Hardt ut mot Vestens Putin-syn: – Ikke heldig

I et eksklusivt intervju med CNN røper Erdogan at han ikke akter å innføre sanksjoner mot Vladimir Putin og Russland i samme stil som Vesten, tross Putins krigføring i Ukraina.

– Vi er ikke der at vi vil innføre sanksjoner mot Russland, slik som det Vesten har gjort. Vi er ikke bundet av Vestens sanksjoner. Vi er en sterk stat, og har et positivt forhold til Russland, sier Tyrkia-presidenten.

– Russland og Tyrkia trenger hverandre på alle felt, tilføyer han.

Erdogan mener sågar at Vesten har mye å lære av Tyrkias tilnærming til Putin og co.

– Det er fordi Vesten har en ubalansert tilnærming. Og nettopp en balansert tilnærming er det som trengs i møtet med Russland. Det ville vært mye heldigere om Vesten hadde det, sier presidenten, som peker på Tyrkias rolle i kornavtalen mellom Russland og Ukraina som eksempel. Avtalen fører til at Ukraina får eksportere sine landbruksprodukter over Svartehavet uten frykt for angrep fra russiske styrker, ifølge NTB. Tyrkia og FN står bak forhandlingene om avtalen.

I samme intervju sier han at Tyrkia fortsatt ikke er klare for å la Sverige bli Nato-medlem, til tross for at Finland nå er inne i varmen. Svenskene håper å bli fullverdig Nato-medlem ved alliansens toppmøte i Litauen i juli, skriver NTB.

– Vi er ikke klare for Sverige akkurat nå. Et Nato-land bør innta en sterkere holdning når det kommer til å bekjempe terror, sier Erdogan.

Les hele saken hos CNN her.

[ Dømt til ti års fengsel etter å ha vært leiesoldat for Russland i Ukraina ]

[ Oligark ut mot «forferdelig» krigføring: Mener invasjonen går for sakte ]