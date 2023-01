– Vil neppe innfri Putins urealistiske forventninger

At Russlands forsvarssjef, Valerij Gerasimov, overtar jobben som øverstkommanderende for Russlands styrker i Ukraina, ble kunngjort onsdag. Gerasimov overtar etter general Sergej Surovikin, som hadde fått jobben for bare tre måneder siden. Det var forsvarsminister Sergej Sjojgu som utnevnte Gerasimov til hans nye rolle. Surovikin skal fortsette som en av tre nestledere under Gerasimov.

Langvarig krig

Endringen kan være et ledd i to forsøk, skriver forsvarstenketanken Institute for the Study of War (ISW), som har base i Washington, i en oppdatering om Ukraina-krigen:

– Et forsøk på å forbedre russisk kommando og kontroll for å sikre en klar militær innsats i 2023, og et politisk trekk for å styrke det russiske forsvarsdepartementet overfor motstemmene fra militære russiske militærbloggere og siloviker, som Wagner-gruppens finansmann Jevgenij Prigozjin, som har kritisert hvordan Kreml fører krigen, skriver tenketanken.

Siloviker er et begrep for personer med bakgrunn i sikkerhetstjenesten og militæret. Wagner-gruppen er et privat, militært selskap bestående av leiesoldater, og ledes av Jevgenij Prigozjin. Gruppen opererer ved siden av regulære russiske styrker i Øst-Ukraina. Prigozjin har rekruttert direkte fra russiske fengsler og stått for jevnlig kritikk av russiske generaler, og insisterer på at hans styrker er mer effektive enn de regulære styrkene, skriver The Guardian.

Ifølge Russlands forsvarsdepartement er formålet med rokeringen blant annet å styrke effektiviteten i håndteringen av de militære operasjonene i Ukraina.

Men dette kan også være et forsøk fra Russlands president Vladimir Putin på å signalisere at Russland er innstilt på en langvarig krig, mener ISW.

– Utnevnelsen av Gerasimov og den generelle omstruktureringen av kommandolinjene er trolig til dels ment å signalisere, både internasjonalt og hjemme i Russland, at Kreml holder fast ved de tradisjonelle maktstrukturene i det russiske forsvarsdepartementet, og Putins vilje til å føre en langvarig krig i Ukraina, skriver ISW.

[ Derfor kriges det om to småbyer ]

Vil ikke hjelpe

Men om det vil hjelpe Putin i krigen å sette en annen mann på toppen, er usikkert.

– Gerasimov vil sannsynligvis ikke raskt kunne revitalisere eller reformere Russlands krigføring i Ukraina på en måte som gjør at Putins store mål nås, skriver ISW, og påpeker at Gerasimov var med på Putins «fundamentalt mislykkede invasjonsplaner» før 24. februar.

– Det er svært usannsynlig at Gerasimov vil innfri Putins urealistiske forventninger, skriver tenketanken.

Det samme mener sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han tror ikke onsdagens rokering vil ha stor betydning for krigens gang.

– Jeg tror ikke det er avgjørende for krigen hvilken russisk general som sitter som øverstkommanderende, sier Bukkvoll til NTB.

I stedet peker Bukkvoll på faktorer som hvorvidt Russland får til en mer vellykket mobilisering og klarer å produsere nok ammunisjon, og om våpenhjelpen til Ukraina fortsetter.

I utgangspunktet tenker han det kunne vært mer naturlig for Russland å få nye krefter inn i den militære ledelsen.

– Gerasimov og forsvarsminister Sjojgu har vært med på styre krigen fra første stund. Og den har ikke gått bra, sier Bukkvoll.

For øyeblikket pågår det kamper i et område i Donetsk oblast, som er en del av området Donbas i Øst-Ukraina. Det er særlig i byen Soledar det pågår harde kamper. Byene Soledar og Bakhmut og områdene rundt er viktig for Russland i målet om å kontrollere delen av Donbas som i dag er under ukrainsk kontroll.

Dersom Soledar kommer inn under russisk kontroll, vil det være den første seieren av betydning på flere måneder for Russland, mener eksperter. Hvor viktig Soledar er strategisk, er det ulike oppfatninger om, og enkelte mener den ikke er militært veldig viktig, men kontroll over Soledar gjøre det lettere for russiske styrker å omringe byen Bakhmut like ved. Russland kan få tilgang til Soledars gruveganger og dermed gå inn i ukrainsk territorium. Det kan også føre til at Bakhmut blir avskåret fra en viktig forsyningslinje for ukrainerne fra byen Slovjansk, som ligger like ved.

Mange mener at en russisk seier i Soledar er mer viktig som en propagandaseier for Russland enn som en strategisk seier, fordi det vil være en konkret og sjelden seier å vise til overfor kritikere hjemme i Russland som mener krigen ikke går bra.

[ Disse kan ta over etter Putin ]

[ Jens Stoltenberg: – Ingen tegn til at Putin har endret sitt grunnleggende mål ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen