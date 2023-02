– Det er ingen som angriper Russland. Det er absurd at Russland påstår at de var under en form for militær trussel fra Ukraina eller noen andre, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Tirsdag holdt Russlands president Vladimir Putin sin tale for russiske folkevalgte og militære ledere i Moskva, hvor han blant annet gikk i strupen på Vesten og anklaget dem for å ha skylden for krigen i Ukraina.

– De startet en krig, og vi brukte makt for å stanse den, sa Putin.

[ Putin: I Vesten er pedofili normalt ]