Frykter svak valutakurs kan sette en stopper for nordmenns ferieplaner

I januar publiserte Virke en rapport som tok for seg nordmenns ferie- og reiseplaner for 2023. Den viser at mange er mer bevisste på eget forbruk og budsjettet er tilsynelatende strammere enn tidligere. Ifølge rapporten, kalt Reisepuls 2023, planlegger 66 prosent av Norges befolkning en sommerferie i år. En like stor andel svarer at egen privatøkonomi vil være styrende for valg av reiseprodukt og -mål.

Blant dem som planlegger sommerferie oppgir halvparten at ferien skal tilbringes i utlandet. Spania, Sverige, Danmark og Hellas er de mest populære destinasjonene.

Hver femte utenlandsferierende nordmann i år, har planer om å dra til Danmark, ifølge Virke. Samtidig har den danske valutakursen styrket deg betraktelig sammenlignet med den norske i det siste. I skrivende stund må du ut med 1,50 norske kroner for hver danske krone.

Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke, tror valutakursen kan bidra til å påvirke hvilke reisemål nordmenn velger seg i år. (Virke)

Differansen mellom de to valutaene har aldri vært høyere de siste 20 årene, med unntak våren 2020, perioden da covid-19 herjet i Europa og manges ferieplaner ble spolert. Det tror Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke, kan påvirke nordmenns vilje til å besøke nabolandet i sør.

– Kombinasjonen med valutakurser og mindre penger å rutte med gjør at mange blir mer bevisste på eget forbruk og feriebudsjettet kommer til å bli strammere enn tidligere. Det betyr at nordmenn kommer til å bli mer bevisste på kostnader og pris ved ferien enn tidligere år. Sommerferien er «hellig», men man er kanskje litt mer forsiktige med å planlegge helgeturer og reiser utenfor skolens ferier.

Fortsatt «dejlig» å være norsk i Danmark

Samtidig viser Virkes undersøkelse at den utrygge økonomiske situasjonen bidrar til at flere velger seg trygge feriedestinasjoner, som de allerede har besøkt tidligere. Det mener Pettersen vil være bra for land som Danmark.

Thea Damli, norsk PR-sjef for VisitDenmark, forteller at de er redde for at nordmenn skal droppe ferieplanene i år, men foreløpig ser alt normalt ut fra deres side. (VisitDenmark)

– Man velger i større grad kjente og kjære reisemål man kjenner fra før. Det vil slå positivt ut for Danmark og det er som kjent «Godt å være norsk – i Danmark», sier han.

Thea Damli, norsk PR-sjef for VisitDenmark, kan fortelle den svake valutakursen foreløpig ikke har ført til noen nedgang i antall nordmenn som har bestilt feriereiser til Danmark i år, i hvert fall ifølge tilbakemeldingene den nasjonale turismeorganisasjonen har fått fra ulike aktører i reiselivsbransjen.

– Vi har snakket litt om det internt, men foreløpig ser alt normalt ut. Vi ser gode tall. Vi tror folk er veldig reiselystne etter covid, sier hun.

Folk vil ut etter koronastopp

Hun poengterer at den norske valutakursen er generelt veldig svak nå om dagen, ikke bare sett opp mot den danske kronen.

– Det gjør at vi ikke tror dette vil gå spesifikt utover Danmark. Vi har troen på at Danmark fortsatt vil være et nært og prisgunstig reisealternativ å dra til. Men den største faren er selvsagt at nordmenn velger å bli værende i Norge, sier Damli.

Det sammenfaller godt med inntrykket til Virke.

– Vi opplever at det er en oppdemmet reiselyst i befolkningen etter pandemien og folk prioriterer å bruke penger på ferier, men man velger kjente og kjære reisemål man har erfaring fra før. Folk vil snu litt mer på krona da vil valg av reisemål, pengebruk, valg av reisemål og overnattingstype være mer avgjørende enn før. Samtidig så melder de reisearrangørene som sender folk til utlandet at salget for sommeren er svært godt, sier Pettersen.

Dårlig valutakurs kan gi opptur for Norge

Dagfinn Rime, professor i finans ved BI, med blant annet valuta som et av sine spesialfelt, forklarer at den danske krona henger sammen med euroen, og at dette er hovedgrunnen til at den er så sterk sammenlignet med den norske krona nå for tiden.

– Når euroen er sterk, er også den danske krona det, sier Rime.

Samtidig har den norske krona svekket seg med nesten fem prosent mot euro siden starten av 2023, skriver Nettavisen. Det er det flere grunner til, men professoren peker på renta som den viktigste årsaken.

Dagfinn Rime, professor i finans ved BI, poengterer at en dårlig kronekurs ikke bare dårlig nytt for norsk økonomi, i hvert fall innenfor reiselivsbransjen. (Torbjørn Brovold / BI)

– Vi er litt mindre aggressive i pengepolitikken enn andre land. Da ender vi opp med en litt lavere rente. Den gjøre det mindre attraktivt å investere i Norge akkurat nå, sier Rime.

Han tror en svak krone vil bidra til at folk revurderer en tur til Danmark eller andre ferieland i sommer. Samtidig er ikke kronekursen bare dårlig nytt for norsk økonomi, påpeker han. Det kan nemlig føre til at flere turister tar turen hit i stedet.

– Folk prater ofte om at det å ha en svak valuta er dumt, men det betyr også at norske varer blir mer konkurransedyktige og at norsk turistnæring blir en attraktiv eksportvare, sier professoren.

