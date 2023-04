Frifunnet for voldtekt, men må betale erstatning

BERGEN (Dagsavisen): Påtalemyndigheten ba om en fengselsstraff på fire år for den voldtektstiltalte mannen i 20-årene. Men usikkerhet gjorde at Hordaland tingrett kom til et noe uvanlig resultat.

Den tiltalte mannen og den fornærmede kvinnen hadde ulike forklaringer om hva som skjedde under et nachspiel i 2021. Der han mente at de to hadde hatt samleie med gjensidig samtykke, forklarte hun at hun sov og våknet av at han forgrep seg på henne.

Vitner til stede

Flere hadde vært til stede på nachspielet denne natten, og vitnet om det de så da saken kom opp for retten. Et av vitnene hadde også ligget i samme seng som de to, da hun merket hva som foregikk og forlot rommet.

Ifølge tingretten var forklaringene til både kvinnen og vitnene troverdige og sammenfallende.

– Så ut som hun sov

Kvinnen og den tiltalte mannen hadde tidligere hatt en kortvarig relasjon. Den aktuelle kvelden hadde de festet sammen med flere andre, før de endte opp på nachspiel hos mannen. Ifølge kvinnen gjorde han flere fremstøt mot henne i løpet av kvelden, som hun avviste.

Etter hvert som festen ebbet ut, bestemte flere av gjestene seg for å overnatte. Kvinnen la seg i dobbeltsengen sammen med tiltalte og en venninne.

I løpet av natten våknet venninnen av bevegelser i sengen. Hun oppfattet at de to ved siden av henne hadde sex, og hun flyttet seg til et annet rom. På veien ut bet hun seg merke i at venninnen «lå helt i ro», og at det «så ut som hun sov», men hun tenkte ikke videre over det før venninnen litt senere styrtet inn på badet og låste døren.

Der ringte hun kjæresten sin og ba ham hente henne. Sammen dro de til voldtektsmottaket.

Med hensikt, eller ikke

I retten avviste tiltalte at kvinnen sov og forklarte at de begge deltok aktivt og hadde øyekontakt underveis.

Dommerne trodde på at kvinnen sov da samleiet startet. Men samtidig trodde de på at tiltalte ikke mente å voldta henne.

«Retten utelukker helt at tiltalte hadde til hensikt å gjennomføre samleie med fornærmede da hun sov. (...) Det kan ikke utelukkes at tiltaltes forklaring subjektivt sett er korrekt, og at det derfor foreligger rimelig tvil.» skriver retten i dommen.

Tvilen lå i hvordan de to partene oppfattet hendelsene, og om tiltalte kan ha trodd at kvinnen var våken.

«Selv om det ikke er noe klanderverdig ved fornærmedes opptreden i denne saken, kan ikke retten helt utelukke at tiltaltes forklaring, om et opplevd samtykke, likevel kan være korrekt.»

Frifunnet og dømt

Han ble derfor frifunnet for straffansvar. Men saken endte ikke der. For retten gikk videre til å dømme ham til å betale 220.000 kroner i erstatning til fornærmede.

«Mens det for straff kreves at skyld er bevist ut over enhver rimelig tvil, er klar sannsynlighetsovervekt tilstrekkelig for å tilkjenne erstatning.» forklares det i dommen.

Det mente retten var tilfelle i denne saken, og viste til at kvinnen gjentatte ganger hadde avvist ham og at tiltalte var kjent med at hun hadde fått kjæreste.

«Tiltalte kunne derfor ikke med god grunn regne med at fornærmede ville ha samleie med ham. (...) Retten er sikker på at det er klar sannsynlighetsovervekt for at han skjønte at fornærmede sov.»

Vurderer anke

Det todelte utfallet kan ende opp i Gulating lagmannsrett.

– Min klient er fornøyd med at han ble hørt, og at retten frifant for straff. Han er uenig i dommen på erstatning og vi vil vurdere om denne delen av dommen skal ankes, skriver forsvarer Kim Brügger Villanger i en SMS til Dagsavisen.

Politiadvokat Farzad Izadi går med lignende tanker, men da med motsatte innvendinger.

– Vi har notert oss tingrettens avgjørelse og vil vurdere veien videre. Politiet vil sende sin innstilling til statsadvokaten om hva vi tenker bør skje videre. Det er statsadvokaten som avgjør om vi skal anke denne saken, sier Izadi.

Den fornærmede kvinnen hadde selv tro på full domfellelse i saken, ifølge bistandsadvokat Tiril Røkke.

– Men vi er glade for at tingretten har funnet det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, sier Røkke.

