Hemmelig dokument skisserer fire ekstreme scenarier i Ukraina

Det er The New York Times som har fått tilgang til et hemmelig etterretningsdokument fra det amerikanske forsvarsdepartementets etterretningstjeneste, Defense Intelligence Agency (DIA), der mulige ytterpunktscenarioer for krigen i Ukraina blir skissert. Analysen anslår at det er sannsynlig at det blir en langvarig krig, men beskriver samtidig fire hypotetiske ytterpunktscenarioer og hvordan disse kan påvirke krigens gang.

Fire scenarioer

Analysen beskriver de hypotetiske scenarioene rundt at enten president Vladimir Putin eller president Volodymyr Zelenskyj dør, at ledelsen i den russiske hæren fjernes og at Ukraina slår til mot Kreml i Moskva. Biden-administrasjonen har vært spesielt bekymret for et eventuelt ukrainsk angrep mot Moskva fordi dette kan provosere fram en dramatisk opptrapping fra Russlands side, og det er faren rundt dette som er en viktig grunn til at USA ikke vil sende langtrekkende missiler til Ukraina, skriver The New York Times.

Amerikanske tjenestepersoner vil ikke bekrefte om dokumentet er ekte, men sier heller ikke at det ikke er autentisk, og dokumentet ligner andre typer etterretningsdokumenter fra Pentagon, ifølge avisen. Det er datert 24. februar i år, som var ettårsdagen for invasjonen i Ukraina.

Kan få problemer

En rekke hemmelige dokumenter fra det amerikanske etterretnings-, sikkerhets- og forsvarsapparatet er blitt lekket på internett i det siste, og mange omhandler Ukraina-krigen. Blant annet omtalte The Washington Post denne uka en analyse fra amerikansk etterretningstjeneste i et lekket dokument, der det ble skrevet at Ukraina kan få problemer med å gjennomføre målene for sin planlagte motoffensiv denne våren for å gjenerobre russiskkontrollert territorium i Øst-Ukraina, og dermed kan oppnå bare «beskjedne territoriale seire». Årsaken er at de kan få problemer med å samle soldater, ammunisjon og utstyr.

Dette beskrives som en ganske annen vurdering enn de offentlige uttalelsene fra Biden-administrasjonen om tilstanden til det ukrainske militæret, ifølge avisen. Men på den annen side har det ikke manglet på advarsler også offentlig både fra Ukraina og dets vestlige allierte om at Ukraina vil få problemer uten kraftig tilførsel av våpen og utstyr.

– Alle vet at vi ikke har mye ammunisjon – presidenten og forsvarsministeren snakker om det åpent, sier en høytstående ukrainsk kilde.

Dokumentet som ble omtalt av The Washington Post var fra tidlig i februar, og beskriver derfor en situasjon som ikke nødvendigvis ser lik ut nå, understrekes det. Det er siden kommet mer utstyr og våpen til Ukraina fra vestlige land.

Det har lenge vært ventet at Ukraina vil iverksette en større motoffensiv mot russiske styrker i Øst-Ukraina, men hvor og når er usikkert, og vil blant annet avhenge av at forholdene på bakken er mest mulig ideelle.

Eksperter har sagt at Ukraina trolig blant annet vil vente til bakken har tørket, og til de har fått inn mest mulig våpen fra vestlige land, og sørge for at deres egne styrker er så godt trent som mulig.

Flere land

Både Pentagon og justisdepartementet etterforsker hvordan lekkasjene har funnet sted.

Dokumentene ble lekket for mer enn en måned siden på Discord, en chattetjeneste som er populær blant gamere. De handler mest om Ukraina og Russland, men også om andre land, deriblant Kina, Iran, Egypt, Sør-Korea, Israel, Tyrkia og Ungarn. Blant annet omtaler en analyse om Kina at et ukrainsk angrep på russisk jord med våpen fra Nato-land kan trekke Kina inn i krigen ved at Kina kan sende «dødelig hjelp» til Russland, ifølge The Washington Post.

Dokumentene som har blitt lekket på nett inneholder sensitiv informasjon blant annet om at USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

