Klart for Trump-rettssak om voldtektsanklager

Saken gjelder et av to søksmål som en tidligere journalist i magasinet Elle har reist mot Trump etter at han nektet for å ha voldtatt henne på midten av 1990-tallet.

E. Jean Carrolls søksmål skal etter planen opp for en føderal jury på Manhattan tirsdag.

Trump kan bli dømt til å betale henne for tort og svie hvis juryen blir overbevist om det er sannsynlighetsovervekt for at han ærekrenket henne gjennom en melding på sin sosiale plattform Truth Social i oktober 2022.

Den tidligere presidenten har kalt Carrolls påstand om voldtekt for «bløff og løgn», framsatt for å fremme verdien av hennes memoarer. Trump la til at «hun er ikke min type».

Prøverom

Den nå 79 år gamle Carroll framholder at Trump voldtok henne i varehuset Bergdorf Goodman på Midt-Manhattan sent i 1995 eller tidlig i 1996. Hennes versjon er at Trump ba om hjelp for å kjøpe en gave til en annen kvinne, men «manøvrerte» henne inn i et prøverom der voldtekten angivelig skjedde.

Carroll saksøkte Trump for første gang for ærekrenkelse i november 2019, fem måneder etter at han første gang avviste hennes beskyldning om voldtekt. Hun har lenge hevdet at den tidligere presidenten har gjort sitt beste for å trenere saken. Men nå har distriktsdommer Lewis Kaplan i New York avvist alle forsøk fra Trumps leir på å utsette saken ytterligere.

– Trump har all mulig interesse av å komme til et forlik for å unngå at detaljer blir offentliggjort og spredd, sanne eller falske, sier Barbara McQuade.

– Men Carroll kan komme til at hun snarere vil få sin historie ut enn å inngå forlik, nesten uansett størrelse på summen, sier McQuade. Hun er jussprofessor ved universitetet i Michigan og tidligere statsadvokat i Detroit.

Må ikke møte

Det er ikke påkrevd at 76 år gamle Trump møter opp i retten personlig. Dette vil bli avklart underveis, sa hans advokat Joe Tacopina i et brev tidligere i april. Carroll har gjort det klart at hun stiller hver eneste dag i retten.

Roberta Kaplan, Carrolls advokat, har takket nei til å kommentere saksforløpet. Hun er ikke i slekt med dommer Kaplan. Trumps advokater har heller ikke villet etterkomme nyhetsbyrået Reuters' forespørsler om å kommentere saken.

Det er høyst uklart om den 76 år gamle Trump vil inngå noe forlik. Han har tidligere skrytt av at han aldri inngår forlik, selv om det hender at han gjør det.

Sak på sak

Carrolls sak er en av flere som verserer mot Trump i rettssystemet. Ingen av sakene har øyensynlig svekket hans utsikter til å bli Republikanernes kandidat ved presidentvalget neste år.

I fjor nektet Trump å la sitt forretningsselskap Trump Organization innrømme skyld i en sak om skattesvindel i New York. Saken endte med domfellelse, men anken er ikke ferdig behandlet.

Tiltalen mot Trump i en straffesak gjelder blant annet uriktig bokføring av utbetaling av såkalte hysjpenger. Det mest kjente tilfellet gjelder et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Han etterforskes også i en annen sak i New York for økonomiske misligheter. Trump har også gående et søksmål knyttet til hendelsene 6. januar 2021 og stormingen av Kongressen, og i Georgia etterforskes han forsøk på å manipulere valgresultatet i delstaten etter valget i 2020.

Trump avviser alt

Den tidligere presidenten har nylig ansatt Tacopina. Sammen med Alina Habba skal han håndtere forsvaret i Carroll-saken og bestikkelsessaken om Stormy Daniels.

I rettssalen er det ventet at forsvaret vil utfordre Carrolls hukommelse og det faktum at hun ikke klarer å huske dato eller måned for det angivelige overgrepet. En jury vil ha mellom seks og tolv medlemmer, men det er nok med én tviler til at Trump slipper å betale erstatning.

Carrolls forsvarere anslår at saken vil vare mellom fem og sju dager, mens Trumps leir regner med å holde på i retten i tolv dager.

Det er ventet at Carroll selv skal avgi forklaring. Det skal også to venner som hun snakket med straks etter den angivelige hendelsen. To andre kvinner som hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra Trump, står også på Carrolls vitneliste.

Og juryen må belage seg på et gjenhør av det oppsiktsvekkende opptaket fra 2005 der Trump kommer med grove og nedsettende kommentarer om kvinner i sin alminnelighet.

Fakta om etterforskninger av Donald Trump

Den tidligere journalisten E. Jean Carroll, som anklager Donald Trump for å ha voldtatt henne på 1990-tallet, reiste sist høst et nytt søksmål mot Trump. Saken starter tirsdag. Trump avviser anklagene.

Tirsdag 4. april møtte Trump i en domstol i Manhattan, tiltalt av statsadvokaten i New York for forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger. Det mest kjente tilfellet gjelder et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

I delstaten Georgia etterforskes Trump og flere av hans allierte for valgmanipulering. En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump.

I tillegg etterforsker justisdepartementet i Washington D.C. Trumps håndtering av graderte dokumenter og forsøkene på å gjøre om på valgresultatet i 2020.

I august i fjor gjennomførte FBI en husransakelse i Donald Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida. Der ble det funnet mer enn 11.000 dokumenter, blant dem 100 som var merket som graderte.

I forbindelse med dette etterforskes Trump blant annet for mulige brudd på spionasjeloven. Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Han hevder dokumentene som ble beslaglagt, var avgradert.

Komiteen i Representantenes hus som etterforsket stormingen av Kongressen vinteren 2021, la like før jul fram sin rapport der de anbefalte justisdepartementet å ta ut tiltale mot Trump for flere forhold. Disse anbefalingene er ikke bindende.

Trump og tre av hans barn ble i september saksøkt for bedrageri av New Yorks justisminister Letitia James. Trump anklages blant annet for å ha oppgitt falske opplysninger om sin formue for å betale mindre skatt. Rettssaken er planlagt i oktober 2023.

Kilde: Reuters

