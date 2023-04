Sverige vil bli mer som danskene i innvandringspolitikken

– Vi har en veldig stor oppgave foran oss, vi ligger i praksis 10 til 15 år bak Danmark om vi skal være helt ærlige. Jeg mener at det er nødvendig, at det er mulig, men det tar tid. Da må vi gjøre det med desto mer kraft og besluttsomhet, sier Kristersson.

Tirsdag var han i København for sitt første bilaterale møte med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De to diskuterte innvandringspolitikk og EUs migrasjons- og asylpolitikk.

Under besøket har Kristersson tatt turen til den danske hjemreisemyndigheten, som blant annet sørger for at asylsøkere som har fått avslag, forlater landet.

[ Her er boligprisene 25 prosent lavere enn resten av landet ]