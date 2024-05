Vålerenga langtfra friskmeldt, men nå er det seirene som teller

For det må jo nevnes at Bryne kunne ledet med både ett og tok mål før Vålerenga fikk skjerpet seg tilstrekkelig i denne kampen. Men akkurat nå er det bare tre poeng som teller for Vålerenga, som er under press mer enn andre når poengtapene kommer.

Men denne lørdagen endte det 1-0, laget kan smykke seg med sin andre hjemmeseier på rad etter cupseieren over Tromsø, og det er resultatene som nå bygger selvtillit.

Så får man jobbe med utfordringene både i forsvar og angrep på treningene mellom slagene. For allerede onsdag er det kamp igjen.

Ga fra seg initiativet

Vi vet ikke om det var den sjeldne varmen på Valle som gjorde det, men Vålerenga valgte å la Bryne ta initiativet i denne kampen. Og det var det vel strengt tatt ingen grunn til.

Det fører jo som regel til situasjoner og den første var det Vålerenga som skapte da en grov feilpasning fra Simen Juklerød medførte at Fidel Ambina måtte lage frispark på 17 meter. Men VIF slapp med skrekken.

Så var det Magnus Sjøeng som var litt for nonsjalant med ballen i beina, ble taklet og i den påfølgende situasjonen satte Brynes Lars Erik Sødal ballen i tverrliggeren og ned på streken.

Her var det opplagt Bryne som var nærmest scoring!

Vålerengas keeper Magnus Sjøeng fikk overraskende mye å gjøre mot Bryne lørdag. (Fredrik Varfjell/NTB)

Kaosscoring

Vålerenga hadde Daniel Håkans driblerier og raid uten at det ble noe ut av det. Først da Elias Hagen fikk ballen i fri posisjon på 20 meter kunne det skje noe, men skuddet hans var verken hardt nok eller godt nok plassert.

Etter pause virket det som begge lag hadde snakket om mulighetene i denne kampen. Bryne kom igjen best i gang og Magnus Sjøeng måtte igjen ut i full strekk for å hindre scoring.

Vålerenga spilte mot Østblokka i denne omgangen og det de trengte nå var en scoring foran egne supportere. Og den kom.

Det ble en klassisk kaosscoring etter at Magnus Bech Riisnæs kom fri på venstrekanten og avsluttet hardt i nærmeste hjørne. Det ble retur og retur før ballen havnet hos Petter Strand ved straffemerket. Han tok en dragning før han skjøt i blokka, ny retur og Ola Kamaras skudd gikk via før ballen trillet i mål. Offisielt ble det selvmål, men målet hadde ikke kommet uten Kamaras skudd.

Men den fikk han ikke.

Beste innspurt

Men han burde fått den tolv minutter før slutt da han ble nydelig frispilt på venstre, men Bryne-keeper Bjötn Cajtoft var der med en beinparade. Da ble Kamara byttet ut.

Bryne ble mer og mer tannløse i sin sluttspurt og det var Vålerenga som var nærmest på sine kontringer. Men det ble jo angst på Østblokka da Bryne fikk corner ett minutt over overtiden på fire minutter, men den ballen fikk VIF klarert og da var seieren i boks.

En helt nødvendig seier etter 3–5 fadesen for Mjøndalen for en uke siden.

Vålerenga fikk noe så sjeldent som sin andre seier på rad på Intility Arena, den tredje skal komme når det blir cupkamp mot HamKam på samme arena onsdag.

Neste oppgave i serien er bortekamp mot Aalesund lørdag om en uke.

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag, 6. serierunde:

Vålerenga – Bryne 1–0 (0–0)

Intility Arena: 6711 tilskuere.

Mål: 1–0 selvmål Sondre Norheim (56).

Dommer: Ali Al Hatam, Skreia.

Vålerenga: Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink (Vegar Eggen Hedenstad fra 64), Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød – Fidel Ambina, Elias Hagen – Daniel Håkans (Henrik Bjørdal fra 64), Petter Strand (Jones El-Abdellaoue fra 79), Magnus Bech Riisnæs (Nathan Idumba fra 87) – Ola Kamara (Mees Rijks fra 79).

Øvrige resultater: Egersund – Lyn 1-1, Levanger – Sogndal 0-0, Mjøndalen – Aalesund 1-1, Raufoss – Åsane 1-0, Sandnes Ulf – Moss 3-3, Stabæk – Kongsvinger 5-0, Start – Ranheim 0-0.

---

