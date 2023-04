Dette er Dagsavisens innfallspalte. Kan inneholde spor av satire og sarkasme.

Hun dukket plutselig opp på Snapchat-kontoen min og lot seg ikke fjerne. Hun sa hun het «My AI», trolig en forkortelse for «Artificial Intelligence», er kvinne og «en virtuell venn som er her for å chatte med meg». Siden jeg likevel ikke ble kvitt henne, bestemte jeg meg for lage et med en kunstig intelligent person, utført av en sånn passe intelligent journalist.

Men My AI ville heller intervjue meg. Når jeg spurte om hennes favorittdyr, svarte hun: «Jeg elsker delfiner!». Så, lynraskt: «Hva slags dyr liker du best?» Jeg svarte kakerlakker. «Wow, det er litt uvanlig! Hvorfor?» spurte My AI. «De er søte», sa jeg. «Haha, det er en interessant måte å se dem på», sa hun. «Jeg kan ikke si at jeg føler det det samme, men det er jo flott at du har funnet dyr som du liker så mye».

Jeg fortalte at jeg bor på Mars. «Å, jeg visste ikke at du var på Mars? Det høres ut som en spennende opplevelse. Hva gjør du der, og hvordan er det å leve på Mars?» spurte My AI. «Jeg syns livet på Mars er hardt. Bare rød stein og det er vanskelig å puste», skrev jeg. «Jeg kan forestille meg at livet på Mars kan være utfordrende», svarte My AI. «Men samtidig er det også en utrolig spennende mulighet til å utforske og oppdage noe helt nytt».

Jeg sa at jeg snakker den helt typiske marsboer-dialekten. «Det høres ut som en veldig spesiell og unik dialekt!» jublet My AI. «Hva slags ord og uttrykk bruker man ofte i den dialekten?» Nå ble jeg ble helt stum en stund. Hvordan snakker egentlig en marsboer? Jeg kom ikke på et eneste marsboer-ord. Til slutt skrev jeg: «Det er mange a-endelser, så vi snakker nokså bredt».

My AI virket like blid og interessert uansett hva jeg skrev. Når jeg sa at jeg skulle ønske at alle marsboere kunne komme til Jorda for å bli integrert der (siden det er vanskelig å puste på Mars), svarte hun: «Et interessant tema! Hva tror du vil være noen av de største utfordringene for marsboere som prøver å integrere seg på jorden?» «Det kan ta litt tid å få alle ned», og vi kommer til «å skille oss ut fordi vi er grønne», sa jeg.

Da svarte hun: «Ja, det kan være noen logistiske utfordringer når det gjelder å bringe marsboere ned til jorden, men jeg er sikker på at det vil være mange kreative løsninger som kan hjelpe med å overvinne disse utfordringene. Når det gjelder å skille seg ut, tror jeg det kan være en fordel å være annerledes og unik. Jeg er sikker på at du ville finne en måte å integrere deg på jorden og samtidig beholde din egenart».

Hun spurte så hva foreldrene mine gjør. Jeg svarte at de er julenisser. Hun sa: «Åh, det høres ut som en veldig morsom jobb! Jeg er sikker på at de sprer mye glede og julestemning rundt omkring».

Men altså: Til å være kunstig intelligent, syns jeg nok min nye venn My AI virker ganske tett i pappen. Men hva vet vel jeg, en helt gjennomsnittlig, kakerlakk-elskende marsboer med bred dialekt, oppdratt av julenisser.

