Her er det norske luftvernsystemet NASAMS i aksjon i Ukraina

I november mottok det ukrainske forsvaret de to første pakkene med NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System). Det er et mobilt og modulbasert mellomdistanse luftvernsystem utviklet av Kongsberg Gruppen i samarbeid med det amerikanske selskapet Raytheon (se faktaboks).

– Ukraina trenger effektivt luftvern for å kunne beskytte seg mot angrep fra luften, og Norge har bidratt til å møte dette behovet gjennom donasjon av missilsystemet NASAMS, fortalte oberstløytnant Stine Barclay Gaasland i Forsvarsdepartementet til Dagsavisen etter at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj skrøt av at systemet hadde skutt ned ti av ti mål under et russisk rakettangrep.

Nå har det ukrainske luftforsvaret publisert en video som viser NASAMS i aksjon i Ukraina. Dette skal være de første bildene som viser det norsk-amerikanske systemet på ukrainsk jord.

Her er samme video med engelske undertekster:

– En drøm

I videoen hevdes det at systemet har skutt ned over 100 missiler og droner siden det ble tatt i bruk i november 2022.

– Dette utskytningssystemet har allerede ødelagt seks kryssermissiler. Det er det mest kampvante, sier en kommandør i Ukrainas NASAMS-divisjon, kun omtalt med fornavnet Mikita, mens han blir filmet foran en utskytingsrampe.

En hilsen fra amerikanske styrker som bidro til å trene opp ukrainske NASAMS-operatører. (Det ukrainske luftforsvaret)

I videoen viser de også meldinger skrevet i tusj på radarsystemet, som skal være fra noen av de amerikanske soldatene som trente opp de ukrainske NASAMS-operatørene. Som tidligere kjent fikk ukrainerne blant annet opplæring i NASAMS på norsk jord. “From America with love”, står det på innsiden av ei luke.

– Det var en drøm å kunne tjenestegjøre på et mer komplekst luftvernsystem enn S-300, sier kommandøren kun identifisert som Mikita i videoen.

S-300 er et eldre sovjetisk luftvernsystem som Ukraina hadde da Russland invaderte.

Videoen viser også et klipp som Dagsavisen omtalte tilbake i november 2022, som skal vise et russisk missil bli skutt ned av NASAMS.

Her sitter ukrainske soldater og opererer luftvernsystemet NASAMS. På stolene ses logoen til Kongsberg Gruppen. (Det ukrainske luftforsvaret)

Hevder det har reddet mange liv

Ukrainsk forsvarspersonell har lenge skrytt av det norskproduserte luftvernsystemet NASAMS.

I mars publiserte det ukrainske luftforsvaret en uttalelse fra generalløytnant Mykola Olesjtsjuk, der han takket myndighetene i Norge og USA for å ha overlevert to NASAMS til Ukraina – og lovet bort enda flere.

– På grunn av den sterke støtten fra partnere har mange ukrainske liv blitt reddet og kritisk infrastruktur blitt beskyttet, sa han da.

Han la også til at det ukrainske luftforsvaret var klare til å sende soldater fra luftvernstyrkene til Norge for trening nok en gang «så snart som mulig».

NASAMS

NASAMS står for Norwegian Advanced Surface to Air Missile System.

Det er et luftvernsystem (bakke-til-luft) som er delvis utviklet i Norge av Kongsberg Gruppen.

NASAMS er et såkalt modulært og nettverksbasert system.

Første versjon av NASAMS ble utviklet tidlig på 1990-tallet og har siden blitt videreutviklet gjennom en rekke større og mindre oppdateringer.

Systemet anvendes av hele 12 nasjoner, og det er en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser noensinne.

Kilde: Store Norske Leksikon (SNL)

