Kunstig intelligens (KI) har blitt et hett tema i 2023. Det utvikles stadig nye programmer og bruksområder som tar i bruk KI. Et kjent eksempel er programmer som lager bilder basert på menneskelige innspill eller instruksjoner. Alt du trenger å gjøre er å skrive inn en beskrivelse av hva du vil at bildet skal vise, så genererer en KI et bilde som den mener best illustrerer din beskrivelse. Noen av de mest kjente programmene for dette er Midjourney, Stable Diffusion og Dall-E.

Nå har The Bulimia Project, en amerikansk bevisstgjøringsgruppe for spiseforstyrrelser, tatt i bruk disse tre bildegenererende plattformene for å undersøke nærmere hvordan kroppsidealer illustreres av kunstig intelligens. Resultatet ble urealistisk – på flere måter.

Muskelbunter og syltynne babes

De bildegenererende plattformene henter inspirasjon fra allerede eksisterende bilder på nettet når de skal generere nye.

Da The Bulimia Project spurte bildegeneratorene om de perfekte mannekroppene og kvinnekroppene i sosiale medier 2023, var resultatene svært forskjellige fra da instruksen kun var å vise den perfekte mannen eller den perfekte kvinnen.

Her er noen av bildene som KI genererte da instruksen var å vise perfekte kropper i sosiale medier:

Slik bør kropper se ut i sosiale medier, ifølge kunstig intelligens. (The Bulimia Project)

Og her er noen av resultatene da instruksen var å vise perfekte kvinner og menn:

Dette er perfekte kvinner og menn, ifølge kunstig intelligens. (The Bulimia Project)

[ Roboter vil ta jobbene våre. Men ikke disse. Ennå... ]

Fremmer urealistiske kroppstyper

Hovedforskjellen gruppen la merke til mellom KIs samling av bilder inspirert av sosiale medier og resten av internett, var at bildene fra sosiale medier var langt mer seksuelt ladet. De var også mer foruroligende, med uproporsjonale kroppsdeler.

– Vi kan bare anta at grunnen til at KI kom opp med så mange merkelig formede versjoner av fysikken den fant på sosiale medier, er at disse plattformene fremmer urealistiske kroppstyper til å begynne med, skriver The Bulimia Project, som mener samfunnets urealistiske skjønnhetsidealer kan være skadelige for folks mentale og fysiske helse.

[ Debatt: KI-kappløpet kan oppleves som et sprang mot stupet ]

Her er noen av de andre funnene de gjorde:

40 prosent av de KI-genererte bildene viste urealistiske kroppstyper.

Når KI skulle vise kvinner, var det en overvekt av personer med blondt hår, brune øyne og olivenfarget hud.

Blant menn foretrakk den personer med brunt hår, brune øyne og olivenfarget hud.

47 prosent av mennene hadde en eller annen form for skjeggvekst.

[ Debatt: AI er ikke lenger kult, bare veldig, veldig skummelt ]

[ Retusjert reklame må merkes: – På høy tid ]