Hevder russiske soldater får pengebonus for å ødelegge Nato-stridsvogner

Den siste tiden har lekkede dokumenter som angivelig skal vise hemmelige Nato-analyser av Ukraina-krigen, spredt seg på internett. Medier som New York Times og Business Insider skriver nå at noen av dokumentene skal hevde at russiske styrker forbereder seg på å betale en bonus til tropper som klarer å skade eller ødelegge en Nato-stridsvogn.

– Økonomiske insentiver vil bli tilbudt for fangst og ødeleggelse av utenlandske stridsvogner, og videoer av stridsvogner som ødelegges vil bli distribuert bredt for å redusere tilliten til Ukraina og Vesten og forsikre russiske tropper om deres evne til å overvinne dette nye våpenet, står det ifølge NYT i dokumentet som har blitt merket topphemmelig.

Skal hjelpe russiske styrker i Ukraina

Forrige uke ble det kjent at amerikanske myndigheter har startet en etterforskning for å finne ut av hvordan krigsdokumentene ble lekket.

Det er ikke spesifisert hvor mye penger soldatene vil få for ødeleggelsen av en Nato-stridsvogn. Pengebonusen skal være en del av en større pakke med insentiver som skal hjelpe russiske styrker og styrke moralen deres, mens de kjemper for å erobre territorium i det østlige Ukraina.

Donasjoner til Ukraina En Antonov An-124 på Gardermoen flystasjon laster inn en Leopard 2-berger som ble donert til Ukraina i mars. (Onar Digernes Aase / Forsvaret)

Norske stridsvogner i Ukraina

Inntil nå har det ukrainske forsvaret hovedsakelig brukt sovjetiskproduserte stridsvogner i krigen, men flere Nato-land, inkludert USA, har nylig lovet Ukraina en rekke mer moderne, vestlige stridsvogner.

Også Norge har bidratt. Tidligere i år besluttet regjeringen at Norge skulle donere åtte stridsvogner av typen Leopard 2, og inntil fire støttekjøretøy. I mars kunne Forsvaret rapportere at de åtte stridsvognene hadde nådd Ukraina og opplæringen av personell var i gang i Polen.

– Nå mener vi det er helt riktig å støtte Ukraina. Det er viktig for norsk og europeisk sikkerhet at Russland ikke vinner fram med sin aggresjon mot Ukraina, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram da donasjonen ble kjent.

Det er ventet at Nato-stridsvogner vil være avgjørende i en eventuell offensiv for å ta tilbake land.

– For Ukraina vil donasjonen av stridsvogner være avgjørende for deres evne til å gjennomføre offensive operasjoner og ta tilbake de landområdene som er okkupert av Russland, sier oberstløytnant Lars Jansen, som er sjef for Panserbataljonen på Setermoen i Troms, og har inngående brukskjennskap til stridsvognene som nå er donert, til Forsvarets nettsider.

