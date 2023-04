Hevder disse bildene viser hvordan Russland forbereder seg på en ukrainsk storoffensiv

Satellittbilder presentert av Centre for Investigative Journalism (CIJ) viser hvordan landskapet langs en av de russiske forsvarslinjene i Ukraina har endret seg. På bildene vises det som skal være en lang rekke med sammenhengende skyttergraver som strekker seg i mer enn 70 kilometer i Zaporizjzja-regionen.

Den ene siden av skyttergraven ligger omtrent ni kilometer fra sentrum av Melitopol, som den russiske okkupasjonsregjeringen i regionen har utpekt som sin hovedstad.

Analyser av satellittdata viser at byggingen av denne forsvarslinjen begynte i begynnelsen av september 2022, skriver CIJ.

De antar at skyttergraven er gravd i påvente av et motangrep fra det ukrainske militæret. Flere medier har rapportert at Ukraina forbereder en storoffensiv denne våren eller sommeren, der blant annet vestlige stridsvogner ventes brukt.

[ Hevder russiske soldater får pengebonus for å ødelegge Nato-stridsvogner ]

Dette skal være en del av skyttergraven i Zaporizjzja-regionen. (Skjermbilde fra russisk TV)

Skyttergraven, som ligger rundt 80 kilometer bak dagens frontlinje, har blitt latterliggjort av Ukraina, skriver Daily Mail.

– Vel, i det minste vil de [russerne] vinne på noe. Det blir ingen andre seire. La dem bli rekordholdere fra skyttergravene, sier Natalija Gumenjuk, talskvinne for Ukrainas sørlige forsvarsstyrker, ifølge avisa.

Ifølge CIJ har skyttergravene i Zaporizjzja-regionen blitt bygget av innleide arbeidere fra Sentral-Asia. Deler av byggingen av forsvarslinjen har blitt dekket av russisk TV, som oppfordret arbeiderne til å «grave med spader som under andre verdenskrig», skriver Daily Mail.

[ Her er det norske luftvernsystemet NASAMS i aksjon i Ukraina ]