Europa rundt med elbil

– For få år siden var det en risikosport å dra på Europa-ferie med elbil. Nå vil det gå helt fint med litt planlegging på forhånd, sier Petter Haugneland, nestleder i Elbilforeningen, til Dagsavisen.

– Vær forberedt på at det kan bli ladekø gjennom Sverige på store utfartsdager. Og høy fart på autobahn i Tyskland spiser rekkevidde, er to av hans råd til kommende elbilturister.

Voldsom vekst

I Tyskland er det nå om lag 120.000 offentlig tilgjengelige ladepunkter. I Frankrike er det omtrent like mange, ifølge en ny rapport fra organisasjonen European Federation for Transport and Environment (T&E).

Italia har så langt rundt 40.000 ladepunkter, mens Spania har drøyt 30.000.

Så sent som i 2020 var det ikke mer enn drøyt 175.000 ladepunkter i alle de 27 EU-landene til sammen.

Den voldsomme veksten til mer enn 630.000 ved utgangen av 2023 – drøyt 80.000 av dem hurtigladere, skyldes at EU ser på mangel på ladepunkter som et stort hinder for å øke antallet elbiler i EU. Derfor er det blitt satt spesifikke mål for hvor mange flere ladepunkter hvert enkelt EU-land skal få på plass fram mot 2030.

En rekke EU-land har respondert på dette ved å bygge langt flere ladepunkter enn det de strengt tatt behøver – sett i forhold til hvor mange elbiler de så langt har. Bulgaria, Slovakia, Tsjekkia, Spania, Italia, Estland, Frankrike og Polen har allerede nådd EU-målene for hele 2025.

Andre land – som Portugal, Ungarn, Litauen, Hellas og Irland, har ennå ikke klart utbyggingsmålet for inneværende år, ifølge rapporten fra T&E.

Frankrike har alene om lag 120.000 ladepunkter nå, Ifølge ny rapport. Bildet viser en ladestasjon ved en parkeringsplass forbeholdt elektriske bildelingsbiler i Paris. (Christophe Ena/Ap)

Fortsatt få elbiler

Samlet sett vokser antallet ladepunkter i EU-landene raskere enn veksten i elbilparken. Sammenlignet med Norge er andelen elbiler fortsatt svært lav i de fleste EU-landene.

Ved utgangen av 2023 var det registrert nær 690.000 elektriske personbiler i Norge, ifølge SSB. Det tilsier at om lag hver fjerde personbil – 24 prosent, var en elbil.

Så sent som i 2016 var under 4 prosent av alle personbiler i Norge, elbiler.

Det tok likevel seks år til før noe EU-land kom opp i en tilsvarende andel. Først i 2022 nådde Danmark 4 prosent elbiler, ifølge tall fra Eurostat, omtalt av Journo Research.

Samme år var Sverige nest best av EU-landene med en elbilandel tett oppunder 4 prosent, med Nederland hakk i hæl.

I Bulgaria er fortsatt bare om lag 4.000 av totalt mer enn tre millioner personbiler, elektriske, ifølge T&E.

Norske elbilturister bør være oppmerksomme på dette misforholdet mellom ladepunkter og elbiler i andre land, påpeker Petter Haugneland i Elbilforeningen.

– Det er ladere over alt, men vedlikeholdet er ikke like bra over alt på grunn av lite bruk. Planlegg derfor ladestopp før batteriet er helt tomt, slik at du kan kjøre til neste ladestasjon – om det er ladekø eller laderen er ute av drift, anbefaler han.

Mange ladeselskaper

– Er det andre ting elbilturister bør være forberedt på?

– Det største problemet nå er å betale for lading, svarer Haugneland.

– Du må fylle opp mobilen med ladeapper fra de ulike ladeselskapene, akkurat som i Norge. Kortbetaling er nå obligatorisk på nye hurtigladere også i EU.

Elbilforeningens ladebrikke er et godt alternativ, hvor de samler hundrevis av ladeselskaper med til sammen over 75.000 hurtigladere i hele Europa.

Haugneland anbefaler også Elbilforeningens ladekart og ruteplanlegger på elbil.no, alternativt Elbilappen for å få forslag til ladestopp underveis i Europa.

– Er det noen land i Europa elbilturister bør unngå?

– Hele EU-området skal gå greit, men sjekk ladekart på forhånd der du skal kjøre, svarer Haugneland.

– EUs krav er knyttet til antall ladere og kapasitet i forhold til antallet elbiler i hvert medlemsland. Land som tilsynelatende overoppfyller dette kravet, kan ofte ha få elbiler og dermed også få ladere.

– Hvor mange ladepunkter mener Elbilforeningen det er nødvendig å få på plass i EU-landene for at elbilen skal bli et fullgodt alternativ til fossilbilen?

– Målsettingene til EU er gode og setter krav til et grunnleggende nettverk av hurtigladere hver 60. kilometer på alle hovedveier, og videre utbygging av ladekapasitet basert på antallet elbiler etter dette. Det er ganske likt slik vi har gjort det i Norge tidligere, svarer Haugneland.

Massiv utbygging

– Hvordan ligger det an her hjemme i Norge nå? Vil elbilturister som planlegger norgesferie, kunne gjennomføre den uten ladeproblemer?

– Vi har hatt en massiv utbygging av hurtigladere det siste året, med større ladeparker. Nå er det over 8.000 hurtigladere totalt. Likevel kan det bli kø på utfartsdager enkelte steder, svarer Haugneland.

– Planlegg ladestopp før du går helt tom for batteri, slik at du kan kjøre til neste hurtiglader hvis det er kø. Ofte finnes det andre hurtigladere rett i nærheten om du sjekker ladekartet.

– Skal du parkere for dagen eller natten, er det lurt å finne hoteller og turistdestinasjoner som tilbyr normallading. Da starter du neste etappe med fullt batteri og slipper et ekstra ladestopp på nok en hurtiglader, tilføyer Haugneland.

Suverent flest hurtigladere er det på det sentrale Østlandet, mens det er færrest i de tre nordligste fylkene og Møre og Romsdal.

Selv om både Norge og EU nå satser mye på en overgang til utslippsfri kjøretøy, går klimagassutslippene fra transportsektoren fortsatt saktere ned enn i andre sektorer, ifølge en analyse gjort av T&E. Derfor vil klimagassutslippene fra transportsektorene kunne utgjøre hele 44 prosent av Europas samlede utslipp i 2030, mot 29 prosent i dag.

– Sist sommer ble rapportert om mye køståing på svenske ladeplasser, opplyser Nils Sødal i NAF. (Foto: NAF)

– Mye køståing

Dagsavisen har også stilt noen spørsmål til Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF – Norges Automobil-Forbund, om elbilferie i utlandet.

– Vet dere noe om hvilke land nordmenn oftest drar på bilferie til?

– De fleste som drar på bilferie i utlandet, er i nærområdet. Så Sverige og Danmark topper den listen. Tyskland er også et populært bilferieland, svarer Sødal.

– Er det er noe spesielt nordmenn i elbil bør være oppmerksomme på når de drar på tur til disse landene?

– Selv om det har blitt bygd ut ladestasjoner både i Sverige og Danmark, er ladenettverket mindre utbygd i våre naboland enn her hjemme. Da blir det fort kø på disse når det kommer mange norske bilturister. Sist sommer ble rapportert om mye køståing på svenske ladeplasser.

– Det er også lurt å tenke på hvordan du skal starte og stoppe for ladingen og hvilke ladeapper du trenger. I Norden er ladeappen Elton et veldig godt alternativ, fortsetter Sødal.

– Mange har også en ladeavtale gjennom bilprodusenten sin som gir gode rabatter også i utlandet. Så det er lurt å sjekke både hvilke apper du trenger og hvilke rabatter du kan få, før ferien.

– Har dere ellers noen råd til elbilister som drar til utlandet?

– Skal du ta med deg elbilen utenfor Norden og ønsker en app som fungerer hos mange operatører, er Plugsurfing og Shell Recharge gode alternativer. Disse appene gir deg tilgang til over 600.000 ladepunkter i Europa.

– Vite hva du trenger

– Appene benytter det som kalles e-roaming til mange operatører, slik at det ikke er behov for å ha appen til hver enkelt operatør, fortsetter Sødal.

– I tillegg er det noen ladenettverk som er godt utbygd i hele Europa, nemlig Ionity og Tesla. Ionity har avtale med mange bilprodusenter, så sjekk om du kan få en gunstig ladeavtale hos dem gjennom ditt bilmerke. Tesla har åpnet opp sine ladestasjoner i store deler av Europa, så de er også et godt alternativ fordi de har mange ladeplasser.

– Det er stort sett uproblematisk med elbil på ferietur i Europa. Men det krever fortsatt noe mer planlegging enn bilferie med en tradisjonell bil, påpeker Sødal.

– Det er lurt å ha en liten ladeplan. Tenk lading for dagsetappene du har. Skal du kjøre utenom hovedveiene, er det også færre ladere. Så ta høyde for det. Det er også fremdeles slik at jo lenger sør du kommer, jo færre ladeplasser.

– For å slippe for mange ladestopp under kjøreturen, er det dessuten lurt å så langt som mulig velge overnatting der du også kan få ladet opp bilen over natten, anbefaler Sødal.

– I tillegg er det som for alle på bilferie, viktig å vite hva du trenger av Grønt Kort fra forsikringsselskapet, miljøoblater, motorveioblater og andre regler som gjelder der du skal kjøre på bilferie.

