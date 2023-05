Håper samfunnet vil reagere annerledes neste gang en Freya kommer på besøk

Hvalrossen Freya skapte overskrifter verden over da hun dukket opp langs sørlige breddegrader i Norge. Til slutt endte hun opp innerst i Oslofjorden. Der ble hun også avlivet. Årsaken var ifølge Fiskeridirektoratet fare for menneskers liv og helse.

Denne faren ble forsterket av at folk oppsøkte og i enkelte tilfeller provoserte dyret.

Avlivingen skapte sterke reaksjoner. Mange mente det hele kunne vært unngått. Én av dem er Erik Holm, som startet en innsamlingsaksjon til inntekt for en Freya-statue.

– Jeg hadde mye heller samlet inn penger for å flytte Freya enn å lage en statue, men den muligheten fantes ikke, sier han.

Ringnes fikk statuen over målstreken

Forrige helg ble statuen avduket på Kongen Marina i Oslo, like ved der hvalrossen ble avlivet. Foruten kunstner Astri Tonoian fra Moss og initiativtaker Erik Holm, var også NOAH-leder Siri Martinsen og forretningsmann og kunstsamler Christian Ringnes til stede og holdt taler. Sistnevnte har ifølge Holm vært en viktig bidragsyter for prosjektet.

Holm startet innsamlingsaksjonen på Spleis, der det ble samlet inn nærmere 300.000 kroner. I realiteten skulle det vise seg å koste betydelig mer å få statuen realisert.

– Det å lage noe i bronse er veldig dyrt. I tillegg koster det en del å frakte og løfte statuen. Jeg undervurderte kostnadene litt. Heldigvis fikk vi fikk god hjelp av Christian Ringnes, forteller Holm.

De økonomiske bidragene fra Ringnes var ifølge Holm avgjørende for at statuen ble noe av.

– Når flinke folk samles, får man noe til, sier han.

En lærepenge

Den pensjonerte forskeren Øystein Wiig har tidligere uttalt til NTB at det har blitt mer vanlig med hvalross langs Fastlands-Norge de siste årene, særlig i Nord-Norge. Denne uka dukket en hvalross opp i Leirfjord, skriver Brønnøysunds Avis og Helgelands Blad.

Erik Holm startet innsamlingsaksjonen som førte til at det ble laget en Freya-statue i Oslo. Her fra avdukingen 29. april. (Annika Byrde/NTB)

Hvalrosser i Oslofjorden og andre steder der det bor mange mennesker, tilhører derimot sjeldenhetene. Men det kan fort skje igjen.

Da håper Erik Holm at folk reagerer annerledes, slik at utfallet ikke blir det samme som med Freya – avliving.

– Jeg håper vi som samfunn har lært noe av Freya-saken. Det inkluderer myndighetene, sier han.

Skapte debatt

Det var også hensikten med statuen. Å skape debatt rundt saken, i håp om at folk ville lære av sine feil. Det er ikke uten grunn at statuen bærer navnet «For våre synder».

– I mitt hode er statuen en påminnelse om hva vi som samfunn bør unngå, har mossekunstner Astri Tonoian tidligere uttalt til Dagsavisen.

Avlivingen av hvalrossen Freya fikk mange reaksjoner. (Annika Byrde/NTB)

Holm sammenligner saken med Arkitektopprøret, en bevegelse som satte arkitektur og byplanlegging på dagsordenen.

– Alle kan ha sin egen mening om Freya-saken. Det er vanskelig å si hva som er rett og galt. Målet for oss har bare vært å skape en diskusjon rundt dette. Fra min side føler jeg at vi har oppnådd det, forteller han.

Mener Freya-saken er dårlig PR for Norge

Både avlivingen og statuen har fått enorm medieoppmerksomhet – også internasjonalt. Store aviser og mediehus som The New York Times, CNN og BBC har skrevet om Freya. Således har prosjektet vært en suksess.

– Det har gått bedre enn jeg kunne drømt om, sier Holm om oppmerksomheten Freya har fått.

Samtidig har han merket seg en forskjell på måten avlivingen har blitt omtalt av norsk og internasjonal presse.

– I Norge har diskusjonen mest handlet om hvorvidt vi burde brukt så mye penger på en statue av et dyr og om det var riktig å skyte henne. I utlandet har det mest vært kritikk mot staten. Særlig i USA har det vært et viktig poeng, det at befolkningen har gått imot myndighetene på denne måten, sier han.

For Holm har myndighetenes håndtering av Freya-saken slått dårlig ut for landets ellers gode omdømme i verden.

– Jeg føler at Norge kommer i dårlig lys av denne hendelsen. Norge har vist seg å være litt hyklersk, som sier hva andre land skal gjøre med dyr, men som ikke klarer å ta vare på sine egne dyr engang, sier han.

---

Freya

(Trond Reidar Teigen/NTB)

Freya var navnet på en hvalross som dukket opp i Oslofjorden sommeren 2022.

Før det hadde hun vært på besøk i flere andre land, deriblant Nederland og Danmark.

Hunndyret ble en rikskjendis, og mange personer oppsøkte kystområdene hvor hun oppholdt seg.

Det endte til slutt med at hvalrossen ble avlivet. Begrunnelsen var at menneskers liv og helse kunne komme i fare.

I ettertid startet Erik Holm en innsamlingsaksjon til inntekt for en statue av Freya. Statuen, laget av mossekunstner Astri Tonoian, ble avduket på Kongen Marina i Oslo 29. april.

---