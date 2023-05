Mistenker at spekkhoggere lærer ungene sine å angripe båter i Middelhavet

Den 2. mai i år opplevde Greg Blackburn, en erfaren seiler fra Leeds i Storbritannia, å bli angrepet av seks spekkhoggere mens han og mannskapet ombord en 46 fot lang seilbåt var på vei gjennom Gibraltarstredet.

Blackburn har overfor australske 9 News beskrevet hvordan en av de store spekkhoggerne angrep roret med det som han antok var kalven hennes ved siden av seg. Deretter trakk moren seg tilbake, mens den lille kalven gjorde et nytt forsøk alene.

– Det var definitivt en form for utdanning eller undervisning som foregikk, sa seileren til 9 News.

To dager senere ble også en tysk seiler angrepet på lignende vis. Tre spekkhoggere, en stor og to små, svømte inn i båten hans i samme område. Skipper Werner Schaufelberger har til den tyske publikasjonen Yacht forklart hvordan han så de mindre spekkhoggerne imitere den større.

– De to små spekkhoggerne observerte den stores teknikk, og med et lite tilløp smalt de også inn i båten, sa han.

Schaufelberger ble reddet av den spanske kystvakten, men båten endte opp med å synke.

Dette er to av flere eksempler på hvordan spekkhoggere har oppført seg aggressivt mot båter utenfor den iberiske kysten. De første rapportene om slike møter kom i mai 2020, og blir stadig hyppigere, skriver Live Science.

Et stillbilde fra en video som viser ett av flere spekkhoggerangrep mot seilbåter utenfor den Den iberiske halvøya den siste tiden. (Skjwermdump)

[ Håper samfunnet vil reagere annerledes neste gang en Freya-hvalross kommer på besøk ]

Har sunket tre båter

De har snakket med Alfredo López Fernandez, biolog ved universitetet i Aveiro i Portugal og representant for Grupo de Trabajo Orca Atlántica, en gruppe som jobber med vern av spekkhoggere rundt Den iberiske halvøya.

Ifølge ham har det blitt registrert mer enn 500 interaksjoner mellom spekkhoggere og båter i området siden 2020. De fleste møtene har vært ufarlige, men i tre av tilfellene endte båtene opp med å bli sunket.

Angrepene ser hovedsakelig ut til å være rettet mot seilbåter og følger et tydelig mønster, med spekkhoggere som nærmer seg fra akterenden for å slå på roret, og deretter mister interessen når de har stoppet båten.

[ Se video: Her sparker mannen til selungen – nå er han dømt for dyremishandling ]

Kan stamme fra en traumatisk hendelse

Biologen tror en traumatisk hendelse kan ha utløst en endring i atferden til en spekkhogger, som resten av bestanden har lært å imitere.

– Spekkhoggerne gjør dette med vilje. Selvfølgelig vet vi ikke opprinnelsen eller motivasjonen, men defensiv atferd basert på traumer, som opprinnelsen til alt dette, framstår mer trolig for oss hver dag, sier Fernandez til Live Science.

De skriver at eksperter mistenker at en hunnspekkhogger, som de har kalt «White Gladis», opplevde en traumatisk hendelse, for eksempel en kollisjon med en båt eller fangst under ulovlig fiske, som endret atferden hennes.

– Den traumatiserte spekkhoggeren er den som startet denne oppførselen med fysisk kontakt med båt, sier Fernandez.

Naturforsker Vanessa Pirotta har i det Australske nyhetsprogrammet The Project gitt støtte til teorien.

– Jeg vil si at de definitivt vet hva de gjør. Hvorfor skulle en spekkhogger svømme rundt og bestemme seg for: «Jeg skal bruke tiden min, i stedet for å spise, slappe av eller reprodusere, på å angripe akkurat denne båten»?. Og med det kan denne spekkhoggeren, eller kanskje det er mer enn én av dem, ha dratt med seg andre, sier hun.

– De er intelligente og i stand til å lære hverandre å jakte, legger hun til.

[ Dette er den perfekte kroppen, ifølge kunstig intelligens ]

[ Ingen offentlig granskning av plastutslipp i havet som «kan vare i flere hundre år» ]

---

(Elaine Thompson/AP)

Spekkhogger

Spekkhogger, også kalt staurkval, er en tannhval som hører til delfinfamilien.

Arten finnes i alle hav, både på den nordlige og sørlige halvkule, inkludert langs norskekysten.

Hannene kan fullt utvokst bli om lag ni meter lange, mens hunnene kan bli rundt 7,5 meter.

Spekkhoggerhunner kan bli hele 80 til 90 år gamle.

Spekkhoggerne er utprega flokkdyr som lever i familieflokker med sterke bånd mellom individene.

Kilde: SNL

---