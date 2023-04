Ekspert om Pentagon-lekkasje: – Mer ubehagelig enn ødeleggende

Nesten 100 spesialsoldater fra Nato-land er på plass i Ukraina, ifølge lekkede Pentagon-dokumenter som er omtalt av britiske medier. Ifølge dokumentene har Storbritannia 50 spesialsoldater på plass i Ukraina, mens Latvia har 17, Frankrike 15, USA 14 og Nederland én, skriver BBC, Sky News og The Guardian.

Disse opplysningene kommer fram i et lekket Pentagon-dokument datert 23. mars og er tilsynelatende basert på en vurdering av amerikanske tjenestemenn, ifølge NTB.

– Hvordan vil denne informasjonen kunne påvirke forholdet mellom Nato og Russland?

– Det kommer an på om Russland vil gjøre noe ut av det. Det er ingen hemmelighet at de spionerer på hverandre. Det er en del av det internasjonale spillet. Av og til kommer det lekkasjer, spioner blir avslørt og fengslet, og så går man videre. Jeg tror ikke Nato eller USA har noe interesse av å bidra til å forverre forholdet til Russland nå. Det må i så fall være at hvis Russland ønsker å bruke lekkasjen til å kjøre en diplomatisk sak mot Nato, men det er det neppe noen grunn til, sier Palle Ydstebø til Dagsavisen. Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Tviler på diplomatiske konsekvenser

Den siste måneden har fotografier av graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon dukket opp på en kanal på den sosiale plattformen Discord, og siden også blitt oppdaget på andre plattformer som Telegram og Twitter. Ikke alle dokumentene er bekreftet som ekte.

– Innholdet i lekkasjene tyder på helt normal aktivitet fra USA og Natos side. De bidrar med å veilede ukrainske styrker, og gir informasjon direkte til hjemlandet. Det kan for eksempel være observasjoner fra kampsonen og er en del av samarbeidet, sier Ydstebø.

[ Pentagon-lekkasjen: Flere vestlige land skal ha spesialstyrker i Ukraina ]

– Men hva hvis det skulle vise seg at de har deltatt i operasjoner ved fronten, eller vært i kamphandlinger?

– Det kan føre til formelle protester fra russisk side, og ville dessuten vært et brudd på policyen til Nato-landene, så det ville overrasket meg. De har nok vært tett på, men jeg tviler sterkt på at de har deltatt i kamphandlinger.

Oberstløytnant ved Kirgsskolen Palle Ydstebø. (Terje Pedersen/NTB)

[ Syria-søstre har en annen forklaring på hva de gjorde i landet ]

---

Fakta om dokumentlekkasjen fra Pentagon

* Selv om noen av dokumentene hevdes å være falske eller fabrikkerte, er de fleste av dem bekreftet til å være ekte. Det antas at spredningen av dokumentene stammer fra en lekkasje og ikke etter at noen har begått datainnbrudd.

* Dokumentene inneholder sensitiv informasjon, blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

* Dokumentene avslører blant annet svakheter i det ukrainske forsvaret, samtaler mellom sørkoreanske tjenestemenn som uroer seg over amerikansk forespørsel om kjøp av ammunisjon til Ukraina og en rapport om at Israels etterretningstjeneste Mossad har støttet protestene mot landets nye regjering.

* Dokumentene er omtalt av flere toneangivende amerikanske medier, blant annet CNN, som har gått gjennom 53 rapporter som ser ut til å ha blitt produsert i tidsrommet fra midten av februar til tidlig i mars.

* Det amerikanske justisdepartementet har innledet en etterforskning av lekkasjen. Også Pentagon selv har startet undersøkelser. En talsperson for Discord har opplyst at selskapet er i dialog med myndighetene om lekkasjen.

(Kilder: CNN, New York Times, Washington Post, NTB)

---

[ Presidentenes dødsfall og angrep på Kreml: Lekkasje om ekstreme scenarier ]

Kan inngå i operasjon

Det er ikke slått fast med sikkerhet at alle de lekkede Pentagon-dokumentene som er offentliggjort den siste tiden er ekte. Men amerikanske tjenestemenn har overfor New York Times og andre medier slått fast at flere av dem er autentiske.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver på Twitter at de lekkede dokumentene inneholder «en betydelig grad av unøyaktighet», men henviser ikke spesifikt til dokumentet om de britiske spesialsoldatenes nærvær i Ukraina, skriver NTB.

Det er tidligere kjent at britiske spesialsoldater ved to anledninger ble sendt til Ukraina i fjor, først for å evakuere de ansatte ved ambassaden i Kyiv noen uker før den russiske invasjonen, og deretter i april. Det er også kjent at britiske soldater vokter landets ambassade i den ukrainske hovedstaden.

Det lekkede dokumentet fra mars antyder at spesialsoldatene som omtales kan inngå i en operasjon som er koordinert fra Natos operative hovedkvarter, men inneholder ingen ytterligere detaljer om dette. Opplysningene er ikke kommentert fra Nato-hold.

– Kan denne lekkasjen påvirke Natos taktikk framover?

– Nei, egentlig ikke. Tilstedeværelsen i Ukraina er i hovedsak fra Nato-landenes nasjonale styrker, sier Ydstebø.

[ Ekspert: – Tyskland er nå forbausende anti-russisk ]

Hvordan vil Putin reagere?

Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger hevdet at det var Vesten som startet krigen i Ukraina. Dette gjentok han i sin tale til befolkningen og militære ledere 21. februar i år.

– Kan Putin bruke denne informasjonen i sin propaganda til befolkningen?

– Det passer inn i et narrativ om at Russland er i eksistensiell krig med Vesten. Men jeg tror ikke denne lekkasjen er nok til det. Dette viser bare normal etterretningsaktivitet på begge sider, sier Ydstebø.

Dokumentene som er lekket inneholder også sensitiv informasjon om hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

– Hva vil denne lekkasjen bety for USAs president Joe Biden og det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon?

– Selve lekkasjen er noe de må rydde opp i. Selve innholdet er kjent stoff og ikke kontroversielt, men det ser ikke bra ut med en lekkasje for amerikansk etterretning og for samarbeidet deres med andre lands etterretning. Det kan føre til at enkelte land blir mer forsiktige med hva de deler med USA, og i Nato. Dette er mer ubehagelig enn ødeleggende.

Det amerikanske justisdepartementet har innledet en etterforskning av lekkasjen. Også Pentagon selv har startet undersøkelser. En talsperson for den sosiale plattformen Discord, der dokumentene ble publisert, har opplyst at selskapet er i dialog med myndighetene om lekkasjen.

[ Folk med denne sykdommen skammer seg sykere (+) ]

[ Tibarnsmora forsvinner. Hvorfor vil ingen hjelpe barna hennes? (+) ]