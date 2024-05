«Fenriken»: – Krav uten konsekvens er kun et ønske

---

Hvem: Geir Aker (48)

Hva: Instruktør, veileder, foredragsholder – og «fenrik» i realityserien Kompani Lauritzen.

Aktuell: Suksess med coaching, foredrag og opplæring. Utga på nyåret boka: «Lederskap – et håndverk».

---

Rett. På stedet hvil. Hvil. Det er kan hende passende kommandoer etter feiringen av nasjonaldagen, tamburmajor Aker?

– Ja, nasjonaldagen pleier å innebære mellom 20–30 tusen skritt før klokka er 17:00. Det er en stolthet blant korps å virkelig ta seg helt ut denne dagen og bidra med musikk til feiringa, så da er det velfortjent hvil dagen derpå.

Som tidligere korpsmusikant selv i mange år vet jeg bokstavelig talt betydningen av lagspill. Hvorfor vokser individualismen fram?

– Det at folk er opptatt av individet i stedet for samspill er trist, for det skaper lett utenforskap. Når det er for stort fokus på den enkeltes rettigheter og muligheter – og plikter kommer i skyggen, da vokser individualisme fram. Vi trenger et samfunn der så mange som mulig opplever at de har en rolle for å høste gevinstene av nettopp det å være et ivaretakende samfunn – der alle har en betydningsfull rolle.

I stedet for å si «føler» eller «tenker» kan det mange ganger være mer presist å si: «jeg mener» — Geir Aker om tydelighet.

Du holdt nylig foredrag på Askim ungdomsskole, for foreldre. Det var trangt om plassen. Men du fikset plass til alle i løpet av to sekunder. Er vi generelt for utydelige og «dullete» i møte med andre?

– Vi har blitt utrolig gode på å skulle la alle få bestemme selv. I noen sammenhenger er det absolutt å foretrekke, men andre ganger er det viktigere at noen tar ledelse og bestemmer hva som skal skje. Tydelighet har blitt skummelt for mange, for det har nesten blitt ensbetydende med krass eller ufin. Sannheten er at det ligger utrolig mye effektivitet i tydelighet og hvis det serveres med litt vennlighet – uten at det blir utydelig – så er det mange som opplever at det er behagelig med tydelige rammer.

Hvordan kan vi bli mer tydelige?

– Tydelighet har en god del med mot å gjøre. Som avsender av tydelighet er det lurt å trene på nettopp det å være tydelig, og gjerne starte med et trygt publikum. I stedet for å si «føler» eller «tenker» kan det mange ganger være mer presist å si: «jeg mener». For oss som er heldige og mottar tydelighet er det lurt å tenke godt om avsenders intensjon, og ikke kun fokusere på budskapet. For det kan jo hende at avsender er mindre trent, og er uheldig med formulering, selv om intensjonen kun var god.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Det er ingen tvil om at det er utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblemer. Hvordan bør en lærer håndtere slike situasjoner?

– Jeg er klart overbevist om at en lærer kommer utrolig langt når hen er tydelig og vennlig. Disiplin er ikke noe som bare dukker opp av seg selv – det skapes. Gjerne med et tydelig og vennlig lederskap.

Klare grenser og krav til elevene forebygger kan hende mye uønsket atferd på skolen. Men hva gjør dette med de stille barna?

– De stille barna har også behov for – og krav på – å bli sett. Når en lærer kommer så langt med sitt lederskap at elevene begynner å ivareta hverandre vil det nok også vokse fram en forståelse for at alle elevene er forskjellige – og at alle har forskjellige ressurser.

Da lar jeg være å re senga. Eller sover lenge. Til eksempelvis 09:00. — «Fenrik» Aker om egne utskeielser.

Som foreldre gjør man så godt man kan. Vi ønsker å gjøre barna robuste. Hva er ditt beste innspill til en god barneoppdragelse?

– Husk at det å stille krav som er så strenge at barna må strekke seg for å nå de, samtidig som at kravene er oppnåelige, gir barna tilgang på mestring. Når barn mestrer, så vokser de. Krav uten konsekvens er kun et ønske.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Vi må kjapt innom siste sesong av TV-serien Kompani Lauritzen. Det virker som «fenrik» Aker har fått en litt mer tilbaketrukket rolle. Hvor har det blitt av dine velkjente tilbakemeldinger med glimt i øyet?

– Det er heldigvis dyktige folk som jobber med materialet etter at vi har spilt inn alt, som jobber med å sette sammen en helhet som tar veldig mange hensyn. For meg er det ikke viktig at det er jeg som vises i ruta, jeg gjør min jobb uansett hva som klippes inn eller ut. Både inspeksjoner og tilbakemelding i militært forhold (MF) skjer med største alvor – og derfor ispedd litt humor.

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg kan velge hva jeg skal bruke tida mi på, le sammen med folk jeg er glad i, da er jeg lykkelig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da lar jeg være å re senga. Eller sover lenge. Til eksempelvis 09:00.

Er det noe du angrer på?

– Nei.

Ok. Det svaret var på nivå med «kort applaus». Men hadde du en barndomshelt?

– Ja. Farfar. Odd Nordstoga har helt rett i sangen sin om «Ein farfar i livet skull’ alle ha».

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kong Harald, en meget klok mann (selv om jeg ikke unner han å stå fast i en heis).

Les også: – Jeg hadde skolevegring i hele førsteklasse

Les også: Mobbing ødela livet til Kathrine: – Hvorfor meg?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen