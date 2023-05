Vann står i sentrum foran spanske valgkamper

– Det er ikke en bærekraftig situasjon, sier Felipe Fuentelsaz i WWF Spania.

Nasjonalparken Doñana sør i Andalucia huser egentlig et av Europas største våtmarksområder. Men nå er tilstanden kritisk. Spania holder på å gå tom for vann, samtidig med at det trengs stadig mer vann til irrigasjon.

– De siste to årene har det knapt regnet, men bønder fortsetter å bruke enorme mengder vann fra grunnvannet, sier Fuentelsaz.

Bærfarmer til besvær

En gang var det store mengder trekkfugler i Doñana. Nå er den i stor grad tørr, og storker og flamingoer blir et stadig sjeldnere syn. Det spanske forskningsrådet (CSIC) anslår at 59 prosent av de større lagunene i nasjonalparken har tørket ut. Og verre kan det bli.

Konservative Partido Popular (PP), som har makten i Andalucia, har foreslått en ny lov som kan legalisere bærfarmene som opererer utenfor loven rundt parken.

WWF anslår at det vil gjøre det lovlig å drive jordbruk på 1.500 hektar som bruker vann fra ulovlige brønner. Høyreradikale Vox, som er PPs støtteparti i Andalucia, støtter forslaget. Forslaget forsvares med at det retter opp i urettferdighet, ved å gi lovlig status til bønder som ikke fikk det forrige gang man gjorde et slikt tiltak i 2014.

– Selger en drøm

Ordføreren Rocio del Mar Castellano i byen Almonte kaller planen «farlig». Almonte ligger i nasjonalparken.

– Det finnes ikke mer vann. Hvordan kan de foreslå å øke mengden jord med kunstig vanning? PP selger en drøm for å vinne stemmer, sier hun.

Foran regional- og lokalvalget i Spania 28. mai har saken blitt til riksnyheter. Lokalvalget er dessuten en forsmak på valget til Spanias nasjonalforsamling som ventes til høsten. PP ligger litt foran det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSOE på meningsmålingene.

– Doñana skal ikke røres

Både statsministeren Pedro Sánchez og PP-lederen Alberto Nuñez Feijoo har besøkt Doñana de siste ukene. Sanchez anklager høyresiden for klimafornektelse.

– Doñana skal ikke røres, sa han.

Feijoo svarte med å si at parken ikke tilhører Sánchez, og at det er et forsøk fra statsministeren på å distrahere velgerne fra egen dårlig håndtering av vannressursene. PP-lederen lover å «få vann til steder som ikke har det» dersom de vinner valget.

Statsvitenskapsprofessoren Pablo Simon sier Sánchez retter fokuset mot klimasaken for å «omplassere seg til en akse som passer ham – en konflikt der han har mer å vinne enn han har å tape».

– Kan ikke leke med ilden

Saken har imidlertid kastet lys over et større spørsmål: hvordan Spania, som ofte rammes av tørke, bruker ferskvannet sitt. Landet er EUs største frukt- og grønnsakprodusent og 80 prosent av ferskvannet brukes av bønder.

– Vi kan ikke fortsette å være Europas grønnsakshage. Det er uansvarlig, sier Julia Martinez.

Hun er ekspert på området og jobber for New Water Culture Foundation, en organisasjon som fremmer mer bærekraftig vannbruk. De vil ha en drastisk endring i politikken, og kraftig reduksjon i mengden irrigert vann i Spania.

I forrige uke kunngjorde Sánchez' regjering at man skal bruke 1,4 milliarder euro (16 milliarder kroner) på avsaltingsanlegg og annen infrastruktur for å øke tilgangen på ferskvann.

Huelva, provinsen der Doñana ligger, står for 90 prosent av Spanias jordbærproduksjon. Ordfører Castellano vedgår at jordbær er viktig.

– Men vi kan ikke leke med ilden. Om vannet forsvinner, har vi ikke jordbær overhodet.

