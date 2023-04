Frankrike-ekspert: – Macrons uttalelser har ingen politisk kraft

– Jeg tviler på at dette vil få noen som helst konsekvenser for fransk utenrikspolitikk. Vi har sett det før. Macron snakker, men det kommer lite ut av det, sier Chabert til Dagsavisen.

Macron uttalte til franske medier at Europa «ikke bør være haleheng verken til Kina eller USA» når det gjelder Taiwan. Europa bør ikke bidra til å trappe opp konflikten, men ta seg tid til å finne et tredje standpunkt mellom Kina og USA, mener den franske presidenten.

Hvordan vil utspillet kunne påvirke balansen innad i europeisk politikk?

– Det er for tidlig å si. For meg virker Macron ganske alene i dette; Ukraina-krigen har ført så å si hele Europa i USAs fang. Tyskland er nå forbausende anti-russisk og vil dermed ikke ta det minste avstand fra USA. Og uten Tyskland, hvordan skal Frankrike klare å påvirke EU? svarer Chabert.

– Viktig for Kina

Han tror Macron-utspillet ble tatt godt imot i Kina.

– Dette er selvsagt veldig godt tatt imot. Dette kommer i kjølvannet av flere viktige kinesiske diplomatiske suksesser, som gjenopprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Iran og Saudi-Arabia. Kinesiske Global Times har skrevet veldig positive artikler om dette. Men kineserne er realister, de vil vente og se. Men uansett, at Macron sa det han sa var veldig viktig for Kina, som igjen kan vise til verden hvor problemet ligger, nemlig i USA, sier Chabert.

– En annen ting som er relevant i denne sammenheng, er at Macron ble kritisert hjemme for at han hadde funnet på å dra med EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen til Kina, som mange mener er ute etter å kunne ta over Stoltenbergs jobb i NATO. Dette svekket Macrons troverdighet, og kineserne var ganske tydelige på at Von der Leyen ikke skulle verdsettes politisk. Hvorfor gjorde han det? Hva ønsket han å signalisere? Det var ikke akkurat det beste trekket for å distansere seg fra USA, sier Chabert.

Avledningsmanøver fra Macron?

– Hva tror du motivet bak Macrons uttalelser er?

– Hjemme i Frankrike har han slitt med å få folket med seg på pensjonsreformen. Og det virker som om dette er et forsøk på å vri debatten over på andre ting, sier Chabert.

– Han er inne i sin siste periode som president, og kan ikke velges på nytt. Hjemme i Frankrike har han ingen politisk kontroll, og mange lurer på hvorfor han skulle komme med dette nå. Hans reise og utspill om en eventuell konflikt i Taiwan er en måte for ham å fremstå som en viktig leder på ny, legger han til.

Professor og Frankrike-ekspert George Chabert. (NTNU)

Fra Frankrike til Nederland

Macron reiser nå til Nederland, der det er ventet at de to landene vil komme med en felles uttalelse.

– Vi kan lytte til hva han sier, men jeg tviler på at det vil ha noen politisk kraft. Verken i Frankrike eller ellers i Europa, sier Chabert.

– Da jeg leste hva han hadde sagt, så tenkte jeg «ja, ja, det er Macron», sier han.

– Tror du forholdet mellom USA og Frankrike kan surne som konsekvens av dette?

– Jeg tror ikke mange, verken i Frankrike eller i EU, vil ta Macron seriøst. Han er dessuten veldig svekket hjemme på grunn av pensjonsreformen som en stor del av franskmennene er imot. Jeg tenker at enten Joe Biden eller Antony Blinken vil komme med et utspill, og at Macron vil være ivrig med å vise at han er helt med USA, sier NTNU-professoren.

