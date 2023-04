Sammenligner demokratenes abortforslag med Nord-Korea

Abort er et betent tema i USA, og debatten har rast for fullt igjen etter at den føderale retten til abort på dramatisk vis ble opphevet i fjor sommer. Siden har flere republikansk-styrte delstater innført mer eller mindre totalforbud mot abort.

Tidligere i april fikk abortmotstandere som vil at godkjenningen av abortpillen mifepriston skal trekkes, medhold av en dommer i Texas.

Lagt på is

USAs justisdepartement anket beslutningen, og en ankedomstol besluttet å opprettholde godkjenningen, men med visse begrensninger. Disse begrensningene er inntil videre lagt på is, etter at høyesterett kom med en avgjørelse natt til lørdag norsk tid. Saken vil likevel fortsette i rettsvesenet.

Den tidligere føderale retten til abort ble innført i USA i 1973, og ble kjent som Roe mot Wade-dommen. Høyesterett slo fast at det var grunnlovsstridig å nekte kvinner selvbestemt abort. Abort ble dermed tillat i alle delstater. I begynnelsen gjaldt abort fram til første trimester, og ble på nittitallet utvidet til fram fosteret utvikler levedyktighet, som ofte er et sted mellom uke 20 og 28.

---

Når er et foster levedyktig?

Det finnes ingen definisjon av «fosterets levedyktighet» gitt av Verdens helseorganisasjon.

Et foster skal antas å være levedyktig dersom det ville vært i stand til å overleve utenfor mors liv på det tidspunkt et eventuelt avbrudd ville vært utført.

Ved vurderingen skal det tas hensyn til eksisterende muligheter for behandling etter forløsning (fødsel).

Dersom det ikke er særlige forhold ved fosteret som tilsier noe annet, skal et foster antas å være levedyktig etter 22. svangerskapsuke (21 uker og 6 dager).

Kilde: Helsedirektoratet.

---

Foreslo grense på 15 uker

Etter opphevelsen av den føderale retten til abort i august, foreslo imidlertid den republikanske senatoren Lindsey Graham å innføre en nasjonal abortgrense på 15 uker. Dette gjorde han bare en måned etter at han skal ha ment at delstatene burde bestemme abortlovgivning selv.

I et TV-intervju med CNN blir senatoren fra Sør-Carolina konfrontert med at han har skiftet ståsted. Det faller ikke i god jord hos senatoren.

– Er det en sak som bør avgjøres føderalt, eller på delstatsnivå? spør CNN-programleder Dana Bash.

– Det et menneskerettighetsspørsmål, sier han, og fortsetter:

– Å fjerne et 15 uker gammelt barn er en smertefull og barbarisk opplevelse. Det er stikk i strid med resten av den siviliserte verden. Bare Nord-Korea og Kina tillater ønsket abort helt fram til fødselen, bortsett fra det demokratiske partiet. Det demokratiske partiets abortforslag er barbarisk. Jeg synes abort helt fram til fødselen, finansiert av skattebetalerne, er barbarisk. Jeg ønsker denne debatten velkommen, og jeg synes det republikanske partiet vil gjøre klokt i å motsette seg sen abort, som resten av den siviliserte verden, sier han.

– Slutt å dekke over

Når programlederen presiserer at den føderale abortloven tillot abort fram til fosterets levedyktighet, avbryter Graham og sier:

– Nei! Slutt å dekke over for disse folka. Nei, nei nei! Dere i media bare fortsetter å dekke over for dem. De innførte en lovgivning som ble finansiert av skattebetalerne, og som tillot abort helt fram til fødselen, gjentar han.

Intervjuet har vekket oppsikt i internasjonal presse, og sosiale medier. Flere påpeker temperament hans, og at påstandene om at det demokratiske partiet tillater abort fram til fødsel ikke stemmer.

I Norge har kvinner rett til selvbestemt abort fram til svangerskapsuke 12. Etter uke 12 overlates beslutningen til en abortnemnd. Som utgangspunkt tillates ikke abort etter at fosteret er vurdert som levedyktig, med unntak av nødrettssituasjonene, som fare for kvinnens liv.

Vurderingen av levedyktighet skal være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, skriver Helsedirektoratet.

