AFP-analyse: Elon Musk forsterker desinformasjon på Twitter

Av Jan-Morten Bjørnbakk/NTB

Da Tesla- og SpaceX-gründeren bladde opp 44 milliarder dollar for å overta Twitter, var det uttalte målet å gjøre plattformen til den «mest korrekte kilden til informasjon om verden».

En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort av Twitter-sjefens aktiviteter på egen tjeneste viser en annen historie. Den forteller at Elon Musk tvitrer desinformasjon om alt fra krigen i Ukraina til angrepet på ektemannen til kongresskvinnen Nancy Pelosi.

Feil om covid-19 og influensa

Senest sist uke ga han oppmerksomhet til en tweet som antyder at leger feilaktig brukte covid-19 diagnoser på dødsfall som skulle vært influensa. Dette stemmer ikke.

«Et av de store mysteriene med covid-19: Hvor ble det av influensaen i 2020 og 2021?", skrev kontoholderen «KanekoaTheGreat». Elon Musk svarte «Godt spørsmål».

Musk har svart minst 40 ganger på innlegg fra denne profilen siden han overtok Twitter for et halvt år siden. Profilen promoterer ytterliggående konspirasjonsteorier fra QAnon.





Linker til feilaktige påstander

Det er bare en håndfull andre kontoer som har fått mer oppmerksomhet fra Musk. AFP har gått gjennom flere tusen innlegg på Twitter fra Musk siden han tok over Twitter i oktober og fram til mars i år.

Gjennomgangen viser at Elon Musk feilaktig hevder at politiet eskorterte en demonstrant under stormingen av kongressen 6. januar 2021. Han løftet også fram en tweet som la skylden for massedrap på LGBTQ-folk og støttet en falsk opptelling av tapstall i Ukraina.

Snart tom for konspirasjoner

Elon Musk har også bagatellisert covid-19 og fremmet falske påstander om at vaksiner forårsaker blodpropp, aborter og hjerteproblemer.

– Vi begynner å gå tom for «konspirasjoner» som viser seg sanne, skriver Musk i et svar til en tweet som hevder covid-19 og vaksinesikkerhet er blant «de største medieløgnene».

Eksperter sier at aktiviteten til Elon Musk er bekymringsfull.

– Musk har 135 millioner følgere, og har tvunget sine ingeniører til å øke rekkevidden av hans egne tweets. Derfor bør vi være bekymret når han sprer desinformasjon, sier Brendan Nyhan, som er professor ved Dartmouth College.

Han er bekymret for hva tweetene sier om dømmekraften til en person som avgjør politikken til en av de store globale medieplattformene.

Oversvømmes med falske anklager

Selskapet News Guard vurderer troverdigheten til nettsteder. De finner at kontoer som betaler for Twitters abonnementstjenester, oversvømmer Twitter med falske anklager. Elon Musk gir oppmerksomhet til noen av disse kontoene.

– Skaff deg Elon Musks godkjentstempel, skriver «KanekoaTheGreat» på Telegram etter å ha fått respons fra Musk.

Samhandler mer med høyreradikale

I januar publiserte den London-baserte tenketanken Strategic Dialogue en «påfallende» økning i Musk' interaksjoner med høyreradikale kontoer etter at han overtok Twitter. Flere av kontoene er kjent som spredere av desinformasjon om det amerikanske valget i 2020.

Den sterkt høyreorienterte bloggeren Ian Miles Cheong har fått minst 60 svar fra Musk på Twitter. I ett tilfelle forsterket Musk en tweet som klandret Joe Biden for et innvandringsprogram som ble initiert av Donald Trump.

– Musk forsterker noen av de verste stemmene på Twitter. Samhandlingen med disse kontoene gjør at de når bredere ut og øker troverdigheten til disse kontoene, sier Dartmouth-professor Brendan Nyhan til AFP.

Svarte med emoji av hundebæsj

Da Nancy Pelosis ektemann ble slått med en hammer av en inntrenger, tvitret Musk en lenke til en artikkel der det hevdes at ektemannen var full og kranglet med en mannlig prostituert. Emneknaggen #Pelosigaylover trendet på Twitter etter at den ble videreformidlet av Elon Musk.

– Det er trist for landet at folk med så stor synlighet fjerner seg fra fakta på en så åpenbar måte. Det er traumatiserende for de som blir rammet. Det bryr de seg åpenbart lite om, sa Pelosi etter overfallet på ektemannen.

Twitter svarte på AFPs spørsmål om kommentar med en emoji som viser en hundebæsj.

