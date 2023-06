Sør-Afrika i Putin-klemme

Mens mange vestlige land har fordømt og innført kraftige sanksjoner mot Russland på grunn av Ukraina-krigen, har Russland opprettholdt samarbeidet med de allierte i gruppen BRIKS, som består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika - såkalt framvoksende økonomier.

Torsdag var Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, blant deltakerne på et utenriksministermøte i BRIKS-gruppen i Cape Town i Sør-Afrika. Men møtet ble overskygget av spørsmålet som har vært et hett tema i det siste: Vil Russlands president Vladimir Putin bli arrestert dersom han stiller på BRIKS-toppmøtet i Sør-Afrika i august?

Arrestordre

Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor sa at landet undersøker de juridiske mulighetene over hva de kan gjøre dersom Putin kommer i august, meldte Reuters torsdag. Putin har uansett ikke bekreftet at han kommer i august.

Den internasjonale straffedomstolen, ICC, utstedte i mars arrestordre på Putin, noe som innebærer at Sør-Afrika er pålagt å pågripe ham dersom han stiller på toppmøtet i august, siden Sør-Afrika er medlem av ICC.

ICC begrunnet arrestordren mot Putin og det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova med en mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland.

Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor ble torsdag bombardert med spørsmål om Putin og arrestasjon, ifølge Reuters.

– Regjeringen vår ser for øyeblikket på hva de juridiske mulighetene er i denne saken. President Cyril Ramaphosa vil svare på hva den endelige holdningen til Sør-Afrika er. Slik saken står nå, er det blitt sendt invitasjoner til alle regjeringssjefene i BRIKS, sa Pandor.

Tidligere denne uka ble det klart at Sør-Afrika har gitt immunitet til alle ledere som skal delta på møtet i august. Men sørafrikanske tjenestepersoner har insistert på at tilbudet om immunitet er rutine og ikke nødvendigvis overstyrer ICCs arrestordre, skriver The Guardian.

Nøytral

Sør-Afrika har posisjonert seg som en nøytral part i Ukraina-krigen, og har latt være å stemme på FN-resolusjoner som fordømmer krigen. De har heller ikke sluttet seg til sanksjonene mot Russland. At det blant annet har vært felles militærøvelser med Russland og Kina i år, har ført til kritikk fra enkelte hold.

Det sørafrikanske opposisjonspartiet Democratic Alliance (DA) sa denne uka at det hadde gått til rettslige skritt for å tvinge ANC-regjeringen til å arrestere Putin dersom han kommer til landet.

Landet har vært i en lignende situasjon før. I 2015 lot den sørafrikanske regjeringen Sudans daværende president, Omar al-Bashir, dra fra Sør-Afrika etter å ha besøkt Pretoria, selv om ICC hadde utstedt to arrestordrer på ham.

