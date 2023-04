Plutselig dukket dette merket opp på armen til en taiwansk pilot - da eksploderte salget

Denne helgen gjennomførte Kina en militærøvelse i området rundt Taiwan. Samtidig dukket bildet øverst i denne saken opp i sosiale medier.

Bildet viser en taiwansk pilot som har på seg et tøymerke der en sort taiwansk bjørn slår Ole Brumm i ansiktet. Den kinesiske presidenten Xi Jinping har lenge blitt karikert som Ole Brumm, noe som førte til at den kjente figuren ble bannlyst fra kinesiske nettsider i 2018. CNN skriver at bildet derfor ikke finnes på kinesiske sosiale medier.

På nettsider som Twitter, derimot, har bildet gått sin seiersgang etter at Taiwans luftvåpen først publiserte det på lørdag.

– Hvor kan vi få tak i en slik lapp! Garantert å være bestselgere!, skrev Taiwans de facto-ambassade i USA i en tweet mandag.

[ Hevder disse bildene viser hvordan Russland forbereder seg på en ukrainsk storoffensiv ]

Selger som varmt hvetebrød

Reuters skriver at tøymerket er designet av taiwanske Alec Hsu, som har solgt det i butikken sin Wings Fan Goods Shop siden i fjor. Etter at det endte opp på skulderen til taiwansk militærpersonell og bildet av dette ble spredt i sosiale medier, har han sett en økning i ordrene, skriver de.

Ifølge en nettside hvor merkene kan kjøpes fra, har det så langt blitt solgt over 2.000 eksemplarer. I tillegg kommer salg fra Hsus fysiske butikk.

Alec Hsu har merket seg en stor økning i salget etter at tøymerket hans dukket opp på armen til en taiwansk pilot. Her fra butikken hans i Taoyuan. (Carlos Garcia Rawlins / Reuters / NTB/Reuters)

Nå skal han ha bestilt flere merker for å møte den økende etterspørselen. Ifølge Reuters har kundene inkludert både militære offiserer og sivile.

– Jeg ønsket å øke moralen til troppene våre gjennom å designe denne lappen, sier Hsu ifølge Reuters.

Taiwans flyvåpen har kommentert til Reuters at selv om de ikke oppfordrer sine medlemmer til å bruke lappen, som ikke er en del av uniformen, vil de ha en åpen tilnærming til alt som øker moralen til sine tropper.

[ Her er det norske luftvernsystemet NASAMS i aksjon i Ukraina ]

[ Macron mener Kina kan bidra til fred i Ukraina ]