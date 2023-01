Kirurger fjernet udetonert granat fra brystet til ukrainsk soldat

Den uheldige 28-årige soldaten ankom sykehuset med en udetonert VOG-granat plassert i brystkassa, ikke langt fra hjertet.

– Det har aldri før vært utført slike operasjoner i vår legepraksis. Jeg tror denne saken vil gå ned i medisinske lærebøker, kommenterer Anton Herasjtsjenko, rådgiveren til Ukrainas innenriksminister.

Det skriver avisa The Guardian.

Fikk hjelp av mineryddere

Samtidig som kirurgene kjempet for mannens liv og jobbet med å fjerne våpenet på en trygg måte, sørget ingeniørsoldater – eller mineryddere – for legenes sikkerhet, ettersom granaten kunne ha eksplodert når som helst.

Det opplyser Hanna Maliar, Ukrainas viseforsvarsminister, i et Facebook-innlegg der hun lastet opp et bilde som tilsynelatende viser et røntgenbilde av ammunisjonen inne i soldatens kropp.

– Operasjonen ble utført uten å bruke elektrokoagulasjon – en vanlig metode for å kontrollere blødninger under operasjonen – fordi granaten kunne detonere når som helst, sier Maliar.

Kirurgene - og pasienten - overlevde det risikable inngrepet. (Skjermdump, Hanna Maliars Facebook)

Kjent fra Afghanistan

Et av bildene Maliar delte, viser en av kirurgene som holder granaten etter at operasjonen er avsluttet. Den uheldige soldaten overlevde inngrepet, og er sendt rehabilitering. Torsdag publiserte Herasjtsjenko en Telegram-oppdatering.

– Den udetonerte delen av granaten ble fjernet fra under hjertet. Granaten eksploderte ikke, men forble eksplosiv. Vi har sett lignende tilfeller under krigen i Afghanistan, men det har aldri før vært utført slike operasjoner i vår legepraksis. Jeg tror denne saken vil gå ned i medisinske lærebøker. Om den nåværende pasienten kan jeg si at han er født i 1994, og at han nå er sendt til rehabilitering. Tilstanden hans er stabil, opplyste Herasjtsjenko.

Saken er også omtalt av Nettavisen.

