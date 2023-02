Russland sender forsterkninger før offensiv

– Vi ser stadig flere russiske reservister som blir utplassert i vår retning, vi ser mer utstyr bli fraktet inn, sier Serhij Hajdaj, Ukrainas guvernør i Luhansk-provinsen, som hovedsakelig er russiskkontrollert, melder nyhetsbyrået Reuters.

– De bringer med seg ammunisjon som brukes annerledes enn før – det er ikke bombing døgnet rundt lenger. De begynner å spare, og gjør seg klare for en fullskala offensiv, sier Hajdaj til ukrainsk fjernsyn, ifølge nyhetsbyrået.

Det er ventet en offensiv fra russiske styrker i forkant av ettårsmarkeringen for invasjonen 24. februar. Guvernøren sier han tror det vil ta den russiske hæren ti dager å skaffe nok soldater.

– Etter 15. februar kan vi vente en offensiv når som helst, sier han.

– Urealistiske mål

Men Russland mangler per nå ammunisjon og styrker til å gjennomføre vellykkede offensiver, ifølge den siste oppdateringen om krigen i Ukraina fra det britiske forsvarsdepartementet.

– Russiske styrker har bare klart å vinne noen hundre meter territorium per uke. Dette er nesten helt sikkert fordi Russland nå mangler ammunisjonen og styrkene som kreves til å gjennomføre vellykkede offensiver, skriver departementet i den siste etterretningsoppdateringen.

Departementet mener at russiske militærledere trolig legger planer som innebærer at underbemannede, uerfarne militære enheter må prøve å oppnå urealistiske mål som følge av politisk press.

– Det er svært sannsynlig at Russland har prøvd å gjenstarte store offensive operasjoner i Ukraina siden tidlig i januar 2023. Det operasjonelle målet er nesten helt sikkert å erobre områdene som fortsatt kontrolleres av Ukraina i Donetsk oblast, heter det i oppdateringen.

Departementet tror ikke Russland klarer å gjennomføre noen avgjørende offensiv de nærmeste ukene.

– Russiske ledere vil trolig fortsette å kreve store framskritt. Det er fortsatt usannsynlig at Russland kan bygge opp styrkene som trengs for å ha noen betydelig påvirkning av utgangen av krigen innen de neste ukene, skriver departementet.

Skepsis

Tenketanken Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin siste daglige oppdatering om Ukraina-krigen at enkelte nasjonalistiske russiske militærbloggere har uttrykt skepsis til at Russland klarer å gjennomføre en vellykket offensiv etter sent i februar.

– Den russiske militærledelsen ser ut til å prøve å skynde seg å iverksette en avgjørende offensiv, trolig før ankomsten av vestlig militærhjelp (til Ukraina, red.anm.) og den gjørmete våren i Ukraina rundt april, skriver ISW, og påpeker at våren i fjor var til hinder for russiske forflytninger.

[ Flere ønsker at Jens Stoltenberg skal fortsette som Nato-sjef nok en gang, ifølge kilder ]

[ Dette frykter russere mest ]