Joe Biden maner til tverrpolitisk samarbeid i USA

– Folket har sendt oss en klar melding. Å kjempe for kampens skyld, makten for maktens skyld, konflikten for konfliktens skyld, tar oss ingen vei, sier Biden.

– Og det har alltid vært min visjon for landet: Å gjenopprette nasjonens sjel, å gjenoppbygge ryggraden i Amerika – middelklassen – for å forene landet.

Det er Bidens andre tale til nasjonen så langt i sin presidentperiode. I USA kalles den for «the state of the union»-talen.

Til forskjell fra i fjor er kongressen representert med en ny leder, republikaneren Kevin McCarthy, etter valget i høst. Biden gratulerer den nye kongresslederen, som erstatter demokraten Nancy Pelosi.

– Jeg vil ikke ødelegge ditt gode rykte, men jeg ser fram til å jobbe sammen med deg, sier presidenten spøkefullt, og rekker McCharty hånden.

Forene partiene

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal få til samarbeid i kongressen, sier Biden innledningsvis i talen.

I løpet av hele talen unngår han i stor grad å snakke om de store forskjellene som skiller demokratene og republikanerne. Presidenten prøver seg isteden på en forsonende tone og maner hele tiden til tverrpolitisk samarbeid.

Han vendte tilbake til saker hvor partiene har felles grunn, eksempelvis når det kommer til å støtte amerikanske bedrifter og finansiering av nye infrastrukturprosjekter – som begge deler skaper jobber i USA.

Biden peker på de 12 millioner nye jobbene som har kommet etter han ble president for to år siden.

Noe av årsaken til den kraftige veksten i nye jobber henger sammen med koronapandemien da svært mange amerikanere mistet jobbene.

Milliardærskatt

Men en sak partiene er helt uenige om er skattlegging av milliardærer. Biden ber kongressen godkjenne en lov som sørger for en minimumsskatt for milliardærer, og at skatten på tilbakekjøp av aksjer firedobles.

Han fastholder at han er kapitalist og sier at ingen som tjener mindre en 400.000 dollar i året, tilsvarende 4,1 millioner kroner, vil betale mer skatt.

– Men betal din rimelige andel. Ingen milliardærer burde betale mindre i skatt enn en skolelærer eller en brannmann, sier Biden.

Videre sier han at Det republikanske parti holder USAs økonomi som gissel og anklager store selskaper for å tjene grove penger uten å gi noe til fellesskapet.

– Skattesystemet er ikke rettferdig. Tanken på at i 2020 tjente 55 av de største selskapene i USA 40 milliarder dollar i overskudd uten å betale noe skatt, er rett og slett ikke rettferdig, sier presidenten.

Kina-trusselen

Uten å gå direkte inn på den mye omtalte kinesiske ballongen som et amerikansk jagerfly skjøt ned i helgen, sa Biden at USA vil handle dersom Kina truer landets suverenitet.

– Jeg er forpliktet til å jobbe sammen med Kina – både for å fremme amerikanske interesser og gagne verden, sier han.

– Men la det være klart, slik vi gjorde det forrige uke, at hvis Kina truer vår suverenitet, vil vi handle for å beskytte landet vårt. Og det gjorde vi, legger han til.

USA mener at ballongen var i bruk til spionformål, men Kina fastholder at det var en værballong.

Videre sier presidenten at USA i dag er i den sterkeste posisjonen på flere tiår til å konkurrere med Kina og hvem som helst andre i verden.

Ny politireform etter politidrap

Biden ber om en ny politireform i USA som stiller høyere krav til landets rettshåndhevelse og hjelper politiet lykkes med å jobbe for trygghet.

Det skjer etter at den svarte amerikaneren Tyre Nichols ble drept av amerikansk politi i januar. I talen henvendte Biden seg til Nichols' familie.

– Det finnes ingen ord for å beskrive hjertesorgen og sorgen over å miste et barn, sier Biden.

– Men forestill deg hvordan det er å miste et barn i hendene på loven. Tenk deg å måtte bekymre deg for om sønnen eller datteren din kommer hjem kun fra å gå nedover gaten eller leke i parken eller bare kjøre bil, sier han videre.

Buende republikanere

Til tross for at Biden under flere anledninger omtaler republikanerne som sine partnere gjennom de første to årene som president, er det enkelte kommentarer som fører til misnøye i salen.

Flere av Bidens politiske motstandere buer til presidentens påstand om at noen i Det republikanske parti er opptatt av å kutte i velferdsordninger og helsehjelp.

