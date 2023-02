USA har hentet opp rester av den kinesiske ballongen

– De har tatt hånd om noen rester fra overflaten av sjøen. Værforholdene har ikke gjort det mulig å gjennomføre noe særlig med undersjøisk søk på stedet. I dagene som kommer, skal amerikansk personell skaffe seg bedre oversikt over hva som ligger på havbunnen, sa USAs nasjonale sikkerhetsråds talsmann John Kirby mandag kveld.

I en separat uttalelse sa general Glen VanHerck, som leder US Northern Command, at et marinefartøy er i gang med å kartlegge et område på rundt 1.500 ganger 1.500 meter der det ventes å kunne bli funnet flere deler.

To dager i forveien skjøt et amerikansk kampfly ned ballongen utenfor kysten av delstaten South Carolina.

Kina hevder det dreier seg om en værballong på avveie. USA hevder det er snakk om en spionballong som samler inn etterretningsinformasjon.

Kirby har sagt at USA ikke har noen intensjoner om å sende rester av ballongen tilbake til Kina. VanHerck sier at materialet skal analyseres.

Tirsdag fulgte Kina opp og uttalte at ballongen tilhører Beijing.

– Det jeg kan si er at dette luftfartøyet tilhører Kina, ikke USA, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Mao Ning.

Maos uttalelse var svar på et spørsmål om hvorvidt Kina hadde bedt USA om å returnere vrakrester av ballongen.

