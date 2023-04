Trondheim-kirker vurderer å kremere med vann

Stortinget vedtok tidligere i år en endring i gravferdsloven. Endringen innebærer at det åpnes for forsøk på nye gravferdsformer, som for eksempel vannkremering. Nå vurderer Trondheim kirkelige fellesråd å ta den nye gravferdsformen i bruk.

Ved vannkremering legges den avdøde i en vannbeholder som tilsettes en basisk oppløsning. Deretter blir blandingen varmet opp til 160 grader. Etter tre til fire timer er bløtvevet oppløst og kan helles ut fra beholderen. Benrestene knuses og legges i en urne på samme måte som ved flammekremasjon.

Avdelingsleder for gravplass i Trondheim kirkelige fellesråd, Gunnar Hansen, sier forslaget ikke er behandlet for vedtak i Trondheim kirkelige fellesråd ennå. Dermed er det enda et stykke igjen før en søknad ligger inne hos Familiedepartementer som er ansvarlige for gravferdsloven.

VURDERER: Avdelingsleder for gravplass i Trondheim kirkelige fellesråd, Gunnar Hansen, sier de vurderer å investere i anlegg for vannkremasjon. (Privat)

Hansen avviser at de har noe ønske om å være først i Norge med denne gravferdsformen.

– Vi har et behov som må løses og vi må se på alternativer til det. Vi står foran store investeringer, og levetiden på ovnene vi har, utgår snart. Da er vannkremering ett av alternativene, forteller Hansen.

Tøffe syns- og luktopplevelser

Lars Svanholm i Svanholm og Vigdal Gravferd i Trondheim, sier til Nidaros at han er åpen for den nye gravferdsformen, men peker på en utfordring.

Mens kisten ved flammekremasjon føres direkte inn i kremasjonsovnen, må kroppene flyttes fra kisten og til en vannbeholder, under vannkremasjon.

– Dette innebærer tøffe syns- og luktopplevelser. Per i dag tror jeg ikke de på krematoriet har den kunnskapen. Vi er spente på hvordan dette løses, sier Svanholm til Nidaros.

Han legger til at vannkremasjon ikke er en dum metode, gitt at folk vil bruke den.

VANNKREMASJON: Bioresponse er av selskapene som produserer anlegg for vannkremasjon. (BIORESPONSE)

Null utslipp i luft

Runar Frøhmyr har gjennom sitt selskap Fusofu jobbet med å få denne kremasjonsmetoden til Norge. Han har avtale med et selskap som produserer anlegg for vannkremasjon, hvor han får en viss andel for hvert salg.

Frøhmyr sier han ønsker å få metoden til Norge for å minske presset på gravplassene i Norge, og fordi vannkremasjon er mer miljøvennlig enn ildkremasjon.

– Det gir null utslipp i luften, og vannet som føres ut i kloakken er helt sterilt og inneholder ikke levninger etter mennesker, forsikrer han.

Han hevder det ikke har vært noen problemer knyttet til flyttingen av kropper fra kiste og over til vanntanken, slik Svanholm problematiserte.

Han sier det er stor interesse for metoden.

– Jeg vet ikke om et land i Europa som ikke er i prosess med å søke om tillatelse til vannkremasjon, sier Frøhmyr.

Erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu som døde i fjor, ble kremert i vann.

