis de russiske soldatene drar hjem, kan radikale ting skje fort ]