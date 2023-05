Satellittbilder viser de enorme ødeleggelsene i Bakhmut

Nylig frigitte satellittbilder fra Maxar Technologies viser det enorme omfanget av ødeleggelser som byen Bakhmut har blitt påført etter ett år med bombinger og over ni måneder med harde bakkekamper.

Bildene viser hvordan en gang grønne forsteder har blitt redusert til ingenting annet enn gjørme og ruiner. Nesten samtlige bygninger ser ut til å ha blitt jevnet med jorden, eller i det minste blitt påført betydelige skader.

Maxar Technologies er et amerikansk romteknologiselskap, som blant annet jobber med jordobservasjon ved hjelp av høyoppløselige satellittbilder. Dette animerte bildet viser to bilder tatt av Bakhmut. Det første er datert 8. mai 2022, mens det andre ble tatt 15. mai 2023:

Disse bildene er tatt med cirka ett års mellomrom. (Satellittbilde © 2023 Maxar Technologies )

Selskapet publiserte også i mars et oversiktsbilde av byen datert 6. mars. Dagen etter trakk ukrainske styrker seg tilbake fra områder øst for elven Bakhmutka, som krysser byen fra nord til sør, noe som gjorde elven til frontlinjen mellom de stridende styrkene.

På dette bildet kunne man se hvordan store deler av den østlige delen av byen hadde blitt ødelagt:

Et satellittbilde av byen Bakhmut datert 6. mars. På dette stadiet av slaget kontrollerte ukrainske styrker det meste vest for elven Bakhmutka (markert i svart). (Satellittbilde © 2023 Maxar Technologies)

Wagner hevder at de nå kontrollerer hele byen

De første rapportene om bombing av Bakhmut kom allerede i mai 2022. I begynnelsen av august samme år innledet russiske styrker massive bakkeangrep mot bosetninger sør og sørøst for byen. Slaget om Bakhmut var i gang.

20. mai, litt over ni måneder senere, meldte det private militærselskapet Wagner at byen var erobret.

– Vi tok hele byen, fra hus til hus, sier Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i en video publisert på Telegram 20. mai. (Concord Group)

– I dag klokka 12 ble Bakhmut fullstendig inntatt. Vi tok hele byen, fra hus til hus, sier Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i en video publisert på Telegram, mens han står omkranset av Wagner-soldater og lyden av artilleri høres i bakgrunnen.

Ukrainske myndigheter bestrider derimot påstanden om at hele byen er erobret av russerne.

– Dette er ikke sant. Våre enheter kjemper i Bakhmut, sier den ukrainske militære talsmannen Serhij Tsjerevatyj til Reuters.

Hanna Maliar, Ukrainas viseforsvarsminister, beskriver ifølge Reuters situasjonen i Bakhmut som «kritisk».

– Per nå kontrollerer våre forsvarere noen industri- og infrastrukturanlegg i området og den private sektoren, sier hun.

Rundt 70.000 mennesker bodde i Bakhmut før Russlands invasjon av Ukraina. I dag er byen lagt i ruiner. (Satellittbilde © 2023 Maxar Technologies)

Blodige kamper

Etter at russiske styrker entret byen, har det blitt kjempet harde kamper, gate for gate. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange personer som har blitt drept under slaget om Bakhmut, men så godt som alle anslag er femsifra – for begge sider.

John Kirby, talsmann for USAs president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, uttalte 1. mai at amerikanske myndigheter regner med at over 20.000 russiske angripere hadde blitt drept i Bakhmut i perioden desember til mai, hvorav halvparten tilhørte Wagner-gruppen.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu har tidligere hevdet at de drepte rundt 11.000 ukrainere i slaget om Bakhmut, bare i februar måned.

I tillegg kommer alle de sivile tapene. Før krigen bodde rundt 70.000 personer i byen, som nå ligger i ruiner.

Over ni måneder etter at russiske bakkestyrker angrep Bakhmut, hevder Wagner at byen er under russisk kontroll. (Satellittbilde © 2023 Maxar Technologies)

