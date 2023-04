Wagner-sjefen tror ikke hans soldater står bak halshuggingsvideo

De siste dagene har en brutal henrettingsvideo spredt seg i sosiale medier. Den viser en soldat med gult armbånd, slik ukrainske soldater ofte benytter, bli halshugget med kniv. Personene som gjennomfører halshuggingen har på seg kamuflasjeklær og snakker russisk.

Andrej Medvedev, som flyktet til Norge 13. januar og har forklart norsk politi at han tidligere tjenestegjorde i leiesoldatselskapet Wagner-gruppen, mener soldatene som gjennomfører henrettelsen i videoen er tilknyttet Wagner. Det forteller Gulagu-grunnlegger Vladimir Osetsjkin i et intervju på Youtube-kanalen til opposisjonsfiguren Mikhail Khodorkovskij. Osetsjkin skal ha hjulpet Medvedev med å flykte fra Russland til Norge.

Ifølge Osetsjkin har Medvedev klart å utpeke mennene i videoen på grunn av deres «karakteristiske kallenavn og måte å snakke på».

– Han har lyttet til og sett nøye på den flere ganger, og han kjenner klart igjen sine tidligere kolleger der, krigere fra leiesoldatkompaniet Wagner, hevder Osetsjkin i intervjuet.

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (til venstre) med den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Avviser involvering

Halshuggingsvideoen er ikke verifisert, og verken offerets eller drapsmennenes identitet eller tilhørighet er derfor fastslått. Det kan heller ikke fastslås når eller hvor opptaket ble gjort, men løvet på trærne i bakgrunnen er grønt. Det forteller at videoen ikke kan være tatt opp i Ukraina i år.

Uniformen til drapsmannen og kollegaen forteller heller ikke om de er ordinære russiske soldater, eller om det eventuelt kan være snakk om leiesoldater i den russiske Wagner-gruppen.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin mener derimot at hans soldater ikke kan stå bak henrettelsen.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin. (Skjermdump fra video)

– Jeg så denne videoen. Det er ille når folks hoder blir kuttet av, men jeg fant ikke noe sted at dette skjer i nærheten av Bakhmut og at Wagners PMC-krigere er involvert i henrettelsen, sier han i en uttalelse lagt ut på Wagners offisielle Telegram-konto.

Senere samme dag la kontoen ut et innlegg der de reklamerte for kniver.

Sterke reaksjoner

Reaksjonene på videoen har vært sterke. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at den «viser Russland som det er», mens FNs menneskerettsobservatører i Ukraina sier at de er forferdet over videoen som «viser den brutale henrettelsen av en mann som ser ut til å være en ukrainsk krigsfange».

– Dette er dessverre ikke en isolert hendelse, sier FNs talsmann Krzysztof Janowski.

Russiske myndigheter kaller også videoen grusom og sier at den bør undersøkes for å finne ut om den er ekte.

– Vi lever i en verden full av forfalskninger, og derfor må vi sjekke ektheten, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået Interfax.

